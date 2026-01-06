Advertisement
trendingNow13064997
Hindi Newsविज्ञानआंखों का सबसे बड़ा झूठ आया सामने! दुनिया को दिखाती हैं सबकुछ उल्टा, वैज्ञानिकों ने खोला सबसे डरावना राज

आंखों का सबसे बड़ा झूठ आया सामने! दुनिया को दिखाती हैं सबकुछ उल्टा, वैज्ञानिकों ने खोला सबसे डरावना राज

Human Eye Vision: हम जो दुनिया को सीधा देखते हैं असल में वह हमारी आंखों की वजह से नहीं बल्कि दिमाग से संभव हो पाता है. हमारी आंखों में बनने वाली तस्वीर उल्टी होती है. दिमाग उसे अपने आप सही समझ लेता है. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Jan 06, 2026, 07:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आंखों का सबसे बड़ा झूठ आया सामने! दुनिया को दिखाती हैं सबकुछ उल्टा, वैज्ञानिकों ने खोला सबसे डरावना राज

Human Eye Vision: हमारी आंखें किसी कैमरे की तरह होती हैं. जब बाहर की दुनिया से रोशनी आती है तो वह आंख के कॉर्निया से होकर अंदर जाती है. इसके बाद यह रोशनी आंख के काले हिस्से प्यूपिल से गुजरती है. फिर लेंस तक पहुंचती है. यह लेंस रोशनी की किरणों को मोड़ देता है. बता दे कि इस मोड़ने की वजह से ऊपर से आने वाली रोशनी नीचे की ओर साथ ही नीचे से आने वाली रोशनी ऊपर की ओर चली जाती है. इसी कारण आंख के अंदर मौजूद रेटिना पर जो तस्वीर बनती है वह पूरी तरह उल्टी होती है. यानी जो चीज ऊपर है वह नीचे दिखती है और जो नीचे है वह ऊपर दिखाई देती है.

क्या है रेटिना?
रेटिना आंख की सबसे अंदर वाली परत है जहां लाखों छोटी-छोटी कोशिकाएं होती हैं. ये कोशिकाएं रोशनी को बिजली जैसे संकेतों में बदल देती हैं. इसके बाद संकेत ऑप्टिक नर्व के जरिए सीधे दिमाग तक पहुंच जाते हैं. यहां एक अहम बात समझने वाली है कि दिमाग के अंदर कोई तस्वीर नहीं बनती बल्कि सिर्फ इन संकेतों का मतलब समझा जाता है. वैसे तो हमाारा दिमाग बचपन से ही यह सीख लेता है, रेटिना के किस हिस्से पर पड़ने वाली रोशनी का मतलब क्या है. वह गुरुत्वाकर्षण चलने-फिरने और छूने जैसी दूसरी इंद्रियों की मदद से यह तय करता है कि ऊपर क्या है और नीचे क्या है. इसलिए हमें दुनिया हमेशा सीधी दिखाई देती है.

वैज्ञानिकों ने बनाया उल्टा चश्मा
वैज्ञानिकों ने इस बात को समझने के लिए खास चश्मे बनाए जो दुनिया को उल्टा दिखाते हैं. जब लोग पहली बार इन्हें पहनते हैं तो चलना-फिरना मुश्किल हो जाता है. सब कुछ अजीब लगता है. कुछ दिनों बाद दिमाग नई स्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेता है. जिसके बाद दुनिया फिर से सीधी दिखने लगती है. वहीं जब यह चश्मा उतार दिया जाता है तो कुछ देर के लिए फिर गड़बड़ महसूस होती है. हालांकि दिमाग जल्दी ही पहले वाली समझ में लौट आता है. इससे यह साफ पता चल जाता है कि सीधा या उल्टा देखना किसी तय नियम का नहीं बल्कि दिमाग की वजह से ऐसा हो पाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

इंसानी आंखों का डिजाइन
यही नियम कैमरे और पिनहोल कैमरे में भी लागू होता है. कैमरे में भी तस्वीर हमेशा उल्टी बनती है. इंसानी आंखों का यह डिजाइन समय के साथ सबसे बेहतर साबित हुआ है. वैसे अगली बार जब आप आसपास की दुनिया देखें तो याद रखें कि आंखें तस्वीर उल्टी बना रही हैं. दिमाग उसे इतनी आसानी से सीधा कर देता है कि हमें इसका एहसास कभी भी नहीं हो पाता है.

यह भी पढ़ें: NASA के हाथ लगा जैकपॉट! वैज्ञानिकों ने खोजा बर्फ और रोशनी वाला 'जादुई इलाका', मंगल पर बसेगा इंसानों का नया घर?

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

TAGS

Human Eye Vision

Trending news

नाना पटोले ने किया बड़ा दावा, कहा- 'मुख्यमंत्री फडणवीस को हटाने की चल रही है साजिश'
Maharashtra
नाना पटोले ने किया बड़ा दावा, कहा- 'मुख्यमंत्री फडणवीस को हटाने की चल रही है साजिश'
चक्का जाम की प्लानिंग आतंकी कृत्य? 'किसी दूसरे माध्यम' के चक्कर में फंस गए उमर खालिद
Delhi riots ​​Umar Khalid
चक्का जाम की प्लानिंग आतंकी कृत्य? 'किसी दूसरे माध्यम' के चक्कर में फंस गए उमर खालिद
देश भर में शीतलहर और कोहरे का टॉर्चर, IMD की चेतावनी- 7 दिनों में और कहर ढाएगा मौसम
IMD
देश भर में शीतलहर और कोहरे का टॉर्चर, IMD की चेतावनी- 7 दिनों में और कहर ढाएगा मौसम
DNA: हिंदुओं के हत्यारों और दंगे के आरोपियों के लिए क्यों रो रहा कुंठा क्लब?
DNA Analysis
DNA: हिंदुओं के हत्यारों और दंगे के आरोपियों के लिए क्यों रो रहा कुंठा क्लब?
79000 करोड़ का रक्षा प्रोजेक्ट, चीन-PAK से मुकाबले के लिए कैसे साबित होगा गेमचेंजर?
Defence Project
79000 करोड़ का रक्षा प्रोजेक्ट, चीन-PAK से मुकाबले के लिए कैसे साबित होगा गेमचेंजर?
DNA: भारत को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी का विश्लेषण
Donald Trump
DNA: भारत को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी का विश्लेषण
पहली अंडरवाटर ट्विन-ट्यूब टनल को मंजूरी, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे से कर सकेंगे सफर
Brahmaputra
पहली अंडरवाटर ट्विन-ट्यूब टनल को मंजूरी, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे से कर सकेंगे सफर
पाकिस्तानी से शादी, बदला धर्म और नाम लेकिन 4 महीने बाद पाक ने निकाला देश से बाहर
sarabjit kaur
पाकिस्तानी से शादी, बदला धर्म और नाम लेकिन 4 महीने बाद पाक ने निकाला देश से बाहर
कांग्रेस विधायक पर मारपीट का आरोप, बैंक कर्मचारी ने दर्ज की FIR
Karnataka News
कांग्रेस विधायक पर मारपीट का आरोप, बैंक कर्मचारी ने दर्ज की FIR
70 साल, अरबों रुपये बर्बाद! भारत के किस सपने को लेकर विदेशी कंपनी ने किया 'खेला'
Thorium
70 साल, अरबों रुपये बर्बाद! भारत के किस सपने को लेकर विदेशी कंपनी ने किया 'खेला'