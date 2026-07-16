/बिना किसी Earbuds के 10 किलोमीटर दूर की बात सुन लेते हैं हाथी, कान बंद करके करते हैं ये कमाल; जानिए कैसे

क्या आपने कभी सोचा है कि अगर बिना किसी फोन, नेटवर्क या एयरपॉड के आपको 10 किलोमीटर दूर बैठे अपने दोस्त की आवाज सुननी हो, तो आप क्या करेंगे? हकीकत में यह नामुमकिन लगता है न? लेकिन यही काम करने में हाथियों को बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है. साइंस की दुनिया में सालों से यह रहस्य था कि हाथी मीलों दूर एक-दूसरे की मौजूदगी का पता कैसे लगा लेते हैं, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इसका पता लगा लिया है. हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक लेटेस्ट रिसर्च में सामने आया है कि हाथियों के पास एक ऐसी कुदरती बोन-कंडक्शन टेक्नोलॉजी होती है, जिसके आगे इंसानों के महंगे से महंगे ऑडियो गैजेट्स भी फेल हैं. आइए जानते हैं कि बिना कानों का इस्तेमाल किए, सिर्फ अपने पैरों और खोपड़ी की मदद से हाथी इस हैरतअंगेज कारनामे को कैसे अंजाम देते हैं...