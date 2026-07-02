/जापान में हर साल आते हैं 1500 भूकंप, लेकिन शहर रहते हैं सुरक्षित! आखिर क्या है इसके पीछे का चमत्कारी कारण?

सोचिए अगर किसी देश में हर साल 1500 बार धरती हिले, तो वहां का नजारा कैसा होगा. दुनिया के किसी भी कोने में अगर इतना बड़ा प्राकृतिक संकट आए तो शहर के शहर मलबे में तब्दील हो जाएंगे. लेकिन जापान एक ऐसा देश है जो इस भयानक चुनौती को रोज झेलता है और फिर भी शान से खड़ा रहता है. चार खतरनाक टेक्टोनिक प्लेटों के मिलन बिंदु पर बसे होने के बाद भी यहां की इमारतें ताश के पत्तों की तरह नहीं बिखरतीं. इसके पीछे कोई चमत्कार नहीं, बल्कि जापानी वैज्ञानिकों की दशकों की रिसर्च, बेहतरीन इंजीनियरिंग और आपदा से लड़ने की कमाल की तैयारी है.
जापान की भौगोलिक स्थिति ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है. यह देश पैसिफिक, फिलीपीन सी, यूरेशियन और नॉर्थ अमेरिकन नामक चार बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों के ऊपर स्थित है. ये प्लेटें लगातार आपस में टकराती और एक-दूसरे के नीचे खिसकती रहती हैं. यही कारण है कि दुनिया के कुल खतरनाक भूकंपों का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा अकेले जापान और उसके आसपास के इलाकों में दर्ज किया जाता है.
जापान के आधुनिक गगनचुंबी भवनों में 'बेस आइसोलेशन' (Base Isolation) तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है. इसमें इमारत की नींव और ऊपरी ढांचे के बीच रबर और स्टील के मोटे बेयरिंग लगाए जाते हैं. जब भूकंप आता है, तो ये बेयरिंग जमीन के झटके को सोख लेते हैं, जिससे इमारत पूरी तरह सुरक्षित रहती है. इसके अलावा कारों की तरह इमारतों में भी डैम्पर्स (शॉक एब्जॉर्बर) लगाए जाते हैं जो कंपन की ऊर्जा को खत्म कर देते हैं.
जापान ने अपने इतिहास में कई भयानक भूकंप झेले हैं, जैसे 1923 का ग्रेट कांतो भूकंप और 1995 का कोबे भूकंप. इन हादसों से सीख लेकर जापान ने अपने 'बिल्डिंग कोड' को दुनिया में सबसे सख्त बना दिया है. यहां कानूनन ऐसी इमारतें बनाना जरूरी है जो बिना गिरे भीषण झटके झेल सकें. वैज्ञानिक 'E-Defense' नामक दुनिया के सबसे बड़े शेकिंग टेबल (भूकंप सिम्युलेटर) पर असली इमारतों का टेस्ट करते हैं ताकि कमियों को सुधारा जा सके.
जापान के पास दुनिया का सबसे तेज अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम है. जैसे ही जमीन के अंदर प्राथमिक तरंगें (P-waves) उठती हैं, सेंसर उन्हें तुरंत पकड़ लेते हैं. विनाशकारी तरंगों के पहुंचने से कुछ सेकंड पहले ही पूरे देश के लोगों के मोबाइल पर अलर्ट चला जाता है. इतने कम समय में फैक्ट्रियों की मशीनें रुक जाती हैं, लिफ्ट सुरक्षित फ्लोर पर ठहर जाती हैं और लोगों को संभलने का मौका मिल जाता है.
जापान की मशहूर शिंकानसेन (बुलेट ट्रेन) सीधे राष्ट्रीय भूकंप डिटेक्शन नेटवर्क से जुड़ी हुई है. जैसे ही सेंसर को तेज झटके का आभास होता है, हाई-स्पीड बुलेट ट्रेनों में ऑटोमैटिक तरीके से इमरजेंसी ब्रेक लग जाते हैं. विनाशकारी लहरों के आने से पहले ही ट्रेनें सुरक्षित रूप से रुक जाती हैं, जिससे आज तक बड़ा ट्रेन हादसा नहीं हुआ है.
दिलचस्प बात यह है कि जापान की यह समझ सिर्फ आधुनिक नहीं है. सदियों पुरानी लकड़ी की जापानी मीनारें (Pagodas) हमेशा भूकंप में सुरक्षित रही हैं. उनके बीच में एक मुख्य लकड़ी का खंभा होता है जिसे 'शिनबाशिरा' कहते हैं. भूकंप के समय यह खंभा पूरी इमारत को लचीलापन देता है. आज के आधुनिक इंजीनियर इसी प्राचीन कला का अध्ययन करके गगनचुंबी इमारतें तैयार कर रहे हैं.