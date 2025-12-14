सुपरमैसिव ब्लैक होल कैसे बनाते हैं अंतरिक्ष में 'छल्ले और बुलबुले'? वैज्ञानिकों ने समझाया- कैसे...

Galaxy Clusters: NASA की चंद्र एक्स-रे वेधशाला में एक नया तरीका जिसे एक्स-अरिथमेटिक कहा जाता है इस्तेमाल करके यह समझने में मदद की है कि बहुत बड़े ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चीजों को कैसे प्रभावित करते हैं. यह नई तकनीक वैज्ञानिकों को मौका देती है कि वे एक्स-रे ऊर्जा के बदलावों की तुलना करके आकाशगंगा समूहों की गर्म गैस में मौजूद अलग-अलग खासियतों को पहचान सकें. इससे उन्हें एक साफ तस्वीरें मिल पाती है कि कौन सी प्रक्रियाएं इन बहुत बड़ी अंतरिक्ष संरचनाओं को आकार दे रही हैं.

वैज्ञानिकों ने क्या जांच की?

आकशगंगा समूह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चीजों में से हैं जो ग्रैविटी से एक साथ बंधी हुई है. इनमें ये चीजें शामिल होती हैं जैसे- हजारों आकाशगंगाएं, बहुत गर्म गैस के बड़े-बड़े बादल और डार्क मैटर. इनमें से कई समूहों के ठीक बीच में बहुत बड़े ब्लैक होते हैं जो समय-समय पर जोरदार विस्फोट करते हैं.

इन विस्फोटों से क्या होता है?

ये विस्फोट ताकतवर जेट और बुलबुले बनाते हैं. ये जेट और बुलबुले आस-पास की गर्म गैस को ऊर्जा देते हैं. इसी ऊर्जा के कारण छल्ले, चाप (Arcs) और बुलबुले जैसी जटिल आकृतियां बनती हैं जिन्हें नई एक्स-रे तस्वीरों में देखा जा सकता है. एक्स-अरिथमेटिक तकनीक की मदद से वैज्ञानिक अब इन खासियतों को ज्यादा सटीकता से पहचान सकते हैं और उन्हें अलग कर सकते हैं.

इससे क्या जानकारी मिलेगी?

इस तकनीक की मदद से जेट से बने बुलबुले, ठंडी या धीरे चलने वाली गैस और शॉक फ्रंट को ज्यादा सटीकता से उन्हें यह समझने में गहरी जानकारी मिलती है कि ब्लैक होल की गतिविधि और आकाशगंगा समूह का विकास एक-दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं. हाल ही में जो नई तस्वीरें जारी हुईं वे एमएस 0735+7421, पर्सियर क्लस्टर, विर्गो क्लस्टर में एम87, एबेल 2052 और सिग्नस ए जैसे आकाशगंगा समूहों के केंद्रीय हिस्सों को दिखाती हैं.