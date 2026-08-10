/इंसान से पहले चांद पर गश्त लगाएंगे रोबोट कुत्ते, चीन का 2035 का सबसे खतरनाक मास्टरप्लान बेनकाब!

अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आने वाला है. चीन अब चांद पर इंसानों के साथ-साथ रोबोटिक कुत्तों को भेजने की योजना बना रहा है. यह विचार किसी साइंस फिक्शन फिल्म का हिस्सा लग सकता है, लेकिन चीन इसे 2035 तक हकीकत में बदलने की तैयारी कर चुका है. चीन के 'इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन' (ILRS) में ये चार पैरों वाले रोबोट्स इंसानों के सबसे अच्छे मददगार साबित होंगे.
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट (SCMP) और चाइनीज स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, ये रोबोट कुत्ते केवल एक खिलौना नहीं होंगे. ये मून बेस पर पेट्रोलिंग करेंगे और स्टेशन की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे. इसके अलावा ये रिसर्च स्टेशन के आसपास घूमकर पत्थरों के सैंपल जुटाएंगे और चांद की कठिन सतह का जायजा लेंगे.
चांद पर अकेलापन और कठिन माहौल इंसानी दिमाग पर गहरा असर डालता है. ये रोबोट कुत्ते एस्ट्रोनॉट्स को इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने का काम भी करेंगे. ये रोबोट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से बातचीत कर सकेंगे. इससे अंतरिक्ष यात्रियों का तनाव काफी हद तक कम हो सकेगा.
यह रोबोटिक डॉग सिर्फ रिसर्च तक सीमित नहीं रहेंगे. ये मून स्टेशन के तापमान को नियंत्रित करने, हवा को साफ रखने और रहने की जगह की सफाई करने में मदद करेंगे. इतना ही नहीं, यह रोबोट पौधों की देखभाल करने और खाना पकाने जैसे काम भी संभाल सकेंगे. भविष्य में ये चांद पर पानी की बर्फ खोजने और स्थानीय खनिजों की माइनिंग में भी बड़ा योगदान देंगे.
धरती पर काम करने वाली AI तकनीक चांद के माहौल में तुरंत काम नहीं कर सकती. चांद पर डेटा और नेटवर्क सिस्टम की भारी कमी है. इसके लिए चीन को नया नेविगेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम शून्य से तैयार करना होगा. 2026 के अंत तक चीन चांद के साउथ पोल से पानी की बर्फ निकालने का एक खास मिशन शुरू करने जा रहा है.