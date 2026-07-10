'स्पेस स्टेशन' पर पीएम मोदी ने दी खुशखबरी, 'स्पेस स्टेशन' बनते ही कितना बदलेगा भारत?, 'अंतरिक्ष युद्ध' के लिए भारत की तैयारी का डीएनए टेस्ट

पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय डायस्पोरा को बताया कि भारत चंद्रयान, मंगलयान और गगनयान बनाकर नहीं रुकने वाला. भारत अपना स्पेस स्टेशन भी बना रहा है. आज आपको जानना चाहिए, पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में भारत के स्पेस स्टेशन का जिक्र क्यों किया. ये स्पेस स्टेशन क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और भारत अपना स्पेस स्टेशन कब तक लॉन्च करेगा. आज आपको ये भी जानना चाहिए...दुनिया में जिन देशों ने अपने स्पेस स्टेशन बनाए..उनको इसका क्या फायदा मिला और जब भारत का स्पेस स्टेशन काम करने लगेगा तो इससे हमारे देश को क्या लाभ होगा.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में बड़े गर्व के साथ अंतरिक्ष में गगनयान भेजने और स्पेस स्टेशन तैयार करने की बात बताई. ये स्पेस स्टेशन एक कृत्रिम उपग्रह होता है. जिसे आप अंतरिक्ष में बना एक ऐसा स्थायी घर और वैज्ञानिक प्रयोगशाला कह सकते हैं. जहां अंतरिक्ष यात्री कई महीनों तक रहकर रिसर्च करते हैं. अंतरिक्ष में हुई ऐसी कई रिसर्च आज मानवता के लिए बहुत उपयोगी साबित हो रही हैं.
इसकी जानकारी हम आपको आगे देंगे . अंतरिक्ष में बनी ऐसी प्रयोगशालाएं पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर लगातार चक्कर लगाती रहती हैं . इसकी रफ्तार करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, इसलिए स्पेस स्टेशन हर 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है. इसी वजह से वहां रहने वाले अंतरिक्ष यात्री 24 घंटे में लगभग 16 बार सूर्योदय और 16 बार सूर्यास्त देखते हैं.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्पेस स्टेशन बनाने की बात इतने गर्व से इसलिए बताई, क्योंकि इस वक्त अंतरिक्ष में सिर्फ दो स्पेस स्टेशन ऑपरेशनल हैं.
पहला 15 देशों के सहयोग वाला International Space Station यानी ISS.
ISS पर अमेरिका, रूस , यूरोप , जापान और कनाडा की स्पेस एजेंसियों के वैज्ञानिक मिलकर काम करते हैं .
भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के एक्सिओम-4 मिशन के तहत ISS की यात्रा का मौका मिला था.
ISS का ऑपरेशनल जीवन 2030 के आसपास समाप्त होने की उम्मीद है.
इसके अलावा दूसरा ऑपरेशनल स्पेस स्टेशन है चीन का तियानगोंग.
तियानगोंग को चीन की अंतरिक्ष एजेंसी संचालित करती है.
इससे पहले अमेरिका और सोवियत संघ 70 के दशक में अपने अपने स्पेस स्टेशन लॉन्च किए थे. अब वो ऑपरेशनल नहीं है . लेकिन अब भारत अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन बनाने के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहा है. आपको इस क्षेत्र में भारत की प्रगति के बारे में भी जानना चाहिए.
भारत की स्पेस एजेंसी इसरो स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन का एलान कर चुकी है. इसका नाम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है. हमारा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन एक मॉड्यूलर यानी टुकड़ों वाला स्टेशन होगा. मतलब, इसे एक बार में नहीं, बल्कि चरणबद्ध तरीके से बनाया जाएगा.
