आखिर कैसे कोई खाना लगता है लजीज? ब्रेन स्कैनिंग से हुआ खुलासा; वैज्ञानिकों ने बताया ये है कारण

What Is Insula: वैज्ञानिकों ने एक नए अध्ययन में पाया है कि मस्तिष्क का एक विशिष्ट क्षेत्र है जो स्वाद और गंध को मिलाकर हमारे खाने पीने की चीजों स्वादिष्ट बनाता है. यह क्षेत्र इंसुला कहलाता है और मस्तिष्क के गहरे हिस्से में स्थित है. इस नए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने मस्तिष्क के एक विशिष्ट क्षेत्र की पहचान की है जो स्वाद और गंध को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यह अध्ययन जर्मनी के ट्यूबिंगन स्थित मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल साइबरनेटिक्स के न्यूरोसाइंटिस्ट इवान डी अराउजो और स्टॉकहोम स्थित कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के न्यूरोसाइंटिस्ट पुतु अगुस खोरिसांतोनो द्वारा किया गया है.

वैज्ञानिकों ने मशीन लर्निंग तकनीक का किया प्रयोग

शोधकर्ताओं के अनुसार, जब हम कोई खाना खाते हैं, तो उसके रसायन जीभ पर स्वाद रिसेप्टर्स और नाक में गंध रिसेप्टर्स को सक्रिय करते हैं. मस्तिष्क इन संकेतों को मिलाकर स्वाद की अनुभूति उत्पन्न करता है. शोधकर्ताओं ने 25 लोगों पर अध्ययन किया और पाया कि इंसुला क्षेत्र स्वाद और गंध को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. उन्होंने मस्तिष्क स्कैन और मशीन लर्निंग तकनीकों का उपयोग करके यह पता लगाया है.

Add Zee News as a Preferred Source

नए अध्ययन में खोरिसांतोनो और उनके सहयोगियों ने 25 लोगों को ऐसे पेय पदार्थों की बूंदें दीं जो केवल उनके स्वाद या रेट्रोनासल रिसेप्टर्स को सक्रिय करने के लिए डिजाइन किए गए थे और कई सत्रों में मस्तिष्क की गतिविधि को स्कैन किया. इससे पहले, लोगों ने गंध और स्वाद के संयोजन को विशिष्ट स्वादों से जोड़ना सीखा था. फिर टीम ने उन स्कैन से मस्तिष्क के अलग-अलग हिस्सों को अलग करके और उनमें से प्रत्येक का उपयोग करके मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को प्रशिक्षित करके, संभावित मस्तिष्क क्षेत्रों को सीमित किया. सबसे पहले, एल्गोरिदम ने मीठे या नमकीन स्वादों के प्रति मस्तिष्क की प्रतिक्रियाओं में अंतर बताना सीखा. फिर खोरिसांतोनो ने मस्तिष्क की छवियों के आधार पर प्रतिभागियों द्वारा सूंघी गई गंध का अनुमान लगाने की एल्गोरिदम की क्षमता का परीक्षण किया. खोरिसांतोनो कहते हैं कि सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले एल्गोरिदम में से एक को इंसुला नामक मस्तिष्क क्षेत्र की छवियों पर प्रशिक्षित किया गया था जिसके बारे में पहले यह माना जाता था कि यह केवल स्वाद के स्वाद घटकों पर ही प्रतिक्रिया करता है.