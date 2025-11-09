Advertisement
Science News: दिमाग नहीं फिर भी सोचता है, आंखों के बिना 'देख' लेता है; इस अनोखे जीव में मिला गजब सिस्टम

Science News in Hindi: हाल की रिसर्च में पता चला है कि इसी धरती पर एक ऐसा जीव भी है, जिसके पास दिमाग नहीं है लेकिन फिर वह सोच-समझ लेता है. आंखों के बिना भी वह देख सकता है. 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Nov 09, 2025, 11:13 PM IST
Sea Urchin News in Hindi: समुद्र की गहराइयों में रहने वाला छोटा-सा कांटेदार जीव सी अर्चिन (Sea Urchin) दिखने में भले ही मामूली लगे, लेकिन इसके अंदर एक ऐसी दिमागदार कहानी छिपी है जिसने वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया है. हाल ही में हुए एक शोध में पता चला है कि इस जीव का कोई अलग 'दिमाग' नहीं होता बल्कि इसका पूरा शरीर ही दिमाग की तरह काम करता है!

दिमाग नहीं, वो भी सोचते हैं!

नेटवर्क-18 की रिपोर्ट के मुताबिक, बर्लिन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के जीवविज्ञानी जैक उलरिच-लूटर और उनकी टीम ने यह रिसर्च की है. शोध के दौरान वैज्ञानिकों ने पाया कि इन जीवों में इंसानों या जानवरों की तरह कोई केंद्रीकृत ब्रेन नहीं होता, लेकिन इनके पूरे शरीर में फैला हुआ एक जटिल नर्वस सिस्टम है. जो बिल्कुल दिमाग जैसी ही क्षमता रखता है.

टीम का कहना है कि यह खोज जीवविज्ञान की उस पारंपरिक सोच को चुनौती देती है, जिसमें माना जाता था कि केवल बड़े जीव ही सोचने-समझने वाले तंत्र विकसित कर सकते हैं.

क्या है ‘कांटेदार' जीवों का रहस्य?

सी अर्चिन असल में Echinodermata नाम के समुद्री परिवार से आते हैं. वही परिवार जिसमें स्टारफिश और सी ककंबर जैसे जीव भी शामिल हैं. इन जीवों का विकासक्रम भी काफी रोचक है. बचपन में इनका शरीर इंसानों की तरह दो हिस्सों में बंटा होता है, लेकिन बड़े होने पर ये गोल आकार में बदल जाते हैं. वैज्ञानिक वर्षों से यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि एक ही जीनोम आखिर दो अलग-अलग शरीर रचनाएं कैसे बना सकता है. ऐसे में यह नई खोज इस रहस्य को हल्का-सा उजागर करती है.

पूरा शरीर ही सिर जैसा, धड़ नहीं होता

इस अध्ययन के लिए वैज्ञानिकों ने बैंगनी रंग के सी अर्चिन पर रिसर्च की. जिसमें पता चला कि इनके शरीर में 'धड़' जैसी कोई चीज़ नहीं होती. जो जीन बाकी जीवों में शरीर का बीच का हिस्सा बनाते हैं, वे इस जीव के अंदरूनी अंगों जैसे आंत और पानी की नलिकाओं में सक्रिय पाए गए. यही नलिकाएं इन जीवों को चलने, सांस लेने और भोजन पचाने में मदद करती हैं.

दिमाग नहीं लेकिन फैला है ब्रेन नेटवर्क

रिसर्च में यह भी पता चला कि सी अर्चिन के शरीर में सैकड़ों तरह की न्यूरॉन कोशिकाएं होती हैं. इन कोशिकाओं में वही 'हेड जीन्स' मिले जो इंसानों और दूसरे जानवरों के दिमाग में पाए जाते हैं. यानी इनके पास भले दिमाग का कोई केंद्र न हो, लेकिन उनका पूरा शरीर एक फैला हुआ ब्रेन नेटवर्क है!

आंखों के बिना महसूस करते हैं समुद्री बुद्धिजीवी

चौंकाने वाली बात ये कि सी अर्चिन रोशनी को महसूस कर सकते हैं. उनके शरीर के कुछ हिस्से रेटिना जैसी संरचना दिखाते हैं. इससे यह साबित होता है कि ये जीव अपने आसपास की रोशनी के हिसाब से खुद को एडजस्ट करते हैं. कुछ कोशिकाओं में तो दो अलग-अलग लाइट रिसेप्टर भी पाए गए. यानी ये जीव देख तो नहीं सकते, लेकिन समझते ज़रूर हैं कि उनके आस-पास क्या बदल रहा है.