इसरो अपने स्पेस स्टेशन के पहले मॉड्यूल BAS-01 के मॉडल को दुनिया के सामने रख चुकी है . जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं . ये एक सिलिंडर स्पेस कैप्सूल जैसा दिख रहा है . जिसके आगे डॉकिंग पोर्ट है. डॉकिंग पोर्ट को आप कनेक्शन गेट भी कह सकते हैं. जैसे रेलवे के दो डिब्बे एक-दूसरे से जुड़ते हैं, वैसे ही अंतरिक्ष में दो अंतरिक्ष यान या दो स्पेस मॉड्यूल डॉकिंग पोर्ट की मदद से आपस में जुड़ते हैं.
भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के इस मॉड्यूल को 2028 में ISRO के सबसे शक्तिशाली स्वदेशी रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क-3 से लॉन्च किया जाएगा. ये अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन के बेस की तरह काम करेगा. फिर धीरे-धीरे 4 और मॉड्यूल जोड़े जाएंगे. 2035 तक पूरा 5-मॉड्यूल का स्टेशन तैयार हो जाएगा.
सबसे पहले BAS-01 2028 में लॉन्च होगा. फिर एक एक करके बाकी मॉड्यूल भी लॉन्च होंगे. जो डॉकिंग पोर्ट के सहारे एक दूसरे से जुड़ जाएंगे .
2025 तक ये पूरा अंतरिक्ष स्टेशन ऑपरेशनल हो जाएगा. आपको ये भी जानना चाहिए कि भारत के अंतरिक्ष स्टेशन में कहां पर क्या होगा. और इसकी और क्या क्या खासियत हैं.
भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल यानी BAS-01 की कुल लागत 1,763 करोड़ है .
ये छोटा शुरूआती मॉडल है. जिसका वजन 10 टन होगा. सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें शामिल तकनीकें. जो इसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के बेस की तरह तैयार करेंगी.
इस मॉड्यूल में लाइफ सपोर्ट सिस्टम होगा. जो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देगा. इस्तेमाल किए गए पानी को साफ करके दोबारा उपयोग करने लायक बनाएगा और खाने-पीने का सामान सुरक्षित रखेगा.
इसमें बिजली उत्पादन के लिए सोलर पैनल लगे होंगे. जो सूर्य की रोशनी से बिजली बनाएंगे. इसी बिजली से लाइट, कंप्यूटर, वैज्ञानिक उपकरण, ऑक्सीजन सिस्टम और अन्य सभी मशीनें चलेंगीं.
इसमें थर्मल मैनेजमेंट तकनीक होगी. अंतरिक्ष में कभी धूप में तापमान 120°C तक पहुंच सकता है और छाया में -150°C या उससे भी कम हो सकता है. इसलिए थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम स्टेशन के अंदर का तापमान आरामदायक और सुरक्षित बनाए रखता है, ताकि अंतरिक्ष यात्री और उपकरण सही तरीके से काम कर सकें.
इसके अलावा डॉकिंग इंटरफेस भी होगा. जिससे रोबोटिक आर्म की मदद से दूसरे मॉड्यूल जुड़ सकेंगे . इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं
इसके बाद वर्ष 2029 से 2031 के बीच
BAS-02 और BAS-03 अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे. BAS-02 अंतरिक्ष स्टेशन का हैबिटेशन मॉड्यूल होगा. जिसे आप अंतरिक्ष स्टेशन का रहने वाला कमरा कह सकते हैं. इसमें सोने के लिए बेड, खाना बनाने और खाने की व्यवस्था होगी. इसके अलावा जिम और बॉथरूम भी होगा. अंतरिक्ष यात्री यहां 3 से 6 महीने तक रह सकेंगे.
इसके बाद BAS-03 यानी स्पेस स्टेशन का रिसर्च मॉड्यूल अंतरिक्ष में भेजा जाएगा. इसे आप अंतरिक्ष स्टेशन की वैज्ञानिक प्रयोगशाला कह सकते हैं. यहीं पर नई दवाओं, नए पदार्थ और जीवविज्ञान पर शोध होगा.
