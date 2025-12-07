Advertisement
trendingNow13032084
Hindi Newsविज्ञान

कुत्ते ही क्यों हैं इंसानों के सबसे वफादार 'बेस्ट फ्रेंड'? वैज्ञानिकों ने बताया इस रिश्ते का पूरा विज्ञान

Dog as Pet: इंसानों के सबसे वफादार पालतू के तौर पर हमेशा कुत्तों का नाम लिया जाता है. ऐसा भी माना जाता है कि इंसानों ने जानवर के रूप में सबसे पहले कुत्ते को ही अपना पालतू बनाया था. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Dec 07, 2025, 09:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कुत्ते ही क्यों हैं इंसानों के सबसे वफादार 'बेस्ट फ्रेंड'? वैज्ञानिकों ने बताया इस रिश्ते का पूरा विज्ञान

Why Only Dogs: यकीन करना शायद मुश्किल हो लेकिन दुनिया के सभी कुत्तों के पूर्वज भेड़िए ही थे, चाहे वह छोटा चिहुआहुआ हो या कोई बड़ा कुत्ता. उनका सबसे नजदीकी जिंगा रिश्तेदार आज भी जंगलों में रहने वाला ग्रे भेड़िया है जो एक ताकतवर शिकारी है. अब ऐसे में सवाल आता है कि भेड़िए कब हम इंसानों के करीब आ गए और कुत्तों ने इंसानों के दिल में इतनी खास जगह कैसे बनाई? आइए जानते हैं कि आखिर इंसानों और कुत्तों के बीच दोस्ती की दिलचस्प कहानी आखिर शुरू कैसे हुई.

कैसे हुई दोस्ती की शुरुआत?
ऐसा माना जाता बै कि कुत्ते वो पहले जानवर थे जिन्हें इंसानों ने अपना पालतू बनाया. 2017 में हुई एक DNA जांच से पता चला है कि कुत्ते यूरोप में 20 हजार से 40 हजार साल पहले भेड़ियों से विकसित हुए थे. कुत्तों के इंसानों के साथी बनने की शुरुआत कैसे हुई इसे लेकर कोई एक तय जवाब तो नहीं लेकिन इसके पीछे 2 मुख्य थ्योरी है. 

यह भी पढ़ें: 80 साल बाद जंगल का 'किंग' वापस, फिर दिखाई दिया लुप्त हो चुका ये खास जानवर

Add Zee News as a Preferred Source

क्या हैं वो दोनों थ्योरी?
कुछ लोगों का मानना है कि इंसानों ने भेड़ियों के बच्चों को पकड़कर पाला और शिकार में मदद के लिए कम आक्रामक भेड़ियों को चुना. दूसरी और ज्यादा फेमस थ्योरी कहती है कि, कुछ निडर भेड़िए इंसानी बस्तियों के पास आकर बचा खाना खाने लगे. इससे इंसानों को भी फायदा हुआ क्योंकि वे खतरा बताते थे और दूसरे जानवरों को दूर रखते थे. 

भेड़िए कुत्तों में कैसे बदले?
दूसरी थ्योरी के अनुसार जो भेड़िए कम डरते थे वे ज्यादा आसानी से जिंदा रहा और उनके बच्चे भी वैसे ही हुए. धीरी-धीरे प्राकृतिक चुनाव के कारण ये मिलनसार भेड़िए पालतू कुत्ते बने और इंसानों के साथ रहने लगे. ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ग्रेगन लार्सन मानते हैं कि रिश्ते की शुरुआत में दोनों को फायदा था. भेड़ियों को नियमित रूप से खाना मिलता था और इंसानों को चौकस चौकीदार मिले. 

मददगार से परिवार तक का रिश्ता
हजारों सालों से इंसानों ने कुत्तों को उनकी खासियत के लिए चुना. समय के साथ उनका काम भी बदल गया, पहले वे गुफाओं की रखवाली करते थे और अब बे गाइड डॉग या एयरपोर्ट पर सुरक्षा का काम करते हैं. इतिहास में एक समय ऐसा भी आया जब कुत्तों का काम सिर्फ मदद करना नहीं बल्कि वे परिवार का हिस्सा बन गए. 

