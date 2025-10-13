90% लोग नहीं जानते आखिर कैसे अचानक विलुप्त हो गए डायनासोर? वैज्ञानिकों ने किया चौंकाने वाला खुलासा!

Dinosaur Extinction Reason: हम सभी को पता है धरती पर आज से करोड़ों साल पहले डायनासोर का अंत हो गया था. आज भी लोग इसके बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक रहते हैं. आपको बता दें 90% लोग नहीं जानते आखिर कैसे अचानक धरती पर राज करने वाले विशालयकाय डायनासोर का अंत आखिर हुआ कैसे, लोगों ने कई तरह-तरह के इसके बारे में अनुमान भी लगाए हुए हैं. इसके बारे में जड़ से पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने तरह-तरह की खोजे भी की थी अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आज आपको बताते हैं आखिर धरती से कैसे विलुप्त हो गए डायनासोर?



कैसे हुआ विशालयकाय डायनासोर का अंत?

वैज्ञानिकों के अनुसार मैक्सिको की खाड़ी में एक क्रेटर की एस्टेरॉयड की धूल से इस बारे में पता चल गया है आपको बता दें अंतरिक्ष की चट्टान से 75 प्रतिशत धरती पर जीवन को खत्म कर दिया गया था. एक रिसर्चर्स ने बताया कि एक बड़े एस्टेरॉयड के धरती से टकराने की वजह से सारे डायनासोर मारे गए थे और उस समय ये सभी के लिए रहस्य बनकर रह गया था. ये भी बताया गया है कि ये इरिडियम धरती पर मिलना काफी ज्यादा कठिन होता है लेकिन चट्टानों के अंदर बड़ी मात्रा में ये पाए गए थें. आपको बता दें इरिडियम की मात्रा बढ़ जाने से जानवरों पर इसका काफी ज्यादा बुरा असर पड़ता है. डायनासोर के लुप्त होने के बारे में जानने के लिए कई सारे वैज्ञानिकों ने तरह-तरह की खोजे करना शुरू कर दिया था. इन्ही सभी चीजों की वजह से यही पता चलता है कि इरिडियम की ज्यादा मात्रा ही विशालयकाय डायनासोर के अंत की सबसे बड़ी वजह बन गई थी. वैज्ञानिकों ने इसके बारे में अलग-अलग खोजे भी की थी. आज भी लोग इसके बारे में जानने के लिए सोशल मीडिया पर खोजते हैं.



