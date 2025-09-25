पृथ्वी के अंदर छिपे हीरे कैसे बच निकलते हैं? धरती की 150 किमी गहराई में छिपा है इसका राज

Science Latest News: क्या आपने कभी हारी देखकर सोचा है कि यह कहां से आया होगा? वैज्ञानिकों की मानें तो यह शायद किम्बरलाइट से आया होगा और दुनिया के 70% से ज्यादा हीरे इन्हीं खास ज्वालामुखी जैसी चट्टानों से मिलते हैं. हालांकि, वैज्ञानिकों को अभी भी यह ठीक से पता नहीं है कि ये किम्बरलाइट धरती के अंदर से सतह पर कैसे आते हैं. किम्बरलाइट, जो गाजर के आकार के होते हैं और 150 किमी से भी ज्यादा गहराई से निकलते हैं, वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से दिलचस्प विषय रहा है. जब ये किम्बरलाइट बाहर आते हैं तो बहुत तेजी से ऊपर उठते हैं जिनकी रफ्तार 80 मील प्रति घंटे तक हो सकती है.

कहां छपी ये पूरी शोध?

ओस्लो विश्वविद्यालय की वैज्ञानिक एना एन्ज़ुलोविक ने बताया कि, किम्बरलाइट्स बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी चट्टानें हैं. जियोलॉजी नाम की पत्रिका में छपे एक शोध में एन्ज़ुलोविक और उनकी टीम ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक काम किया है जिसमें उन्होंने एक मॉडल बनाया. इसमें यह दिखाया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे अस्थिर तत्व प्रोटो-किम्बरलाइट को तेजी से ऊपर आने में कैसे मदद करते हैं. इसी मॉडल से उन्होंने पहली बार पता लगाया कि किम्बरलाइट विस्फोट में कितना समय लगता है.

हीरे सतह पर कैसे आते हैं?

हीरे सतह पर इसलिए आ पाते हैं क्योंकि ये बहुत तेजी से ऊपर उठते हैं. अगर वह धीरे-धीरे आते तो कम दबाव और तापमान की वजह से ये ग्रेफाइट में बदल जाते. वैज्ञानिक एना एन्ज़ुलोविच ने कहा कि, यह शुरूआत में जिस चीद से बनते हैं उसे हम सीधे देख नहीं सकते. इसलिए हम नहीं जानते कि प्रोटो-किम्बरलाइट कैसा होता है. आगे उन्होंने कहा कि, हमें जो भी थोड़ी बहुत जानकारी है वह उन चट्टानों से मिलती है जो बदल चुकी हैं.

वैज्ञानिकों ने किस तकनीक का इस्तेमाल किया?

वैज्ञानिकों ने एक खास सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके यह पता लगाया कि किम्बरलाइट के पिघले हुए पदार्थ(Magma)में परमाणु अलग-अलग गहराई पर कैसे काम करते हैं. इस तरह उन्होंने यह पता किया कि पिघले हुए पदार्थ का घनत्व(Density)कितना होता है और क्या वह ऊपर आने के लिए काफी हल्का होता है.

इस अध्ययन से क्या पता चला?

इस पूरे अध्ययन से सामने आया कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही विस्फोट में अलग-अलग भूमिका निभाते हैं. पानी मैग्मा को पतला और गतिशील बनाए रखता है. वहीं कार्बन डाइऑक्साइड गहरे दबाव में मैग्मा को स्थिर रखता है लेकिन, जब मैग्मा सतह के पास आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर बाहर निकलती है. वैज्ञानिकों ने पहली बार दिखाया है कि जेरिको किम्बरलाइट में विस्फोट के लिए कम से कम 8.2% कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है. इसके बिना हीरे पृथ्वी के अंदर ही रह जाएंगे.