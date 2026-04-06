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Hindi Newsविज्ञानचांद के सफर पर मैक एंड चीज की दावत! अंतरिक्ष में उड़ते हुए डिनर कर रहे एस्ट्रोनॉट्स, हवा में तैरते खाने का वीडियो वायरल

चांद के सफर पर 'मैक एंड चीज' की दावत! अंतरिक्ष में उड़ते हुए डिनर कर रहे एस्ट्रोनॉट्स, हवा में तैरते खाने का वीडियो वायरल

Artemis II Space Food Menu: चांद की सैर पर निकले नासा के आर्टेमिस II (Artemis II) मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष से एक बहुत ही मजेदार वीडियो साझा किया है. इस वीडियो में दिखाया गया है कि जीरो ग्रेविटी में वे अपना खाना कैसे खाते हैं.

 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Apr 06, 2026, 12:27 PM IST
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चांद के सफर पर 'मैक एंड चीज' की दावत! अंतरिक्ष में उड़ते हुए डिनर कर रहे एस्ट्रोनॉट्स, हवा में तैरते खाने का वीडियो वायरल

Artemis II Space Food Menu: चांद की तरफ बढ़ रहे NASA के आर्टेमिस-II मिशन के एस्ट्रोनॉट्स ने अपने खाने का एक खास वीडियो साझा किया है. पहले स्पेस फूड का मतलब सिर्फ सूखा या पेस्ट जैसा खाना होता था, लेकिन अब यह तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है. आर्टेमिस-II मिशन में एस्ट्रोनॉट्स ऐसा खाना खा रहे हैं, जो उन्हें घर जैसा एहसास दिलाता है. वैज्ञानिकों ने आर्टेमिस II के क्रू के लिए एक ऐसा मेन्यू तैयार किया है, जो न केवल सेहतमंद है, बल्कि स्वाद में भी लाजवाब है. क्योंकि ओरियन कैप्सूल में जगह कम है और वहां गुरुत्वाकर्षण (Gravity) भी नहीं है, इसलिए वहां का खाना हमारे घर जैसा आसान नहीं होता. नासा के वीडियो में देखा जा सकता है कि एस्ट्रोनॉट्स रीड वाइसमैन, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैनसन मजे से 'मैक एंड चीज' (Mac and Cheese) और 'श्रिम्प कॉकटेल' का आनंद ले रहे हैं.

अंतरिक्ष में क्या है मेन्यू?

मिशन कमांडर रीड वाइसमैन और क्रिस्टीना कोच ने दिखाया कि उनके पास अंतरिक्ष में भी 'मैक एंड चीज' (Mac and Cheese) जैसा कम्फर्ट फूड मौजूद है. इसके अलावा मेन्यू में झींगा (Shrimp Cocktail), बारबेक्यू बीफ ब्रिस्केट, मैंगो सलाद और मसालेदार बीन्स जैसी 189 अनोखी चीजें शामिल हैं. यह सिर्फ खाना नहीं, बल्कि घर की याद दिलाने वाला स्वाद है. जब आप हजारों किलोमीटर दूर होते हैं, तो ऐसी चीजें मन को काफी सुकून देती हैं.

यह भी पढ़ें:- मून मिशन पर मिर्ची का क्या काम? NASA ने क्यों अंतरिक्ष यात्रियों के साथ भेजीं 5 सॉस

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कैसे खाया जाता है खाना अंतरिक्ष में?

अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, इसलिए खाना जमीन की तरह नहीं खाया जा सकता. यहां हर चीज पैकेट में बंद होती है. खाने से पहले उसमें पानी मिलाया जाता है या उसे हल्का गर्म किया जाता है. फिर उसे चम्मच से या सीधे पैकेट से खाया जाता है, जिससे कुछ भी उड़कर इधर-उधर न जाए. इस खाने को विशेष रूप से हीट ट्रीट किया जाता है, जिससे यह बिना फ्रिज के भी सालों तक खराब नहीं होता.

'क्रम्स' (Crumbs) से बचना क्यों जरूरी है?

स्पेसक्राफ्ट के अंदर साधारण ब्रेड या बिस्किट खाना मना है. क्योंकि अंतरिक्ष में खाने के छोटे टुकड़े (Crumbs) जमीन पर नहीं गिरते, बल्कि हवा में तैरते रहते हैं. ऐसे में ये टुकड़े किसी एस्ट्रोनॉट की आंख में जा सकते हैं या स्पेसक्राफ्ट के संवेदनशील उपकरणों और तारों में फंसकर शॉर्ट सर्किट पैदा कर सकते हैं. इसलिए ऐसा खाना चुना जाता है, जो चिपचिपा हो और जिसके टुकड़े न उड़ें.

पाउडर पूरी तरह मना है!

अंतरिक्ष में आप खाने में नमक या काली मिर्च का पाउडर नहीं छिड़क सकते. गुरुत्वाकर्षण न होने के कारण पाउडर हवा में तैरने लगेगा. यह एस्ट्रोनॉट की आंखों या नाक में जा सकता है, या स्पेसक्राफ्ट की नाजुक मशीनों में फंसकर उन्हें खराब कर सकता है. वहां नमक और मिर्च तरल (Liquid) रूप में दिए जाते हैं, जिन्हें तेल या पानी की बूंदों की तरह खाने में मिलाया जाता है.

खाना 'पकाया' कैसे जाता है?

ओरियन स्पेसक्राफ्ट में कोई गैस चूल्हा या माइक्रोवेव नहीं होता. खाना पहले धरती पर ही पकाकर उसकी सारी नमी सुखा दी जाती है. यह दिखने में सख्त टुकड़ों या पाउडर जैसा होता है. एस्ट्रोनॉट एक मशीन के जरिए खाने के पैकेट में गर्म पानी डालते हैं, जिसके बाद कुछ ही मिनटों में खाना वापस अपने असली और स्वादिष्ट रूप में आ जाता है.

स्वाद में आता है बदलाव

क्या आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में जाने पर खाने का स्वाद थोड़ा बदल जाता है? गुरुत्वाकर्षण न होने से शरीर के तरल पदार्थ सिर की ओर बढ़ने लगते हैं, जिससे नाक बंद जैसी महसूस होती है. इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को अक्सर ज्यादा मसालेदार और चटपटा खाना पसंद आता है. इस तरह के खाने में उन्हें ज्यादा स्वाद महसूस होता है.

यह भी पढ़ें:- आधे से ज्यादा सफर पूरा, ओरियन स्पेसक्राफ्ट ने धरतीवासियों के लिए भेजी गुड न्यूज 

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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