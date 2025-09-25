Advertisement
trendingNow12935980
Hindi Newsविज्ञान

पृथ्वी के अंदर छिपे हीरे कैसे बच निकलते हैं? धरती की 150 किमी गहराई में छिपा है इसका राज

Diamonds Reached the Surface: नए सिमुलेशन से पता चला है कि हीरे सतह पर विस्फोटक तरीके से क्यों आते हैं. इसके पीछे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का योगदान है जो मैग्मा को बहुत तेज कर देते हैं.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Sep 25, 2025, 12:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पृथ्वी के अंदर छिपे हीरे कैसे बच निकलते हैं? धरती की 150 किमी गहराई में छिपा है इसका राज

Science Latest News: क्या आपने कभी हारी देखकर सोचा है कि यह कहां से आया होगा? वैज्ञानिकों की मानें तो यह शायद किम्बरलाइट से आया होगा और दुनिया के 70% से ज्यादा हीरे इन्हीं खास ज्वालामुखी जैसी चट्टानों से मिलते हैं. हालांकि, वैज्ञानिकों को अभी भी यह ठीक से पता नहीं है कि ये किम्बरलाइट धरती के अंदर से सतह पर कैसे आते हैं. किम्बरलाइट, जो गाजर के आकार के होते हैं और 150 किमी से भी ज्यादा गहराई से निकलते हैं, वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से दिलचस्प विषय रहा है. जब ये किम्बरलाइट बाहर आते हैं तो बहुत तेजी से ऊपर उठते हैं जिनकी रफ्तार 80 मील प्रति घंटे तक हो सकती है.

कहां छपी ये पूरी शोध?
ओस्लो विश्वविद्यालय की वैज्ञानिक एना एन्ज़ुलोविक ने बताया कि, किम्बरलाइट्स बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी चट्टानें हैं. जियोलॉजी नाम की पत्रिका में छपे एक शोध में एन्ज़ुलोविक और उनकी टीम ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक काम किया है जिसमें उन्होंने एक मॉडल बनाया. इसमें यह दिखाया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे अस्थिर तत्व प्रोटो-किम्बरलाइट को तेजी से ऊपर आने में कैसे मदद करते हैं. इसी मॉडल से उन्होंने पहली बार पता लगाया कि किम्बरलाइट विस्फोट में कितना समय लगता है. 

यह भी पढें: वैज्ञानिकों का अलर्ट...खतरनाक लेवल पर पहुंचा Global Warming, इस देश में पिघल गए 100 ग्लेशियर

Add Zee News as a Preferred Source

हीरे सतह पर कैसे आते हैं?
हीरे सतह पर इसलिए आ पाते हैं क्योंकि ये बहुत तेजी से ऊपर उठते हैं. अगर वह धीरे-धीरे आते तो कम दबाव और तापमान की वजह से ये ग्रेफाइट में बदल जाते. वैज्ञानिक एना एन्ज़ुलोविच ने कहा कि, यह शुरूआत में जिस चीद से बनते हैं उसे हम सीधे देख नहीं सकते. इसलिए हम नहीं जानते कि प्रोटो-किम्बरलाइट कैसा होता है. आगे उन्होंने कहा कि, हमें जो भी थोड़ी बहुत जानकारी है वह उन चट्टानों से मिलती है जो बदल चुकी हैं.

वैज्ञानिकों ने किस तकनीक का इस्तेमाल किया?
वैज्ञानिकों ने एक खास सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके यह पता लगाया कि किम्बरलाइट के पिघले हुए पदार्थ(Magma)में परमाणु अलग-अलग गहराई पर कैसे काम करते हैं. इस तरह उन्होंने यह पता किया कि पिघले हुए पदार्थ का घनत्व(Density)कितना होता है और क्या वह ऊपर आने के लिए काफी हल्का होता है. 

