/बिना किसी Earbuds के 10 किलोमीटर दूर की बात सुन लेते हैं हाथी, कान बंद करके करते हैं ये कमाल; जानिए कैसे

क्या आपने कभी सोचा है कि अगर बिना किसी फोन, नेटवर्क या एयरपॉड के आपको 10 किलोमीटर दूर बैठे अपने दोस्त की आवाज सुननी हो, तो आप क्या करेंगे? हकीकत में यह नामुमकिन लगता है न? लेकिन यही काम करने में हाथियों को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है. साइंस की दुनिया में सालों से यह रहस्य था कि हाथी मीलों दूर एक-दूसरे की मौजूदगी का पता कैसे लगा लेते हैं, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इसका पता लगा लिया है. हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक लेटेस्ट रिसर्च में सामने आया है कि हाथियों के पास एक ऐसी कुदरती बोन-कंडक्शन टेक्नोलॉजी होती है, जिसके आगे इंसानों के महंगे से महंगे ऑडियो गैजेट्स भी फेल हैं. आइए जानते हैं कि बिना कानों का इस्तेमाल किए, सिर्फ अपने पैरों और खोपड़ी की मदद से हाथी इस हैरतअंगेज कारनामे को कैसे अंजाम देते हैं...
आमतौर पर हाथी जब चिंघाड़ते हैं, तो उनकी आवाज हवा के जरिए लगभग 5 किलोमीटर दूर तक जा सकती है. लेकिन वैज्ञानिकों ने पाया कि उनके पास बातचीत करने का एक दूसरा सीक्रेट तरीका भी है. इसे बोन-कंडक्शन यानी हड्डियों के जरिए सुनना कहा जाता है.
जब एक हाथी जमीन पर पैर पटकता है या कोई खास आवाज निकालता है, तो जमीन में वाइब्रेशन पैदा होती है. यह कंपन दूसरे हाथी के पैरों, पैरों की हड्डियों और खोपड़ी से होते हुए सीधे उसके आंतरिक कान तक जाती है. यह सिग्नल हवा में तैरने वाली आवाज से दोगुना यानी 10 किलोमीटर या उससे ज्यादा की दूरी तय कर सकता है.
इस रिसर्च के सीनियर ऑथर डॉ. सुनील पुरिया के अनुसार, हाथियों में एक ऐसी कमाल की क्षमता होती है जिससे वे अपने कान की नली को खुद-ब-खुद बंद कर सकते हैं. वहीं इंसान चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता है.
जब हाथी 200 हर्ट्ज या उससे कम की बेहद धीमी आवाजें सुनना चाहते हैं, तो वे अपनी काम की मांसपेशियों को सिकोड़कर कान बंद कर लेते हैं. ठीक वैसे ही जैसे हम शोर से बचने के लिए कानों में ईयरप्लग्स लगा लेते हैं. ऐसा करने से उनकी हड्डियों के जरिए सुनने की क्षमता 30 गुना तक बढ़ जाती है.
वैज्ञानिकों ने जब इंसानों और हाथियों के कान की हड्डियों की तुलना की, तो पाया कि हाथी के कान की बनावट में कोई अलग जादुई चीज नहीं है. उनका कान बिल्कुल इंसानों जैसा ही है, बस साइज में बहुत बड़ा है.
हाथियों के कान के पर्दे इंसानों से 7 गुना बड़े होते हैं.
उनके मध्य कान की हड्डियां इंसानों से 9 गुना भारी होती हैं.
बड़ा साइज होने के कारण से हाथी बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी वाली उन आवाजों और वाइब्रेशन्स को आसानी से पकड़ लेते हैं, जिन्हें इंसान कभी सुन ही नहीं सकते. उनका दिमाग इन सिग्नल्स को तुरंत डिकोड कर लेता है और उन्हें पता चल जाता है कि उनका साथी कितनी दूर है और क्या संदेश दे रहा है.
हाल ही में फ्रंटियर्स इन ऑडियोलॉजी एंड ओटोलॉजी जर्नल में छपी हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक रिसर्च ने हाथियों के बात करने के इस अनोखे तरीके से पर्दा उठाया है.