Science News: जरा सोचिए अगर कोई चीज सालों पहले खत्म हो चुकी हो और फिर उसमें अचानक हलचल होने लगे, तो क्या होगा? इन दिनों अंतरिक्ष में कुछ ऐसा ही हो रहा है. नासा के वैज्ञानिकों ने एक पड़ोसी गैलेक्सी में फटे हुए तारों के मलबे पर रिसर्च की, तो उन्हें उम्मीद थी कि यह मलबा अब धीरे-धीरे ठंडा होकर गायब हो रहा होगा. लेकिन हैरानी की बात तो तब हुई, जब पता चला कि कि शांत हुए तारों के अवशेषों में बहुत ही अजीब बदलाव हो रहे हैं. तारे शांत बैठने के बजाय रुक-रुक कर चमक रहे हैं, जैसे ब्रह्मांड में कोई लाइट का स्विच ऑन-ऑफ कर रहा हो. आखिर अंतरिक्ष में ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है? आइए जानते हैं...