यह भी पढ़ें: इराक में मिली सिकंदर के जमाने की 40 रहस्यमय कब्रें, पानी की कमी से खुला 2,300 साल पुराना सीक्रेट

इस अध्ययन से क्या पता चला?
इस पूरे अध्ययन से सामने आया कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही विस्फोट में अलग-अलग भूमिका निभाते हैं. पानी मैग्मा को पतला और गतिशील बनाए रखता है. वहीं कार्बन डाइऑक्साइड गहरे दबाव में मैग्मा को स्थिर रखता है लेकिन, जब मैग्मा सतह के पास आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर बाहर निकलती है. वैज्ञानिकों ने पहली बार दिखाया है कि जेरिको किम्बरलाइट में विस्फोट के लिए कम से कम 8.2% कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है. इसके बिना हीरे पृथ्वी के अंदर ही रह जाएंगे.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Diamonds

Trending news

महाराष्ट्र में बाढ़ का कहर, कांग्रेस विधायक ने 6 महीने का वेतन कर दिया दान
Maharashtra
महाराष्ट्र में बाढ़ का कहर, कांग्रेस विधायक ने 6 महीने का वेतन कर दिया दान
जब कारगिल युद्ध के दौरान हाथ मिलाया तो इस बार क्यों नहीं? शशि थरूर का बड़ा बयान
Shashi Tharoor
जब कारगिल युद्ध के दौरान हाथ मिलाया तो इस बार क्यों नहीं? शशि थरूर का बड़ा बयान
मायका या ससुराल... हिंदू विधवा की मौत के बाद किसकी होगी संपत्ति? SC ने सुनाया फैसला
Hindu Succession Act
मायका या ससुराल... हिंदू विधवा की मौत के बाद किसकी होगी संपत्ति? SC ने सुनाया फैसला
सोशल मीडिया पोस्‍ट को लेकर बवाल, गांधीनगर में गरबा के दौरान दो गुटों में जमकर झड़प
Gujarat
सोशल मीडिया पोस्‍ट को लेकर बवाल, गांधीनगर में गरबा के दौरान दो गुटों में जमकर झड़प
कांग्रेस उठाना चाहती है फायदा; लेह हिंसा पर आया पूर्व DGP का बड़ा बयान
Leh Protest
कांग्रेस उठाना चाहती है फायदा; लेह हिंसा पर आया पूर्व DGP का बड़ा बयान
सीएम ममता के डांडिया डांस पर बवाल, BJP ने कहा- कोई कैसे हो सकता है इतना असंवेदनशील?
Mamata Banerjee
सीएम ममता के डांडिया डांस पर बवाल, BJP ने कहा- कोई कैसे हो सकता है इतना असंवेदनशील?
वांगचुक ने नेपाल के Gen Z प्रदर्शनों का किया जिक्र, लद्दाख हिंसा के पीछे की कहानी
Ladakh Protest
वांगचुक ने नेपाल के Gen Z प्रदर्शनों का किया जिक्र, लद्दाख हिंसा के पीछे की कहानी
जवानों पर पत्थरबाजी, गाड़ियों में आग... क्यों जलने लगा 'अमन-पसंद' लद्दाख?
DNA Analysis
जवानों पर पत्थरबाजी, गाड़ियों में आग... क्यों जलने लगा 'अमन-पसंद' लद्दाख?
विरोध के बावजूद 'आई लव मुहम्मद' के समर्थन में उतरे CM उमर अब्दुल्ला, कह दी बड़ी बात
jammu kashmir news
विरोध के बावजूद 'आई लव मुहम्मद' के समर्थन में उतरे CM उमर अब्दुल्ला, कह दी बड़ी बात
CDS के रूप में 2026 तक बने रहेंगे जनरल अनिल चौहान, सरकार ने दी मंजूरी
General Anil Chauhan
CDS के रूप में 2026 तक बने रहेंगे जनरल अनिल चौहान, सरकार ने दी मंजूरी
;