इसके बाद 2032 से 2035 तक आखिरी दो मॉड्यूल अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे. BAS-04 लॉजिस्टिक्स मॉड्यूल होगा. इसे आप अंतरिक्ष स्टेशन का गोदाम यानी स्टोर रूम समझ सकते हैं. यहां खाना, पानी और दूसरे जरूरी सामान रखे जाएंगे. इसके अलावा ईंधन का भंडारण होगा. जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल होने वाले स्पेयर पार्ट्स भी यहीं रखे जाएंगे. यानी स्टेशन को लंबे समय तक चलाने के लिए जरूरी सभी सामग्री यहीं सुरक्षित रहेगी.
आखिर में BAS-05 यानी अतिरिक्त मॉड्यूल को अंतरिक्ष स्टेशन में भेजा जाएगा . यह स्टेशन का विस्तार होगा. इसमें एक नई वैज्ञानिक प्रयोगशाला जोड़ी जा सकती है. या फिर बिजली उत्पादन और अन्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है.
जैसे-जैसे नए मॉड्यूल जुड़ते जाएंगे, स्टेशन का आकार और क्षमता बढ़ती जाएगी. सभी मॉड्यूल बिजली, संचार और अन्य प्रणालियां आपस में साझा करेंगे. पूरे स्पेस स्टेशन का वजन लगभग 52 टन होगा . इसमें 3 से 6 अंतरिक्ष यात्री एक साथ रहकर वैज्ञानिक प्रयोग कर सकेंगे. गगनयान मिशन के बाद छोटे-छोटे मानव मिशनों से इसकी जांच होगी और 2035 तक यह पूरी तरह संचालित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बन जाएगा. आज आपको समझना चाहिए प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय स्पेस स्टेशन का जिक्र क्यों किया .
पीएम मोदी के दौरे में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अंतरिक्ष सहयोग को नई ऊंचाई देने का ऐलान किया, जिसमें गगनयान और भविष्य के भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशनों में सहयोग शामिल है.
ऑस्ट्रेलिया का कोकोस द्वीप गगनयान और BAS मिशनों की ट्रैकिंग के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है.
किसी आपात स्थिति में गगनयान की समुद्र में लैंडिंग होने पर ऑस्ट्रेलियाई एजेंसियां और नौसेना बचाव अभियान में सहयोग करेंगी.
दोनों देश स्पेस ट्रैकिंग, और अंतरिक्ष मलबे की निगरानी में भी मिलकर काम करेंगे. खुद ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज ने ये एलान किया . इसीलिए पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों के सामने अंतरिक्ष की उपलब्धियां गिनाते हुए भारतीय स्पेस स्टेशन की बात भी दोहराई . आज आपको ये भी समझना चाहिए जिन देशों ने भारत से पहले मिशन भेजा उनको क्या फायदा हुआ . और भारत को इससे क्या लाभ होगा .
रूस ने मिर और ISS के जरिए 20 से ज्यादा साल तक लगातार अंतरिक्ष में मानव उपस्थिति बनाए रखी, जिससे लंबे स्पेस मिशनों की तकनीक विकसित हुई और वह अंतरिक्ष महाशक्ति बना रहा.
अमेरिका ने ISS के माध्यम से 15 से ज्यादा देशों के साथ सहयोग बढ़ाया, जिससे SpaceX जैसी कंपनियां बनीं और 200 बिलियन डॉलर से ज्यादा की स्पेस इकोनॉमी को बढ़ावा मिला.
चीन ने तियानगोंग स्टेशन से स्थायी क्रू मिशन चलाए, 17 देशों के साथ प्रयोग किए और 2030 के चंद्रमा मिशन की तैयारी तेज की.
ISS पर किए गए 3,000 से ज्यादा प्रयोगों से कैंसर और ऑस्टियोपोरोसिस की नई दवाएं और बेहतर मिश्र धातुएं बनीं, जो पृथ्वी पर इस्तेमाल हो रही हैं.
