ऑपरेशन सिंदूर में S400 की ताकत देश ने देखी, अब इसरो ने दिखाया स्पेस में S200 का रोमांचक वीडियो

धरती से लेकर आसमान तक, संडे (2 नवंबर) का दिन भारत के लिए खुशियां और गौरव का क्षण लेकर आया. शाम को पहले इसरो ने नई पीढ़ी के LVM3-M5 'बाहुबली' रॉकेट से अब तक का सबसे भारी नेवल सीएमएस-03 कम्युनिकेशन सैटलाइट स्पेस में पहुंचाया तो रात में खेल के मैदान पर बेटियों ने देश को चैंपियन बना दिया. रात में महिला विश्वकप जीतने के बाद जो जश्न शुरू हुआ वो सुबह तक चलता रहा. उधर, इसरो ने लॉन्च के कुछ घंटे बाद वीडियो के जरिए दिखाया है कि जब अपना रॉकेट स्पेस में पहुंचा तो वहां कैसा नजारा दिखाई दिया. उसने S200 का प्रदर्शन भी दिखाया है. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि What is S200.

हां, टीवी या यूट्यूब समेत तमाम प्लेटफॉर्म पर लॉन्च का सीधा प्रसारण तो पूरी दुनिया ने देखा होगा लेकिन कुछ देर बाद दो हिस्से जलते हुए धरती की तरफ लौटे थे, इसरो ने देर रात में यह घटना वीडियो के जरिए दिखाई. वास्तव में ये दो S200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर थे जो कुछ देर बाद अलग हो जाते हैं. इसके बाद के तीसरे चरण में L110 लिक्विड स्टेज की प्रक्रिया शुरू होती है. कुछ सेकेंड के लिए सॉलिड बूस्टर और लिक्विड कोर स्टेज दोनों एक साथ फायर हो रहे होते हैं जिससे व्हीकल को ताकत ज्यादा मिलती है. S200 के अलग होने के बाद L110 स्टेज की भूमिका अहम हो जाती है. इसके बर्न होने के समय ऊंचाई करीब-करीब 115 किमी पहुंच चुकी होती है.

इसरो ने 2 नवंबर की रात साढ़े 10 बजे के करीब इस प्रक्रिया का वीडियो दिखाया. 38-39वें सेकेंड में आप सॉलिड रॉकेट बूस्टर को अलग होते देखेंगे. (नीचे वीडियो देखिए) इसके बाद ऑनबोर्ड कैमरे से रोमांचक वीडियो देखने को मिलता है. ठीक वो पल दिखाई देता है जब रॉकेट से चिपके दो बूस्टर S200 अलग हो रहे होते हैं.

Experience #LVM3M5’s mission milestones. Watch the liftoff video and the onboard camera video capturing its ascent from launch to orbit. pic.twitter.com/1jp2G9TyYV — ISRO (@isro) November 2, 2025

इसके बाद ऑपरेशन थिएटर में लगी लाइटों की तरह कुछ जगमगाता दृश्य आता है. पीछे पृथ्वी साफ देखी जा सकती है. अब पेलोड अलग हो रहा होता है. सैटलाइट के अलग होने का गोल्डेन नजारा बाद में दिखाई देता है.

एस200 यानी इसरो की पावर

S200 एक पावरफुल सॉलिड रॉकेट बूस्टर है जिसे इसरो ने विकसित किया है. इसे प्रक्षेपण के लिए जरूरी जबर्दस्त थ्रस्ट प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है. यह भारी पेलोड की लॉन्चिंग के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, जिसमें गगनयान मिशन भी शामिल है. S200 इसरो की भारी-भरकम प्रक्षेपण ताकत को दिखाता है.

