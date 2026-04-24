जिंदगीभर के कपड़े और आलीशान बंगला खरीद लेंगे भी फिर भी बचेंगे पैसे, NASA के एक स्पेससूट की कीमत उड़ा देगी आपके होश!

NASA Spacesuit Price: फैशन की दुनिया में आपने तो लाखों के कपड़ों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि अंतरिक्ष की दुनिया का आउटफिट की क्या कीमत होती होगी. एस्ट्रोनॉट्स जिस सूट को पहनकर अंतरिक्ष में जाता है, वह लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में आता है. NASA के एक स्पेससूट की कीमत इतनी भारी-भरकम है कि हम अपने पूरी जिंदगी के कपड़े खरीद सकते हैं और फिर भी पैसे बच जाएंगे. चलिए आज अंतरिक्ष के इस सबसे महंगे सीट के बारे मं विस्तार से जानते हैं.

NASA के एस्ट्रोनॉट्स जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो वो जो सूट पहने होते हैं, वो बिलकुल भी साधारण नहीं होता है. वह एक स्पेसशिप जैसा होता है. उसी सूट की सहायता से उन्हें वैक्यूम, गर्मी, बहुत ज्यादा ठंड, रेडिएशन और छोटे-छोटे मेटियॉरॉइड्स से चीजों से बचाता है. अगर बात करें नासा के स्पेससूट (EMU – Extravehicular Mobility Unit) की कीमत लगभग 12 मिलियन डॉलर यानी लगभग 100 करोड़ रुपये होती है.

आखिर क्या होता है स्पेससूट में

नासा के स्पेससूट को 16 लेयर्स से बनाया जाता है. सभी लेयर एक खास तरह के मटेरियल से बनी होती है, जो प्रेशर को कम ज्यादा नहीं होने देती, टेंपरेटर को कंट्रोल रखती है और एस्ट्रोनॉट को खतरों से बचाती है. सूट के साथ हेलमेट भी एस्ट्रोनॉट को पहनना होता है, हेलमेट की कीमत लगभग 3 लाख डॉलर यानी 2.5 करोड़ रुपये, जूते और लेग्स 11 लाख डॉलर से ज्यादा, दस्ताने 7 लाख डॉलर वहीं चेस्ट सिस्टम भी 11 लाख डॉलर का होता है. सबसे महंगा हिस्सा बैकपैक लाइफ-सपोर्ट सिस्टम है, जिसकी कीमत करीब 70 लाख डॉलर होती है. यह बैकपैक ऑक्सीजन सप्लाई का काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है, साथ ही बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है और कम्युनिकेशन सिस्टम को चलाता भी है.

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स्पेस में एक छोटी सी गलती भी बहुत खतरनाक हो सकती है. इसलिए हर पार्ट को बहुत लंबे रिसर्च, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन के बाद ही फाइनल किया जाता है. पुराने समय में 1970 के दशक में बने स्पेससूट की कीमत 15-22 मिलियन डॉलर के ऑस पास थी, जो आज के मुद्रास्फीति के हिसाब से 83-150 मिलियन डॉलर होती है, यह भारतीय रुपये में कहें तो लगभग 700-1250 करोड़ रुपये के बराबर.

और भी एडवांस सूट हो रहे तैयार

नासा लगातार अंतरिक्ष मिशन की तैयारी कर रहा है, जिसको लेकर नए और एडवांस सूट भी तैयार किए जा रहे हैं. नासा अपने नए आर्टेमिस मिशन के लिए NASA xEMU (Exploration Extravehicular Mobility Unit) सूट तैयार कर रहा है. जिसकी बनाने की कीमत पहले से ही 1 बिलियन डॉलर यानी लगभग 8350 करोड़ रुपये से ज्यादा आ चुकी है. Axiom Space और Collins Aerospace जैसी बड़ी-बड़ी कंपनियों की भी नासा ने 3.5 बिलियन डॉलर तक का कॉन्ट्रैक्ट दिया है जिससे लूनर मिशन के लिए सूट तैयार हो सके.

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इतने महंगे होने का कारण?

अब आप यह जरूर सोच रहे होंगे कि स्पेससूट के महंगे होने के पीछे क्या कारण है? तो इसका जवाब है सेफ्टी. नासा सूट की कीमत का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा सेफ्टी और कंट्रोल सिस्मट के लिए खर्च करता है. हर कंपोनेंट की टेस्टिंग हजारों बार की जाती है. मटेरियल्स जैसे केव्लर, गोर-टेक्स और स्पेशल पॉलिमर बहुत ही महंगे होते हैं. इसके साथ ही रिसर्च और डेवलपमेंट पर भी जो खर्च आता है वह अरबों में होता है. सूट रीयूजेबल होते हैं, लेकिन हर मिशन के बाद मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन की आवश्यकता होती है. एस्ट्रोनॉट्स बिना स्पेसशूट के दो मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते हैं. यह सूट प्रेशर मेंटेन करता है जिससे खून उबल ना जाए, ऑक्सीजन देता है और शरीर को कंट्रोल में रखे.

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