कुत्ते इतने प्यारे क्यों लगते हैं?
प्रोफेसर लार्सन बताते हैं कि पिल्ले जिस उम्र में सबसे ज्यादा अपनी मां पर निर्भर होते हैं उसी समय ने इंसानों को सबसे ज्यादा क्यूट या प्यारे दिखाई देते हैं. यह एक प्राकृतिक तरीका है जिससे इंसान उन्हें अपनाएं और उनका ध्यान रखें. 2019 की एक रिसर्च में पाया गया कि कुत्तों ने अपनी आंकों के आस-पास खास मांसपेशियों को विकसित किया जिससे वे मासूमियत भरी भावनाएं दिखा सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: 650 पुरानी लैपटॉप बैटरियों से बनाया सीक्रेट पावर प्लांट, बिजली का बिल 'जीरो' और सेफ्टी 100%

क्या है इसके वैज्ञानिक प्रमाण?
एमोरी यूनिवर्सिटी के न्यूरोसाइंटिस्ट ग्रेगोरी बर्न्स की रिसर्च बताती है कि कुत्तों के दिमाग का वह हिस्सा जो सकारात्मक भावनाओं से जुड़ा होता है वह सबसे ज्यादा तब सक्रिया होता है जब वे किसी परिचित इंसान की खुशबू महसूस करते हैं. इसका मतलब है कि इंसान कुत्तों से इतना प्यार करने के खुद को रोक नहीं सकते और यह रिश्ता दोनों तरफ से होता है. 

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Hindi Science newshuman dog friendship

Trending news

'बाहर भागने के बजाय बेसमेंट में घुस गए लोग...',गोवा में कैसे थम गईं लोगों की सांसें?
Goa Fire Incident
'बाहर भागने के बजाय बेसमेंट में घुस गए लोग...',गोवा में कैसे थम गईं लोगों की सांसें?
कुंभ पर SC के पूर्व जज ने उठाया सवाल, बोले- अंधविश्वास से लड़ना धर्म-विरोध नहीं
Supreme Court
कुंभ पर SC के पूर्व जज ने उठाया सवाल, बोले- अंधविश्वास से लड़ना धर्म-विरोध नहीं
UP, दिल्ली और हरियाणा में बारिश के बाद हड्डियां जमा देगी ठिठुरन, कोहरा करेगा बेहाल
today weather update
UP, दिल्ली और हरियाणा में बारिश के बाद हड्डियां जमा देगी ठिठुरन, कोहरा करेगा बेहाल
गोवा के नाइट क्लब में भयानक आग से 25 की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान
Goa Fire
गोवा के नाइट क्लब में भयानक आग से 25 की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान
सरकार बांट रही 190 करोड़ रुपये... लावारिस नोटों का आखिर क्या होगा? हैरत में हैं लोग
Unclaimed Money
सरकार बांट रही 190 करोड़ रुपये... लावारिस नोटों का आखिर क्या होगा? हैरत में हैं लोग
IVF से मां बनने की जोड़ों को चुकानी पड़ रही भारी कीमत, रिसर्च में बड़ा खुलासा
infertility treatment
IVF से मां बनने की जोड़ों को चुकानी पड़ रही भारी कीमत, रिसर्च में बड़ा खुलासा
नई बाबरी का फीता काटने आए हुमायूं के शेख असली या नकली, नाम बताया पहचान क्यों छिपाई?
DNA
नई बाबरी का फीता काटने आए हुमायूं के शेख असली या नकली, नाम बताया पहचान क्यों छिपाई?
अंगामी ट्राइब के आयोजन में जमकर झूमे सिंधिया, ऐसा अंदाज आपने पहले न होगा देखा होगा
Nagaland
अंगामी ट्राइब के आयोजन में जमकर झूमे सिंधिया, ऐसा अंदाज आपने पहले न होगा देखा होगा
सियासत में कोई स्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं, केरल में लेफ्ट-BJP-कांग्रेस के गठबंधन
congress
सियासत में कोई स्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं, केरल में लेफ्ट-BJP-कांग्रेस के गठबंधन
पश्चिम बंगाल में नई बाबरी का शिलान्यास, हुमायूं देश के सबसे बड़े मुस्लिम नेता बने?
DNA
पश्चिम बंगाल में नई बाबरी का शिलान्यास, हुमायूं देश के सबसे बड़े मुस्लिम नेता बने?