कैसे हुआ था स्त्री और पुरुष का मिलन? वैज्ञानिकों ने सुलझाई लाखों साल पुरानी पहेली

The Evolutionary Breakthrough: जब से मनुष्य इस धरती पर आया है, तब से एक ऐसा सवाल हमेशा से रहस्य बना रहा है कि आखिर इंसानों में प्रजनन (Reproduction) की शुरुआत कैसे हुई? वैज्ञानिक लंबे समय से इस गुत्थी को सुलझाने में लगे थे कि हमारे पूर्वजों ने पहली बार साथी का चुनाव और मिलन कैसे किया होगा? हाल ही में जेनेटिक्स और एंथ्रोपोलॉजी के क्षेत्र में हुई एक बड़ी खोज ने इस प्राचीन रहस्य से पर्दा उठा दिया है.
Trending Photos
The Evolutionary Breakthrough: क्या आपने भी कभी सोचा कि आज जहां हम हैं वहां तक पहुंचे कैसे? यह एक ऐसा सवाल है जो सदियों से विज्ञान और दर्शन के बीच उलझा हुआ है. लेकिन अब इसके लिए आपको और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. क्योंकि अब वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च के जरिए इस प्राचीन रहस्य से पर्दा उठा दिया है कि लाखों साल पहले आदिमानवों (Early Humans) के बीच मिलन और प्रजनन की शुरुआत कैसे हुई थी. इसको लेकर जेनेटिक्स और एंथ्रोपोलॉजी के एक्सपर्ट्स ने एक ऐसी स्टडी पब्लिश की है, जो बताती है कि आदिमानवों में नर और मादा के बीच शारीरिक संबंधों की शुरुआत केवल 'प्रजनन' के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक जुड़ाव (Social Bonding) के लिए हुई थी. हम यहां आपको आदिमानवों के मिलन का 'विज्ञान' समझाने जा रहे हैं.
वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि अरबों साल पहले जब जीव बहुत छोटे और एक-कोशिकीय (Single-cell) थे, तब उन्होंने अपनी आबादी बढ़ाने के लिए यौन प्रजनन (Sexual Reproduction) का रास्ता क्यों और कैसे चुना? आखिर वह कौन सा ट्रिगर था जिसने नर और मादा के मिलने की नींव रखी?
बहुत समय पहले धरती पर सिर्फ आज के जैसे इंसान ही नहीं रहते थे. उस समय निएंडरथल नाम की एक दूसरी मानव प्रजाति भी मौजूद थी. ये लोग हमसे अलग जरूर थे, लेकिन पूरी तरह अनजान नहीं थे. जब आधुनिक इंसान अफ्रीका से निकलकर दूसरी जगहों पर पहुंचे, तो उनकी मुलाकात इन्हीं निएंडरथल से हुई. यही वह समय था, जब दो अलग-अलग दुनिया एक-दूसरे के करीब आईं. अब यह स्टडी साइंस जर्नल में प्रकाशित हुई है.
यह भी पढ़ें:- पढ़ाई छोड़... देखा समंदर को प्लास्टिक मुक्त करने का सपना, बना दिया कचरा खाने वाला...
वैज्ञानिकों को अब जो संकेत मिले हैं, उनसे पता चलता है कि इन दोनों के बीच सिर्फ मुलाकात ही नहीं हुई, बल्कि रिश्ते भी बने. इसका मतलब इनके बीच मेल-जोल हुआ और आने वाली पीढ़ियां तैयार हुईं. यह बात सुनने में साधारण लग सकती है, लेकिन यह इंसानी इतिहास को समझने के लिए बहुत बड़ी बात है.
इस पूरे रहस्य को समझने में सबसे बड़ी मदद डीएनए ने की है. वैज्ञानिकों ने आज के इंसानों के जीन का गहराई से अध्ययन किया. तब उन्हें पता चला कि हमारे शरीर में आज भी उस पुराने समय की झलक मौजूद है. हमारे अंदर ऐसे जीन हैं, जो निएंडरथल से जुड़े हुए हैं. इसके बाद साफ है कि कभी न कभी दोनों के बीच संबंध जरूर बने थे, और उसका असर आज तक हमारे शरीर में बचा हुआ है.
