दिमाग की ये ट्रिक बना देगी जीनियस...क्या है चीन का 'चिप' वाला प्रोजेक्ट, चौंकाने वाली रिसर्च
Advertisement
trendingNow12878590
Hindi Newsविज्ञान

दिमाग की ये ट्रिक बना देगी जीनियस...क्या है चीन का 'चिप' वाला प्रोजेक्ट, चौंकाने वाली रिसर्च

जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो हमारा दिमाग बहुत ही फ्रेश होता है. हमारा दिमाग कई सारी चीजें सीखता है जैसे सुबह जल्दी उठना या कोई भाषा सीखना जैसी तमाम चीजें सीखता है, लेकिन कई चीजों को सीखना दिमाग के लिए काफी मुश्किल हो जाता है जैसे भाषा.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Aug 13, 2025, 10:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिमाग की ये ट्रिक बना देगी जीनियस...क्या है चीन का 'चिप' वाला प्रोजेक्ट, चौंकाने वाली रिसर्च

आज के समय में भाषा बहुत ही जरूरी है क्योंकि यह समाज में घुलने मिलने का एक तरीका होती है साथ ही आपकी भाषा से ही आपको नौकरी पाने में भी काफी मदद मिलती है. वहीं कुछ लोग भाषा को आसानी से सीख जाते हैं और कई लोगों को लिए यह बहुत ही मुश्किल होता है. हमारे दिमाग में दो मुख्य हिस्से होते हैं एक ब्रॉका एरिया और दूसरा वर्निके एरिया, ब्रॉका एरिया हमें बोलने में सहायता करता है और वर्निके एरिया हमें भाषाओं को समझने में मदद करता है. दिमाग कैसे सीखता है इसी को समझने के लिए आजकल न्यूरो लैंग्वेज मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे लोगों को नई भाषा सीखने को मिल सके. 

दिमाग कैसे सीखता है नई चीजें
मनोवैज्ञानिक डॉनल्ड हेब ने पावलोव के "एसोसिएटिव लर्निंग रूल" को समझाते हुए बताया कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, उन्होंने बताया कि दिमाग के जब दो न्यूरॉन्स एक साथ काम करते हैं तो वह सिग्नल भेजते हैं और सिनैप्स मजबूत हो जाते हैं और यहीं से सीखने की प्रक्रिया बढ़ती है. आपको बता दें कि हमारे दिमाग में 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं और कई करोड़ों सिनैप्स के जरिए जुड़े होते हैं और जैसे जैसे हमारा दिमाग सीखता है उसी अनुभव से खुद को बदलने की कोशिश करता है. जब हम कुछ सीखना बंद कर देते हैं और वहां सिनैप्स का इस्तेमाल नहीं होता है तो दिमाग उन्हें हटाना शुरू कर देता है. इसी वजह से हमें पुरानी बातें सही से याद नहीं रह पाती हैं. 

चीन में दिमाग में चिप डालने का प्रोजेक्ट
साइंस नाम की एक मशहूर पत्रिका में छपी रिसर्च में वैज्ञानिकों ने एक तकनीक का इस्तेमाल करके चूहों के दिमाग का अध्ययन किया. वैज्ञानिकों को इस रिसर्च में पता चला कि सीखने के दौरान दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स एक ही तरीके से काम नहीं करते हैं और न्यूरॉन्स के बीच का सिनैप्स अलग अलग तरीके से काम करता है. इसको ऐसे समझते हैं जैसे चीटियां काम करती है जैसे चींटी अपना अपना काम करती है लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है कि वह काम पूरी कालोनी के लिए हो रहा होता है. ऐसे ही न्यूरॉन्स मिलकर पूरे दिमाग के लिए काम करते हैं.

नई भाषा सीखने के लिए क्या जरूरी
अगर आपको कुछ डराता है या उत्साहित करता है और तो उसको दिमाग अच्छे से याद रखता है क्योंकि दिमाग समझता है कि यह उसके लिए महत्वपूर्ण है. लेकिन वहीं चिंता होती है तो यह आपके दिमाग की याददाश्त को कम कर देती है और अगर बहुत ज्यादा तनाव लेते हैं तो यह दिमाग के हिप्पोकैम्पस नाम के एक हिस्से को नुकसान पहुंचाती है और इससे यादें बनाने की क्षमता कम हो जाती है. 

About the Author
author img
रितेश जायसवाल

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

brain learns new languagelanguage neurons science research

Trending news

IAS पर हमला करने वाले इस दिग्गज नेता को 3 महीने की हुई जेल, बनाई थी अपनी नई पार्टी
Bacchu Kadu
IAS पर हमला करने वाले इस दिग्गज नेता को 3 महीने की हुई जेल, बनाई थी अपनी नई पार्टी
राजीव प्रताप रूडी के 'किले' को भेद नहीं पाए संजीव बालियान, 25 सालों से है अटूट राज
Rajiv Pratap Rudy election win
राजीव प्रताप रूडी के 'किले' को भेद नहीं पाए संजीव बालियान, 25 सालों से है अटूट राज
UNGA बैठक के लिए अमेरिका जाएंगे PM मोदी, ट्रैफिक वॉर के बीच ट्रंप से होगी मुलाकात!
Trump tariff
UNGA बैठक के लिए अमेरिका जाएंगे PM मोदी, ट्रैफिक वॉर के बीच ट्रंप से होगी मुलाकात!
Aaj Ki Taza Khabar Live: हमें पीएम मोदी का स्वागत कैसे करना है, आज ये सीखा...स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल
#Breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: हमें पीएम मोदी का स्वागत कैसे करना है, आज ये सीखा...स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल
'CJI के पास बाकी जजों समान ही हैं अधिकार...', SC से क्यों तुलना करने लगे चीफ जस्टिस?
Supreme Court
'CJI के पास बाकी जजों समान ही हैं अधिकार...', SC से क्यों तुलना करने लगे चीफ जस्टिस?
PM मोदी का ऐतिहासिक रिकॉर्ड, 12वीं बार लाल किले पर तिरंगा, नेहरू-गांधी से कितना पीछे
Independence Day
PM मोदी का ऐतिहासिक रिकॉर्ड, 12वीं बार लाल किले पर तिरंगा, नेहरू-गांधी से कितना पीछे
15 अगस्त और जन्माष्टमी पर कैसा रहेगा मौसम? बारिश होगी या उमस की झेलेंगे मार
today weather update
15 अगस्त और जन्माष्टमी पर कैसा रहेगा मौसम? बारिश होगी या उमस की झेलेंगे मार
क्या अब 'अखाड़ा' चलाएगा महाकाल का प्रशासन? भड़क गए पुजारी, बोले- सरकारी सिस्टम बेहतर
Ujjain mahakal temple
क्या अब 'अखाड़ा' चलाएगा महाकाल का प्रशासन? भड़क गए पुजारी, बोले- सरकारी सिस्टम बेहतर
डॉग्स पर अब Class Vs Mass की जंग; क्या नीदरलैंड्स मॉडल से सुलझेगी समस्या?
DNA
डॉग्स पर अब Class Vs Mass की जंग; क्या नीदरलैंड्स मॉडल से सुलझेगी समस्या?
बिलों में बनेगी आतंकियों की कब्र, BSF-NSG को मिलेंगे 'किलर्स'
homeministry
बिलों में बनेगी आतंकियों की कब्र, BSF-NSG को मिलेंगे 'किलर्स'
;