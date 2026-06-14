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सिर्फ बिजली ही नहीं, अब आसमान से पानी भी बरसाएंगे सोलर पैनल! वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला रेगिस्तान में बारिश कराने का तरीका

Solar Panels Rain Maker: जर्मनी के वैज्ञानिकों ने एक नई रिसर्च में दावा किया है कि रेगिस्तान में विशाल सोलर पैनल लगाकर बारिश कराई जा सकती है! बिजली बनाने के साथ-साथ बारिश कराने में भी सोलर पैनल मदद कर सकते हैं. यह अनोखी तकनीक भविष्य में सूखे और पानी की किल्लत से जूझते देशों के लिए वरदान साबित हो सकती है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 14, 2026, 08:18 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 08:18 AM IST
सिर्फ बिजली ही नहीं, अब आसमान से पानी भी बरसाएंगे सोलर पैनल! वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला रेगिस्तान में बारिश कराने का तरीका
Image Credit: सोलर पैनल कराएंगे बारिश!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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