वैज्ञानिकों ने प्राचीन कंकालों के डीएनए (DNA) और आज के इंसानों के जेनेटिक कोड का मिलान किया है. जिससे उन्हें पता चला कि शुरुआत में इंसानों में गंध (Scent) पहचानने की शक्ति बहुत ज्यादा थी. नर और मादा एक-दूसरे को रसायनों यानी 'फेरोमोन्स' के जरिए आकर्षित करते थे. आदिमानवों ने महसूस किया कि अकेले रहने के बजाय जोड़ों (Pairs) में रहने से शिकारियों से बचना और बच्चों को पालना आसान है. इसी 'जरूरत' ने शारीरिक संबंधों को एक स्थायी रिश्ते में बदल दिया.
स्टडी के अनुसार, इंसानी विकास के दौरान हमारे दिमाग का आकार बढ़ा, जिससे 'भावनाओं' का जन्म हुआ. वैज्ञानिकों का कहना है कि संबंध बनाने के दौरान शरीर में ऑक्सीटोसिन (Oxytocin) हार्मोन रिलीज होने लगा, जिसे लव हार्मोन भी कहते हैं. इसने नर और मादा के बीच एक गहरा भावनात्मक लगाव पैदा किया, जो जानवरों से बिल्कुल अलग था. इसके बाद धीरे-धीरे इंसानों ने एक साथी के साथ रहने की परंपरा शुरू की, जिससे संसाधनों का बंटवारा सही ढंग से हो सके.
रिसर्च में एक और दिलचस्प बात सामने आई. यह देखा गया कि यह मेल-जोल एक खास तरीके से ज्यादा हुआ. संकेत मिलते हैं कि ज्यादातर मामलों में एक खास तरह का मेल ज्यादा देखने को मिला, जिससे वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिली कि उस समय रिश्तों की दिशा कैसी रही होगी. हालांकि, इस पर अभी पूरी तरह अंतिम बात नहीं कही जा सकती, लेकिन यह खोज काफी अहम मानी जा रही है.
हम अक्सर सोचते हैं कि हम पूरी तरह अलग और नए हैं, लेकिन सच यह है कि हमारे अंदर इतिहास के कई निशान छिपे हैं. आज भी दुनिया के कई लोगों में उस पुरानी प्रजाति के जीन मौजूद हैं. यह असर छोटा जरूर है, लेकिन इतना है कि वैज्ञानिक उसे पहचान सकें. कुछ मामलों में यह हमें फायदा भी देता है, जैसे शरीर की रक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में.
अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा, जिससे दो अलग-अलग प्रजातियों के बीच रिश्ता बना होगा. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह कोई सामान्य बात नहीं है. इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं. जिसमें उस समय के हालात, जीने का तरीका, और आसपास का माहौल. इन सबका असर इसमें शामिल हो सकता है. यह भी संभव है कि यह सब धीरे-धीरे हुआ हो, न कि एकदम से.
हालांकि इस खोज ने बहुत कुछ साफ किया है, लेकिन पूरी कहानी अभी भी सामने नहीं आई है. यह साफ नहीं है कि ये रिश्ते कैसे बने, क्या यह सब अपनी मर्जी से हुआ या किसी दबाव में और उस समय के लोगों के बीच किस तरह का संबंध था. इन सवालों के जवाब ढूंढना आसान नहीं है, क्योंकि यह सब लाखों साल पुरानी बात है. यह रिसर्च हमें यह समझने में मदद करती है कि इंसान सिर्फ आज का नहीं, बल्कि लंबे समय से बनता आ रहा है. हमारे अंदर जो कुछ भी है, वह सिर्फ हमारे माता-पिता से नहीं, बल्कि बहुत पुराने समय से जुड़ा हुआ है.
यह भी पढ़ें:- इंसानों से भी पुराना है 'Strait of Hormuz' का वजूद! जानें कैसे बना दुनिया का सबसे...