इसके अलावा वॉटर रीसाइक्लिंग जिसमें 95% पानी का फिर से इस्तेमाल किया जाता है और एयर प्यूरीफिकेशन जैसी तकनीकें विकसित हुईं, जो दूरदराज के इलाकों में काम आ रही हैं.
ISS की वजह से 4 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला . और इससे जुडे देशों को 100 अरब डॉलर से अधिक का आर्थिक लाभ हुआ.
ऐसे मिशन से दुनिया में अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों की वैज्ञानिक और तकनीकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी है. अब भारत भी इस राह पर आगे बढ़ चुका है. इसलिए आपको समझना चाहिए इस मिशन से भारत में क्या क्या बदलेगा.
भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनने से भारत में उच्च तकनीक वाली नौकरियां, स्टार्टअप और अंतरिक्ष उद्योग तेजी से बढ़ेंगे.
- भारत पहले से दुनिया की फार्मा पावर है . BAS बनने के बाद भारत अपनी जरूरतों के हिसाब से दवा, टीबी, डायबिटीज़ और अन्य बीमारियों पर अंतरिक्ष में शोध कर सकेगा.
अंतरिक्ष से कृषि, मौसम, जलवायु और प्राकृतिक आपदाओं की बेहतर निगरानी होगी, जिससे किसानों और प्रशासन को फायदा मिलेगा
इस परियोजना से भारत की विज्ञान और तकनीक में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और देश का स्पेस सेक्टर मजबूत होगा
इसके अलावा भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अपने ही स्पेस स्टेशन पर जाते देखकर युवा, विज्ञान और इंजीनियरिंग में करियर बनाने के लिए प्रेरित होंगे.
लेकिन इससे भी जरूरी एक वजह और है . जिस कारण भारत के लिए स्पेस की महाशक्ति बनना जरूरी है . और वो है सुरक्षा
भविष्य के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा में नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में भी लड़े जाएंगे, क्योंकि आधुनिक सेनाएं उपग्रहों पर निर्भर हैं.
अमेरिका, चीन और रूस पहले से ही उपग्रह सुरक्षा, एंटी-सैटेलाइट हथियारों और स्पेस डिफेंस तकनीकों पर तेजी से काम कर रहे हैं. दूसरे देशों के सैटेलाइट गिराने की क्षमता बढ़ा रहे हैं .
चीन ने स्पेस स्टेशन, रोबोटिक सैटेलाइट और काउंटर-स्पेस तकनीक में बड़ी बढ़त हासिल कर ली है . चीन ने 2007 में ही एक मौसम उपग्रह को नष्ट करके अपनी ताकत दिखाई थी. जबकि रूस और अमेरिका भी अपनी क्षमताएं बढ़ा रहे हैं.
स्पेस स्टेशन पर विकसित होने वाली डॉकिंग, रोबोटिक आर्म, अंतरिक्ष में ही उपग्रहों की मरम्मत की क्षमता और लंबे मानव मिशनों की तकनीकें भविष्य की अंतरिक्ष सुरक्षा में भी उपयोगी होंगी.
आधुनिक युद्ध में नेविगेशन, संचार, मिसाइल चेतावनी और ड्रोन संचालन पूरी तरह उपग्रहों पर निर्भर हैं.
भारत के लिए चुनौती यह है कि उसके दो पड़ोसी चीन और पाकिस्तान अंतरिक्ष सहयोग बढ़ा रहे हैं.
जबकि चीन स्पेस तकनीक में तेजी से आगे बढ़ रहा है.
इसलिए भारत के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन केवल वैज्ञानिक परियोजना नहीं, बल्कि भविष्य की रणनीतिक और तकनीकी क्षमता मजबूत करने का माध्यम भी है. भारत ने वर्ष 2019 में लोअर आर्बिट के एक माइक्रो सैटेलाइट को गिराकर अपनी ताकत दिखाई थी . लेकिन स्पेस में बराबरी ही भविष्य की सुरक्षा, तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक शक्ति संतुलन की सबसे बड़ी कुंजी होगी .