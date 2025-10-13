Advertisement
trendingNow12959992
Hindi Newsविज्ञान

90% लोग नहीं जानते आखिर कैसे अचानक विलुप्त हो गए डायनासोर? वैज्ञानिकों ने किया चौंकाने वाला खुलासा!

Dinosaur Extinction Reason:  डायनासोर के बारे में आज भी लोग तरह-तरह की बातें करते हैं लेकिन अधिकतर लोग आज तक भी नहीं जान पाएं हैं, आखिर कैसे अचानक विलुप्त हो गए डायनासोर, आइए आज आपको वैज्ञानिकों के कुछ चौंकाने वाले खुलासे बताते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Oct 13, 2025, 04:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

90% लोग नहीं जानते आखिर कैसे अचानक विलुप्त हो गए डायनासोर? वैज्ञानिकों ने किया चौंकाने वाला खुलासा!

Dinosaur Extinction Reason:  हम सभी को पता है धरती पर आज से करोड़ों साल पहले डायनासोर का अंत हो गया था. आज भी लोग इसके बारे में जानने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक रहते हैं. आपको बता दें 90% लोग नहीं जानते आखिर कैसे अचानक धरती पर राज करने वाले विशालयकाय डायनासोर का अंत आखिर हुआ कैसे, लोगों ने कई तरह-तरह के इसके बारे में अनुमान भी लगाए हुए हैं. इसके बारे में जड़ से पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने तरह-तरह की खोजे भी की थी अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आज आपको बताते हैं आखिर धरती से कैसे विलुप्त हो गए डायनासोर? 
 

कैसे हुआ विशालयकाय डायनासोर का अंत?

वैज्ञानिकों के अनुसार मैक्सिको की खाड़ी में एक क्रेटर की एस्टेरॉयड की धूल से इस बारे में पता चल गया है आपको बता दें अंतरिक्ष की चट्टान से 75 प्रतिशत धरती पर जीवन को खत्म कर दिया गया था. एक रिसर्चर्स ने बताया कि एक बड़े एस्टेरॉयड के धरती से टकराने की वजह से सारे डायनासोर मारे गए थे और उस समय ये सभी के लिए रहस्य बनकर रह गया था. ये भी बताया गया है कि ये इरिडियम धरती पर मिलना काफी ज्यादा कठिन होता है लेकिन चट्टानों के अंदर बड़ी मात्रा में ये पाए गए थें. आपको बता दें इरिडियम की मात्रा बढ़ जाने से जानवरों पर इसका काफी ज्यादा बुरा असर पड़ता है. डायनासोर के लुप्त होने के बारे में जानने के लिए कई सारे वैज्ञानिकों ने तरह-तरह की खोजे करना शुरू कर दिया था. इन्ही सभी चीजों की वजह से यही पता चलता है कि इरिडियम की ज्यादा मात्रा ही विशालयकाय डायनासोर के अंत की सबसे बड़ी वजह बन गई थी. वैज्ञानिकों ने इसके बारे में अलग-अलग खोजे भी की थी. आज भी लोग इसके बारे में जानने के लिए सोशल मीडिया पर खोजते हैं. 
 

Add Zee News as a Preferred Source

इसे भी पढ़ें:  इस शख्स ने अंतरिक्ष से धरती पर लगा दी थी छलांग, फिर आगे जो हुआ....
 

 

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

Dinosaur Extinction Reasondinosaur

Trending news

48 घंटे में 'गायब' हो जाएगा मॉनसून, इन राज्यों के लिए आया भारी बारिश का अलर्ट
weather update
48 घंटे में 'गायब' हो जाएगा मॉनसून, इन राज्यों के लिए आया भारी बारिश का अलर्ट
TMC नेता ने खड़ा किया विवाद, CM ममता के विवादित बयान पर कह दी ये चौंकाने वाली बात
Durgapur Rape Case
TMC नेता ने खड़ा किया विवाद, CM ममता के विवादित बयान पर कह दी ये चौंकाने वाली बात
पुलिस ने जमात-ए-इस्लामी और हुर्रियत के ठिकानों पर मारा छापा, जानें क्या-क्या मिला?
Srinagar
पुलिस ने जमात-ए-इस्लामी और हुर्रियत के ठिकानों पर मारा छापा, जानें क्या-क्या मिला?
श्रीसन फार्मास्युटिकल्स कंपनी का लाइसेंस रद्द, कफ सिरप में मिला 48 % 'जहर'
coldrif cough syrup ban
श्रीसन फार्मास्युटिकल्स कंपनी का लाइसेंस रद्द, कफ सिरप में मिला 48 % 'जहर'
फडणवीस सरकार पर फिर फूटा आरोपों का बम, अब इस मुद्दे पर चढ़ी उद्धव की शिवसेना
Indian politics
फडणवीस सरकार पर फिर फूटा आरोपों का बम, अब इस मुद्दे पर चढ़ी उद्धव की शिवसेना
कौन हैं EX IAS कन्नन गोपीनाथन? कांग्रेस में हुए शामिल, जानें क्यों दिया था इस्‍तीफा
Kannan Gopinathan
कौन हैं EX IAS कन्नन गोपीनाथन? कांग्रेस में हुए शामिल, जानें क्यों दिया था इस्‍तीफा
किचन में छिपाया था 16 करोड़ का ड्रग्स, भारत-बांग्लादेश बॉर्डर एरिया से महिला अरेस्ट
Drug
किचन में छिपाया था 16 करोड़ का ड्रग्स, भारत-बांग्लादेश बॉर्डर एरिया से महिला अरेस्ट
राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने खड़ा किया मुस्लिम उम्‍मीदवार, 4 में कितनी सीटों पर जीत?
Rajya Sabha Election:
राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने खड़ा किया मुस्लिम उम्‍मीदवार, 4 में कितनी सीटों पर जीत?
झारखंड, मिजोरम और कश्मीर में इस दिन होगा उपचुनाव, इलेक्शन कमीशन ने जारी की अधिसूचना
Election Comission
झारखंड, मिजोरम और कश्मीर में इस दिन होगा उपचुनाव, इलेक्शन कमीशन ने जारी की अधिसूचना
किस सिरप के पीने से कई राज्यों में 20 बच्चों से अधिक की मौत? ED ने मारा छापा
Cold Cough Syrup Case
किस सिरप के पीने से कई राज्यों में 20 बच्चों से अधिक की मौत? ED ने मारा छापा