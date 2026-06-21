Science News: जरा सोचिए अगर कोई चीज सालों पहले खत्म हो चुकी हो और फिर उसमें अचानक हलचल होने लगे, तो क्या होगा? इन दिनों अंतरिक्ष में कुछ ऐसा ही हो रहा है. नासा के वैज्ञानिकों ने एक पड़ोसी गैलेक्सी में फटे हुए तारों के मलबे पर रिसर्च की, तो उन्हें उम्मीद थी कि यह मलबा अब धीरे-धीरे ठंडा होकर गायब हो रहा होगा. लेकिन हैरानी की बात तो तब हुई, जब पता चला कि कि शांत हुए तारों के अवशेषों में बहुत ही अजीब बदलाव हो रहे हैं. तारे शांत बैठने के बजाय रुक-रुक कर चमक रहे हैं, जैसे ब्रह्मांड में कोई लाइट का स्विच ऑन-ऑफ कर रहा हो. आखिर अंतरिक्ष में ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है? आइए जानते हैं...
नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार, हमारी पड़ोसी गैलेक्सी में मरे हुए तारों के अवशेषों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. आमतौर पर जब कोई तारा फटता है, तो समय के साथ उसकी रोशनी और चमक धीरे-धीरे खत्म होने लगती है. लेकिन इस बार वैज्ञानिकों ने देखा कि इन मरे हुए तारों की चमक अचानक से बहुत ज्यादा घट और बढ़ रही है. यह हैरान करने वाली रिसर्च द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में पब्लिश हुई है.
इस हैरान कर देने वाली खोज के लिए नासा के वैज्ञानिकों ने चंद्रा एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी का सहाया लिया. उन्होंने पृथ्वी से लगभग 1.5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर मौजूद Messier 83 नाम की गैलेक्सी पर रिसर्च किया. वैज्ञानिकों ने साल 2000 से 2014 के बीच यानी पूरे 14 साल तक जुटाए गए डेटा का बारीकी से रिसर्च किया. इसके बाद जो रिजल्ट सामने आया, वो हैरान करने वाला है.
जब कोई बड़ा तारा फटता है, तो उसके बाद गर्म गैसों का एक बादल बच जाता है, जिसे सुपरनोवा रेमनेंट कहते हैं. वैज्ञानिकों का मानना था कि 100 साल से ज्यादा पुराने हो चुके इन बादलों की एक्स-रे चमक समय के साथ धीमी हो जाएगी. लेकिन रिसर्च में शामिल 22 एक्स-रे सोर्सेज में से आधे से ज्यादा की चमक में बड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिला.
कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका की वैज्ञानिक और इस स्टडी को लीड कर रहीं एंड्रिया प्रेस्टविच के अनुसार इतनी बड़ी संख्या में मरे हुए तारों का ऐसा व्यवहार देखना बहुत ही चौंकाने वाला और हैरान कर देने वाला है. M83 गैलेक्सी हमसे बहुत दूर है, इसलिए अभी इसके पीछे की सटीक कारण जानना थोड़ा मुश्किल है.
वैज्ञानिकों ने इसके पीछे दो सबसे बड़ी थ्योरी बताई हैं-
ब्रह्मांड में कई बार दो भारी तारे एक-दूसरे का चक्कर लगाते हैं. जब इनमें से एक तारा फटकर ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है, तो उसका साथी तारा जिंदा बच जाता है. ऐसे में ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार अपने जिंदा साथी तारे से गैस और मटीरियल खींच रहा होता है. इस खिंचाव और तेज गुरुत्वाकर्षण के कारण वहां बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है, जिससे तेज एक्स-रे रोशनी निकलती है.
दूसरी संभावना यह है कि तारा फटने के बाद जो ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार बचा, वह धमाके के समय बाहर फेंके गए अपने ही मलबे को फिर से अपनी ओर खींच रहा हो, जिससे यह चमक पैदा हो रही है. वैज्ञानिक अब इस रहस्य को और गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं.