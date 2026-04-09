NASA Artemis II के एस्ट्रोनॉट्स को कितनी मिलती है Salary? जानिए क्या मिशन पर जाने का मिलता है एक्स्ट्रा पैसा

Artemis II Astronauts Salary: पूरी दुनिया इस समय नासा (NASA) के आर्टेमिस 2 मिशन की सफलता का जश्न मना रही है. यह मिशन चांद के फार साइड (Far Side) से होकर अब धरती की तरफ वापस आ रहा है. इस मिशन में नासा ने चार एस्ट्रोनॉट्स रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैनसेन को भेजा था. इन चारों ने स्पेस में अब तक सबसे ज्यादा दूर जाने का रिकॉर्ड भी बना लिया है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग अपनी जान हथेली पर रखकर अंतरिक्ष की गहराइयों में जाते हैं, उन्हें इस काम के कितने पैसे मिलते हैं? एक नई रिपोर्ट से पता चला है कि आर्टेमिस 2 के जांबाजों को मिलने वाली सैलरी एक सीनियर सरकारी अफसर के बराबर ही है. जी हां, स्पेस में जाने के बाद भी इनकी सैलरी का मीटर धरती के नियमों से ही चलता है. आइए समझते हैं नासा के क्रू की सैलरी का पूरा ब्रेकडाउन.

नासा का सैलरी स्केल

अमेरिका में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक जनरल शेड्यूल (GS) होता है. नासा के एस्ट्रोनॉट्स आमतौर पर GS-13 से GS-15 ग्रेड में आते हैं. इस ग्रेड में इनकी सालाना बेसिक सैलरी लगभग $91,000 से $164,000 (करीब 76 लाख से 1.36 करोड रुपये) के बीच होती है. इसके साथ ही जैसे-जैसे इनका अनुभव और साल बढते हैं, वे स्टेप-दर-स्टेप ऊपर बढते हैं. मिशन कमांडर रीड वाइसमैन जैसे सीनियर एस्ट्रोनॉट इस स्केल के ऊपरी हिस्से (GS-15) में आते हैं. इससे इनकी सैलरी लगभग $126,000 से $164,000 तक होती है.

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अंतरिक्ष में जाने का 'बोनस' मिलता है क्या?

हैरानी की बात यह है कि अंतरिक्ष में 10 दिन बिताने या चांद का चक्कर लगाने के लिए इन्हें कोई अतिरिक्त बोनस या ओवरटाइम नहीं मिलता. नासा के अनुसार, एस्ट्रोनॉट्स साल के 365 दिन ड्यूटी पर माने जाते हैं. फिर चाहे वे धरती पर ट्रेनिंग कर रहे हों या डीप स्पेस में ओरियन कैप्सूल चला रहे हों, उनकी सैलरी फिक्स रहती है. उन्हें मिशन में कोई ओवरटाइम नहीं दिया जाता, फिर चाहे मिशन 10 दिन का हो या वे महीनों अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर रहें.

कनाडाई एस्ट्रोनॉट (CSA) का वेतन

मिशन में शामिल कनाडाई एस्ट्रोनॉट जेरेमी हैनसेन का वेतन कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी (CSA) के पे-स्केल पर आधारित है. इसके अनुसार उनका वेतन उनके अनुभव के आधार पर $97,000 से $190,000 (कनाडाई डॉलर) के बीच होता है. अनुभवी मिशन एक्सपर्ट्स के लिए यह ऊपरी सीमा की तरफ होता है.

सेना से आए एस्ट्रोनॉट्स का हिसाब अलग

आर्टेमिस-2 मिशन के कमांडर रीड वाइसमैन और पायलट विक्टर ग्लोवर अमेरिकी नौसेना (US Navy) से जुड़े रहे हैं. अमेरिका में सेना से जुड़े एस्ट्रोनॉट्स को नासा सैलरी नहीं देता. उन्हें उनकी सेना के रैंक, अनुभव और सर्विस के आधार पर मिलिट्री पे स्केल के हिसाब से भुगतान किया जाता है. हालांकि, सुविधाएं और भत्ते लगभग एक जैसे ही होते हैं.

सिर्फ सैलरी नहीं, ये सुविधाएं भी हैं खास

भले ही एस्ट्रोनॉट्स को करोडों का बोनस न मिले, लेकिन नासा अपने जांबाजों को कई बेहतरीन सुविधाएं देता है. इसमें नासा मुफ्त पार्किंग और आने-जाने की सुविधा के साथ हाई-रिस्क जॉब होने के कारण बेहतरीन हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस देता है. नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स के बच्चों के लिए खास शिक्षा कार्यक्रम भी चलाता है. रिटायरमेंट के बाद भी नासा उनके स्वास्थ्य (खासकर रेडिएशन के असर) की आजीवन निगरानी और देखभाल करता है. उन्हें साल में तय छुट्टियां (Annual Leave) और बीमार होने पर छुट्टियां (Sick Leave) भी मिलती हैं.

क्या वे 'बाहर' से पैसा कमा सकते हैं?

इसको लेकर नासा के कड़े नियम हैं. कोई भी एक्टिव एस्ट्रोनॉट किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स (विज्ञापन) नहीं कर सकता और न ही अपनी मशहूरियत का इस्तेमाल निजी कमाई के लिए कर सकता है. हालांकि, रिटायरमेंट के बाद वे अपनी किताबों (Memoirs) और स्पीच के जरिए करोडों कमा सकते हैं.

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