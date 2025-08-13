दिमाग की ये ट्रिक बना देगी जीनियस...क्या है चीन का 'चिप' वाला प्रोजेक्ट, चौंकाने वाली रिसर्च

आज के समय में भाषा बहुत ही जरूरी है क्योंकि यह समाज में घुलने मिलने का एक तरीका होती है साथ ही आपकी भाषा से ही आपको नौकरी पाने में भी काफी मदद मिलती है. वहीं कुछ लोग भाषा को आसानी से सीख जाते हैं और कई लोगों को लिए यह बहुत ही मुश्किल होता है. हमारे दिमाग में दो मुख्य हिस्से होते हैं एक ब्रॉका एरिया और दूसरा वर्निके एरिया, ब्रॉका एरिया हमें बोलने में सहायता करता है और वर्निके एरिया हमें भाषाओं को समझने में मदद करता है. दिमाग कैसे सीखता है इसी को समझने के लिए आजकल न्यूरो लैंग्वेज मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे लोगों को नई भाषा सीखने को मिल सके.

दिमाग कैसे सीखता है नई चीजें

मनोवैज्ञानिक डॉनल्ड हेब ने पावलोव के "एसोसिएटिव लर्निंग रूल" को समझाते हुए बताया कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, उन्होंने बताया कि दिमाग के जब दो न्यूरॉन्स एक साथ काम करते हैं तो वह सिग्नल भेजते हैं और सिनैप्स मजबूत हो जाते हैं और यहीं से सीखने की प्रक्रिया बढ़ती है. आपको बता दें कि हमारे दिमाग में 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं और कई करोड़ों सिनैप्स के जरिए जुड़े होते हैं और जैसे जैसे हमारा दिमाग सीखता है उसी अनुभव से खुद को बदलने की कोशिश करता है. जब हम कुछ सीखना बंद कर देते हैं और वहां सिनैप्स का इस्तेमाल नहीं होता है तो दिमाग उन्हें हटाना शुरू कर देता है. इसी वजह से हमें पुरानी बातें सही से याद नहीं रह पाती हैं.

चीन में दिमाग में चिप डालने का प्रोजेक्ट

साइंस नाम की एक मशहूर पत्रिका में छपी रिसर्च में वैज्ञानिकों ने एक तकनीक का इस्तेमाल करके चूहों के दिमाग का अध्ययन किया. वैज्ञानिकों को इस रिसर्च में पता चला कि सीखने के दौरान दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स एक ही तरीके से काम नहीं करते हैं और न्यूरॉन्स के बीच का सिनैप्स अलग अलग तरीके से काम करता है. इसको ऐसे समझते हैं जैसे चीटियां काम करती है जैसे चींटी अपना अपना काम करती है लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है कि वह काम पूरी कालोनी के लिए हो रहा होता है. ऐसे ही न्यूरॉन्स मिलकर पूरे दिमाग के लिए काम करते हैं.

नई भाषा सीखने के लिए क्या जरूरी

अगर आपको कुछ डराता है या उत्साहित करता है और तो उसको दिमाग अच्छे से याद रखता है क्योंकि दिमाग समझता है कि यह उसके लिए महत्वपूर्ण है. लेकिन वहीं चिंता होती है तो यह आपके दिमाग की याददाश्त को कम कर देती है और अगर बहुत ज्यादा तनाव लेते हैं तो यह दिमाग के हिप्पोकैम्पस नाम के एक हिस्से को नुकसान पहुंचाती है और इससे यादें बनाने की क्षमता कम हो जाती है.