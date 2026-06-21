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सालों पहले मरे हुए तारों में अचानक कैसे आई 'जान'? होने लगी हलचल, नासा के वैज्ञानिक भी हुए हैरान!

NASA Space Discovery: अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों को एक ऐसा रहस्य मिला है, जिसने उनकी उम्मीदों ही बदल गई. पड़ोसी गैलेक्सी M83 में सालों पहले विस्फोट कर चुके तारों के अवशेष अचानक तेज और धीमी चमक दिखाई दे रही है. 14 साल के डेटा के रिसर्च करने के बाद इस खोज ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 21, 2026, 09:43 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 09:43 AM IST
सालों पहले मरे हुए तारों में अचानक कैसे आई 'जान'? होने लगी हलचल, नासा के वैज्ञानिक भी हुए हैरान!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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