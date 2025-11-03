Advertisement
trendingNow12985966
Hindi Newsदेश

ऑपरेशन सिंदूर में S400 की ताकत देश ने देखी, अब इसरो ने दिखाया स्पेस में S200 का रोमांचक वीडियो

ISRO Video: ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने बॉर्डर पर S400 तैनात किया था. फिर जो हुआ पूरी दुनिया ने देखा. अब 4410 किलो वजनी कम्युनिकेशन सैटलाइट लॉन्च करने के कुछ घंटे बाद इसरो ने S200 का स्पेस में प्रदर्शन दिखाया है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Nov 03, 2025, 08:34 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऑपरेशन सिंदूर में S400 की ताकत देश ने देखी, अब इसरो ने दिखाया स्पेस में S200 का रोमांचक वीडियो

धरती से लेकर आसमान तक, संडे (2 नवंबर) का दिन भारत के लिए खुशियां और गौरव का क्षण लेकर आया. शाम को पहले इसरो ने नई पीढ़ी के LVM3-M5 'बाहुबली' रॉकेट से अब तक का सबसे भारी नेवल सीएमएस-03 कम्युनिकेशन सैटलाइट स्पेस में पहुंचाया तो रात में खेल के मैदान पर बेटियों ने देश को चैंपियन बना दिया. रात में महिला विश्वकप जीतने के बाद जो जश्न शुरू हुआ वो सुबह तक चलता रहा. उधर, इसरो ने लॉन्च के कुछ घंटे बाद वीडियो के जरिए दिखाया है कि जब अपना रॉकेट स्पेस में पहुंचा तो वहां कैसा नजारा दिखाई दिया. उसने S200 का प्रदर्शन भी दिखाया है. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि What is S200.  

हां, टीवी या यूट्यूब समेत तमाम प्लेटफॉर्म पर लॉन्च का सीधा प्रसारण तो पूरी दुनिया ने देखा होगा लेकिन कुछ देर बाद दो हिस्से जलते हुए धरती की तरफ लौटे थे, इसरो ने देर रात में यह घटना वीडियो के जरिए दिखाई. वास्तव में ये दो S200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर थे जो कुछ देर बाद अलग हो जाते हैं. इसके बाद के तीसरे चरण में L110 लिक्विड स्टेज की प्रक्रिया शुरू होती है. कुछ सेकेंड के लिए सॉलिड बूस्टर और लिक्विड कोर स्टेज दोनों एक साथ फायर हो रहे होते हैं जिससे व्हीकल को ताकत ज्यादा मिलती है. S200 के अलग होने के बाद L110 स्टेज की भूमिका अहम हो जाती है. इसके बर्न होने के समय ऊंचाई करीब-करीब 115 किमी पहुंच चुकी होती है. 

इसरो ने 2 नवंबर की रात साढ़े 10 बजे के करीब इस प्रक्रिया का वीडियो दिखाया. 38-39वें सेकेंड में आप सॉलिड रॉकेट बूस्टर को अलग होते देखेंगे. (नीचे वीडियो देखिए) इसके बाद ऑनबोर्ड कैमरे से रोमांचक वीडियो देखने को मिलता है. ठीक वो पल दिखाई देता है जब रॉकेट से चिपके दो बूस्टर S200 अलग हो रहे होते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

इसके बाद ऑपरेशन थिएटर में लगी लाइटों की तरह कुछ जगमगाता दृश्य आता है. पीछे पृथ्वी साफ देखी जा सकती है. अब पेलोड अलग हो रहा होता है. सैटलाइट के अलग होने का गोल्डेन नजारा बाद में दिखाई देता है. 

एस200 यानी इसरो की पावर

S200 एक पावरफुल सॉलिड रॉकेट बूस्टर है जिसे इसरो ने विकसित किया है. इसे प्रक्षेपण के लिए जरूरी जबर्दस्त थ्रस्ट प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है. यह भारी पेलोड की लॉन्चिंग के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, जिसमें गगनयान मिशन भी शामिल है. S200 इसरो की भारी-भरकम प्रक्षेपण ताकत को दिखाता है. 

पढ़ें: इसरो ने रचा 'बाहुबली' इतिहास, स्पेस में भेजा सबसे भारी सैटेलाइट; दुनिया ने देखा भारत का जलवा

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

TAGS

isro news

Trending news

ऑपरेशन सिंदूर में S400 की ताकत देश ने देखी, अब ISRO ने दिखाया S200 का रोमांचक वीडियो
isro news
ऑपरेशन सिंदूर में S400 की ताकत देश ने देखी, अब ISRO ने दिखाया S200 का रोमांचक वीडियो
3, 4, 5, 6, 7 नवंबर को ठंड में बारिश का मचेगा बेखौफ तांडव, अपने शहर का जान लें हाल
weather update
3, 4, 5, 6, 7 नवंबर को ठंड में बारिश का मचेगा बेखौफ तांडव, अपने शहर का जान लें हाल
बर्फीली चोटी पर भालू की फैमिली से दोस्ती, एक दिन जो मंजर दिखा बेचैन सैनिक दौड़ पड़े
Indian Army news
बर्फीली चोटी पर भालू की फैमिली से दोस्ती, एक दिन जो मंजर दिखा बेचैन सैनिक दौड़ पड़े
'तुमने भारत से कोहिनूर लूटा, वापस करो...', ब्रिटिश से केरल महिला ने की मांग
Kerala
'तुमने भारत से कोहिनूर लूटा, वापस करो...', ब्रिटिश से केरल महिला ने की मांग
आर्मी जवानों के शहीद होने की फैलाई अफवाह, सोशल पोस्ट पर आया अरुणाचल पुलिस का जवाब
Indian Army
आर्मी जवानों के शहीद होने की फैलाई अफवाह, सोशल पोस्ट पर आया अरुणाचल पुलिस का जवाब
अब McDonald's में मिलेगा बाजरे से बना बर्गर, मोदी के मंत्री हो गए गदगद, कही ये बात
McDonalds
अब McDonald's में मिलेगा बाजरे से बना बर्गर, मोदी के मंत्री हो गए गदगद, कही ये बात
किसी जादुई दुनिया जैसी हैं भारत की ये झीलें, एक तो दिन में कई बार बदल लेती है रंग
Beautiful Lakes In India
किसी जादुई दुनिया जैसी हैं भारत की ये झीलें, एक तो दिन में कई बार बदल लेती है रंग
किसानों की कर्जमाफी पड़ रही महंगी? अजित पवार ने अन्नदाता को दे डाली ये नसीहत
Ajit Pawar
किसानों की कर्जमाफी पड़ रही महंगी? अजित पवार ने अन्नदाता को दे डाली ये नसीहत
शर्मनाक! दलित छात्र के पैंट में रखा बिच्छू, पिता का प्रिंसिपल-टीचर पर संगीन इल्जाम
Scorpion
शर्मनाक! दलित छात्र के पैंट में रखा बिच्छू, पिता का प्रिंसिपल-टीचर पर संगीन इल्जाम
धरे रह गए सारे नियम, एयर इंडिया के दो पायलट बिना लाइसेंस उड़ा रहे थे प्लेन!
AIR INDIA
धरे रह गए सारे नियम, एयर इंडिया के दो पायलट बिना लाइसेंस उड़ा रहे थे प्लेन!