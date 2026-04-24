जिंदगीभर के कपड़े और आलीशान बंगला खरीद लेंगे भी फिर भी बचेंगे पैसे, NASA के एक स्पेससूट की कीमत उड़ा देगी आपके होश!

NASA Spacesuit Price: फैशन के दौर में हम अक्सर ब्रांडेड कपड़ों की कीमत की चर्ची करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अंतरिक्ष की सैर कराने वाला एक आउटफिट दुनिया की सबसे महंगी लग्जरी को भी पीछे छोड़ सकता है? नासा के एस्ट्रोनॉट्स जो स्पेससूट पहनते हैं, उस कपड़े की कीमत जानकर आप न सिर्फ हैरान होंगे बल्कि यकीन करना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा.
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NASA Spacesuit Price: फैशन की दुनिया में आपने तो लाखों के कपड़ों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि अंतरिक्ष की दुनिया का आउटफिट की क्या कीमत होती होगी. एस्ट्रोनॉट्स जिस सूट को पहनकर अंतरिक्ष में जाता है, वह लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में आता है. NASA के एक स्पेससूट की कीमत इतनी भारी-भरकम है कि हम अपने पूरी जिंदगी के कपड़े खरीद सकते हैं और फिर भी पैसे बच जाएंगे. चलिए आज अंतरिक्ष के इस सबसे महंगे सीट के बारे मं विस्तार से जानते हैं.
NASA के एस्ट्रोनॉट्स जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो वो जो सूट पहने होते हैं, वो बिलकुल भी साधारण नहीं होता है. वह एक स्पेसशिप जैसा होता है. उसी सूट की सहायता से उन्हें वैक्यूम, गर्मी, बहुत ज्यादा ठंड, रेडिएशन और छोटे-छोटे मेटियॉरॉइड्स से चीजों से बचाता है. अगर बात करें नासा के स्पेससूट (EMU – Extravehicular Mobility Unit) की कीमत लगभग 12 मिलियन डॉलर यानी लगभग 100 करोड़ रुपये होती है.
नासा के स्पेससूट को 16 लेयर्स से बनाया जाता है. सभी लेयर एक खास तरह के मटेरियल से बनी होती है, जो प्रेशर को कम ज्यादा नहीं होने देती, टेंपरेटर को कंट्रोल रखती है और एस्ट्रोनॉट को खतरों से बचाती है. सूट के साथ हेलमेट भी एस्ट्रोनॉट को पहनना होता है, हेलमेट की कीमत लगभग 3 लाख डॉलर यानी 2.5 करोड़ रुपये, जूते और लेग्स 11 लाख डॉलर से ज्यादा, दस्ताने 7 लाख डॉलर वहीं चेस्ट सिस्टम भी 11 लाख डॉलर का होता है. सबसे महंगा हिस्सा बैकपैक लाइफ-सपोर्ट सिस्टम है, जिसकी कीमत करीब 70 लाख डॉलर होती है. यह बैकपैक ऑक्सीजन सप्लाई का काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है, साथ ही बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है और कम्युनिकेशन सिस्टम को चलाता भी है.
स्पेस में एक छोटी सी गलती भी बहुत खतरनाक हो सकती है. इसलिए हर पार्ट को बहुत लंबे रिसर्च, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के बाद ही फाइनल किया जाता है. पुराने समय में 1970 के दशक में बने स्पेससूट की कीमत 15-22 मिलियन डॉलर के ऑस पास थी, जो आज के मुद्रास्फीति के हिसाब से 83-150 मिलियन डॉलर होती है, यह भारतीय रुपये में कहें तो लगभग 700-1250 करोड़ रुपये के बराबर.
नासा लगातार अंतरिक्ष मिशन की तैयारी कर रहा है, जिसको लेकर नए और एडवांस सूट भी तैयार किए जा रहे हैं. नासा अपने नए आर्टेमिस मिशन के लिए NASA xEMU (Exploration Extravehicular Mobility Unit) सूट तैयार कर रहा है. जिसकी बनाने की कीमत पहले से ही 1 बिलियन डॉलर यानी लगभग 8350 करोड़ रुपये से ज्यादा आ चुकी है. Axiom Space और Collins Aerospace जैसी बड़ी-बड़ी कंपनियों की भी नासा ने 3.5 बिलियन डॉलर तक का कॉन्ट्रैक्ट दिया है जिससे लूनर मिशन के लिए सूट तैयार हो सके.
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