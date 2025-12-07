कुत्ते ही क्यों हैं इंसानों के सबसे वफादार 'बेस्ट फ्रेंड'? वैज्ञानिकों ने बताया इस रिश्ते का पूरा विज्ञान

Why Only Dogs: यकीन करना शायद मुश्किल हो लेकिन दुनिया के सभी कुत्तों के पूर्वज भेड़िए ही थे, चाहे वह छोटा चिहुआहुआ हो या कोई बड़ा कुत्ता. उनका सबसे नजदीकी जिंगा रिश्तेदार आज भी जंगलों में रहने वाला ग्रे भेड़िया है जो एक ताकतवर शिकारी है. अब ऐसे में सवाल आता है कि भेड़िए कब हम इंसानों के करीब आ गए और कुत्तों ने इंसानों के दिल में इतनी खास जगह कैसे बनाई? आइए जानते हैं कि आखिर इंसानों और कुत्तों के बीच दोस्ती की दिलचस्प कहानी आखिर शुरू कैसे हुई.

कैसे हुई दोस्ती की शुरुआत?

ऐसा माना जाता बै कि कुत्ते वो पहले जानवर थे जिन्हें इंसानों ने अपना पालतू बनाया. 2017 में हुई एक DNA जांच से पता चला है कि कुत्ते यूरोप में 20 हजार से 40 हजार साल पहले भेड़ियों से विकसित हुए थे. कुत्तों के इंसानों के साथी बनने की शुरुआत कैसे हुई इसे लेकर कोई एक तय जवाब तो नहीं लेकिन इसके पीछे 2 मुख्य थ्योरी है.

क्या हैं वो दोनों थ्योरी?

कुछ लोगों का मानना है कि इंसानों ने भेड़ियों के बच्चों को पकड़कर पाला और शिकार में मदद के लिए कम आक्रामक भेड़ियों को चुना. दूसरी और ज्यादा फेमस थ्योरी कहती है कि, कुछ निडर भेड़िए इंसानी बस्तियों के पास आकर बचा खाना खाने लगे. इससे इंसानों को भी फायदा हुआ क्योंकि वे खतरा बताते थे और दूसरे जानवरों को दूर रखते थे.

भेड़िए कुत्तों में कैसे बदले?

दूसरी थ्योरी के अनुसार जो भेड़िए कम डरते थे वे ज्यादा आसानी से जिंदा रहा और उनके बच्चे भी वैसे ही हुए. धीरी-धीरे प्राकृतिक चुनाव के कारण ये मिलनसार भेड़िए पालतू कुत्ते बने और इंसानों के साथ रहने लगे. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ग्रेगन लार्सन मानते हैं कि रिश्ते की शुरुआत में दोनों को फायदा था. भेड़ियों को नियमित रूप से खाना मिलता था और इंसानों को चौकस चौकीदार मिले.

मददगार से परिवार तक का रिश्ता

हजारों सालों से इंसानों ने कुत्तों को उनकी खासियत के लिए चुना. समय के साथ उनका काम भी बदल गया, पहले वे गुफाओं की रखवाली करते थे और अब बे गाइड डॉग या एयरपोर्ट पर सुरक्षा का काम करते हैं. इतिहास में एक समय ऐसा भी आया जब कुत्तों का काम सिर्फ मदद करना नहीं बल्कि वे परिवार का हिस्सा बन गए.

कुत्ते इतने प्यारे क्यों लगते हैं?

प्रोफेसर लार्सन बताते हैं कि पिल्ले जिस उम्र में सबसे ज्यादा अपनी मां पर निर्भर होते हैं उसी समय ने इंसानों को सबसे ज्यादा क्यूट या प्यारे दिखाई देते हैं. यह एक प्राकृतिक तरीका है जिससे इंसान उन्हें अपनाएं और उनका ध्यान रखें. 2019 की एक रिसर्च में पाया गया कि कुत्तों ने अपनी आंकों के आस-पास खास मांसपेशियों को विकसित किया जिससे वे मासूमियत भरी भावनाएं दिखा सकते हैं.

क्या है इसके वैज्ञानिक प्रमाण?

एमोरी यूनिवर्सिटी के न्यूरोसाइंटिस्ट ग्रेगोरी बर्न्स की रिसर्च बताती है कि कुत्तों के दिमाग का वह हिस्सा जो सकारात्मक भावनाओं से जुड़ा होता है वह सबसे ज्यादा तब सक्रिया होता है जब वे किसी परिचित इंसान की खुशबू महसूस करते हैं. इसका मतलब है कि इंसान कुत्तों से इतना प्यार करने के खुद को रोक नहीं सकते और यह रिश्ता दोनों तरफ से होता है.