आसमान में कितने तारे हैं? वैज्ञानिकों ने खोज लिया दिमाग घुमा देने वाले इस सवाल का जवाब!
आसमान में कितने तारे हैं? वैज्ञानिकों ने खोज लिया दिमाग घुमा देने वाले इस सवाल का जवाब!

How Many Stars In The Sky: आसमान में टिमटिमाते तारे सिर्फ छोटे-छोटे लाइटिंग स्पॉट नहीं है. इसके पीछे एक पूरी दुनिया छिपी हो सकती है. तारों के कई रहस्य अभी भी जुड़े हैं, लेकिन साइंटिस्ट ने आसमान में तारे कितने है इसका जरूर पता लगा लिया है.  

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 08, 2025, 06:52 AM IST
आसमान में कितने तारे हैं? वैज्ञानिकों ने खोज लिया दिमाग घुमा देने वाले इस सवाल का जवाब!

रात के समय आसमान में टिमटिमाते तारे मन को जिज्ञासा से भर देते हैं. खासतौर पर बच्चे इन्हें देखकर कई तरह के सवाल पूछने लगते हैं, जिसका जवाब बड़ों के पास नहीं होता है. लेकिन बच्चों के जिज्ञासा को शांत करने के लिए बनावटी जवाब देते रहते हैं. ऐसा ही एक सवाल है, जो अक्सर लोगों का दिमाग घुमा देता है- आसमान में कितने तारे हैं?

इस सवाल ने सदियों से लोगों को परेशान किया है. लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इसका जवाब ढूंढ लिया है, और वह आपको हैरान कर देगा! बहुत समय पहले, एक मशहूर अमेरिकी वैज्ञानिक कार्ल सगन ने कहा था कि “आसमान में जितने तारे हैं, वो धरती पर मौजूद हर रेत के कण से भी ज्यादा हैं.” सोचिए, समंदर किनारे की रेत के एक छोटे से मुट्ठी में ही लाखों रेत के कण होते हैं. ऐसे में पूरी धरती पर न जाने कितनी रेत है. भला तारे उससे ज्यादा कैसे हो सकते हैं? लेकिन अब वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया है कि कार्ल सगन की बात सच थी.

सितारों की गिनती: एक नामुमकिन सा काम

मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) के गणितज्ञों ने एक खास गणितीय सूत्र बनाया है, जिससे यह अंदाजा लगाया गया कि ब्रह्मांड में कितने तारे हो सकते हैं. उन्होंने सीधे-सीधे गिनती तो नहीं की, लेकिन जो तारे अब तक दिखे हैं, उनके आधार पर उन्होंने एक हिसाब लगाया. और इस हिसाब से ब्रह्मांड में सैकड़ों अरबों तारे हैं. हर तारे के आसपास एक या उससे ज्यादा ग्रह घूमते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारा सूरज और पृथ्वी.

केपलर टेलीस्कोप ने खोले नए राज

वैज्ञानिकों ने एक खास टेलीस्कोप केपलर टेलीस्कोप बनाया है, जो दूर-दराज के तारों की निगरानी करता है. जब कोई ग्रह किसी तारे के सामने से गुजरता है, तो ये टेलीस्कोप उसका पता लगाता है. अब तक के डेटा से पता चला है कि हर तारे के पास कम से कम एक ग्रह जरूर होता है.

सोचिए – अगर अरबों तारे हैं, और हर तारे के पास कोई न कोई ग्रह है, तो वहां कितनी "नई पृथ्वी" हो सकती हैं! और हो सकता है, कहीं न कहीं जीवन भी हो!

क्या हम अकेले हैं?

अब सवाल उठता है, क्या इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ धरती पर ही जीवन है? वैज्ञानिक कहते हैं नहीं! जब इतने सारे ग्रह हैं, तो कहीं न कहीं जीवन के लिए सही हालात भी जरूर होंगे. शायद भविष्य में इंसान उन ग्रहों पर पहुंच सके जहां जीवन मुमकिन हो. या फिर, कोई और सभ्यता हमसे पहले वहां रह रही हो. ये सब बातें अब सिर्फ कल्पनाएं नहीं हैं, बल्कि विज्ञान धीरे-धीरे उन्हें सच्चाई में बदल रहा है.

