आंखों का सबसे बड़ा झूठ आया सामने! दुनिया को दिखाती हैं सबकुछ उल्टा, वैज्ञानिकों ने खोला सबसे डरावना राज

Human Eye Vision: हम जो दुनिया को सीधा देखते हैं असल में वह हमारी आंखों की वजह से नहीं बल्कि दिमाग से संभव हो पाता है. हमारी आंखों में बनने वाली तस्वीर उल्टी होती है. दिमाग उसे अपने आप सही समझ लेता है. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.
Human Eye Vision: हमारी आंखें किसी कैमरे की तरह होती हैं. जब बाहर की दुनिया से रोशनी आती है तो वह आंख के कॉर्निया से होकर अंदर जाती है. इसके बाद यह रोशनी आंख के काले हिस्से प्यूपिल से गुजरती है. फिर लेंस तक पहुंचती है. यह लेंस रोशनी की किरणों को मोड़ देता है. बता दे कि इस मोड़ने की वजह से ऊपर से आने वाली रोशनी नीचे की ओर साथ ही नीचे से आने वाली रोशनी ऊपर की ओर चली जाती है. इसी कारण आंख के अंदर मौजूद रेटिना पर जो तस्वीर बनती है वह पूरी तरह उल्टी होती है. यानी जो चीज ऊपर है वह नीचे दिखती है और जो नीचे है वह ऊपर दिखाई देती है.
क्या है रेटिना?
रेटिना आंख की सबसे अंदर वाली परत है जहां लाखों छोटी-छोटी कोशिकाएं होती हैं. ये कोशिकाएं रोशनी को बिजली जैसे संकेतों में बदल देती हैं. इसके बाद संकेत ऑप्टिक नर्व के जरिए सीधे दिमाग तक पहुंच जाते हैं. यहां एक अहम बात समझने वाली है कि दिमाग के अंदर कोई तस्वीर नहीं बनती बल्कि सिर्फ इन संकेतों का मतलब समझा जाता है. वैसे तो हमाारा दिमाग बचपन से ही यह सीख लेता है, रेटिना के किस हिस्से पर पड़ने वाली रोशनी का मतलब क्या है. वह गुरुत्वाकर्षण चलने-फिरने और छूने जैसी दूसरी इंद्रियों की मदद से यह तय करता है कि ऊपर क्या है और नीचे क्या है. इसलिए हमें दुनिया हमेशा सीधी दिखाई देती है.
वैज्ञानिकों ने बनाया उल्टा चश्मा
वैज्ञानिकों ने इस बात को समझने के लिए खास चश्मे बनाए जो दुनिया को उल्टा दिखाते हैं. जब लोग पहली बार इन्हें पहनते हैं तो चलना-फिरना मुश्किल हो जाता है. सब कुछ अजीब लगता है. कुछ दिनों बाद दिमाग नई स्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेता है. जिसके बाद दुनिया फिर से सीधी दिखने लगती है. वहीं जब यह चश्मा उतार दिया जाता है तो कुछ देर के लिए फिर गड़बड़ महसूस होती है. हालांकि दिमाग जल्दी ही पहले वाली समझ में लौट आता है. इससे यह साफ पता चल जाता है कि सीधा या उल्टा देखना किसी तय नियम का नहीं बल्कि दिमाग की वजह से ऐसा हो पाता है.
इंसानी आंखों का डिजाइन
यही नियम कैमरे और पिनहोल कैमरे में भी लागू होता है. कैमरे में भी तस्वीर हमेशा उल्टी बनती है. इंसानी आंखों का यह डिजाइन समय के साथ सबसे बेहतर साबित हुआ है. वैसे अगली बार जब आप आसपास की दुनिया देखें तो याद रखें कि आंखें तस्वीर उल्टी बना रही हैं. दिमाग उसे इतनी आसानी से सीधा कर देता है कि हमें इसका एहसास कभी भी नहीं हो पाता है.
