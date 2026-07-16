Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /विज्ञान
  • /बिना किसी Earbuds के 10 किलोमीटर दूर की बात सुन लेते हैं हाथी, कान बंद करके करते हैं ये कमाल; जानिए कैसे

बिना किसी Earbuds के 10 किलोमीटर दूर की बात सुन लेते हैं हाथी, कान बंद करके करते हैं ये कमाल; जानिए कैसे

कुदरत के अनूठे रहस्यों के बीच वैज्ञानिकों ने हाथियों की बातचीत को लेकर एक हैरान करने वाला खुलासा किया है. हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च के अनुसार, हाथी बिना कानों का इस्तेमाल किए, अपनी खास बोन-कंडक्शन पॉवर और पैर की हड्डियों के जरिए 10 किलोमीटर दूर से आ रहे सिग्नल्स को भी आसानी से सुन लेते हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 16, 2026, 11:03 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 11:03 AM IST
बिना किसी Earbuds के 10 किलोमीटर दूर की बात सुन लेते हैं हाथी, कान बंद करके करते हैं ये कमाल; जानिए कैसे

About the Author

Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जगन्नाथ रथ यात्रा जाने का है प्लान? तो आसपास मौजूद इन 5 चमत्कारी मंदिरों के दर्शन...
Jagannath puri rath yatra18 min ago
2
khushbu sundar22 min ago
3
US Military25 min ago
4
Charles Simonyi41 min ago
5
tariff41 min ago