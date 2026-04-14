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Hindi Newsविज्ञानऐसे कैसे खुलेगा होर्मुज का रास्ता? समंदर में बिछी सी माइंस हटाना नहीं है आसान, जानिए इसके पीछे की साइंस

ऐसे कैसे खुलेगा होर्मुज का रास्ता? समंदर में बिछी 'सी माइंस' हटाना नहीं है आसान, जानिए इसके पीछे की साइंस

Sea Mines Removal in Strait of Hormuz: अमेरिका और ईरान के बीच अगर आज भी युद्ध रुक जाता है, तो होर्मुज का रास्ता खोलना इतना आसान नहीं होने वाला है. इसमें सबसे बड़ी चुनौती है होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को उन समुद्री बारूदी सुरंगों (Sea Mines) से साफ करना, जो युद्ध के दौरान बिछाई गई थीं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Apr 14, 2026, 08:29 AM IST
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ऐसे कैसे खुलेगा होर्मुज का रास्ता? समंदर में बिछी 'सी माइंस' हटाना नहीं है आसान, जानिए इसके पीछे की साइंस

Sea Mines Removal in Strait of Hormuz: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में महीनों से जारी तनाव और युद्ध के बाद अब एक बार शांति की उम्मीद जगी है. हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान में हुई शांति वार्ता विफल रही है. लेकिन अभी के हालात देखकर लोगों को लग रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम (Ceasefire) हो सकता है. लेकिन क्या सीजफायर होने के साथ ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर खतरा कम हो जाएगा? एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह इतना आसान नहीं होने वाला है. क्योंकि युद्ध के समय ईरान ने होर्मुज के रास्ते पर सी माइंस (Sea Mines) लगा रखी हैं. और इन समुद्री बारूदों को हटाना इतना आसान नहीं है. इन्हें हटाने में सालों लग सकते हैं और लाखों डॉलर खर्च भी करने पड़ सकते हैं. सी माइंस को हटाना एक बेहद खतरनाक और हाई-टेक ऑपरेशन होता है. आइए समझते हैं समंदर की गहराई में चलने वाले इस हाई-टेक अभियान के बारे में.

आखिर क्या होती हैं ये समुद्री सुरंगें (Sea Mines)?

ये पानी के नीचे छिपे ऐसे बम होते हैं, जो किसी जहाज के संपर्क में आने या उसके चुंबकीय प्रभाव (Magnetic Field) को महसूस करते ही फट जाते हैं. ये सतह पर तैरती भी हो सकती हैं और समंदर की तलहटी में छिपी भी हो सकती हैं. एक छोटी सी सुरंग भी लाखों टन तेल ले जा रहे विशाल 'सुपर टैंकर' को डुबोने की ताकत रखती है.

तीन तरह के होते हैं सी माइंस

समुद्र में लगाई जाने वाली माइंस तीन तरह की होती हैं. इसमें सबसे पहली कॉन्टैक्ट माइंस होती हैं, जो पुरानी स्टाइल की माइंस हैं. यह जहाज के टकराने पर फटती हैं. वहीं दूसरी, मैग्नेटिक माइंस होती हैं, जो जहाज के लोहे को महसूस करती हैं और जहाज के नीचे पहुंचते ही ब्लास्ट हो जाती हैं. तीसरी, एकॉस्टिक माइंस होती हैं, जो जहाज के इंजन के शोर या प्रोपेलर की आवाज सुनकर एक्टिव होती हैं.

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होर्मुज में 'माइंस' का संकट क्यों?

होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है. तनाव के दौरान यहां बिछाई गई समुद्री माइंस किसी भी बड़े टैंकर को पल भर में तबाह कर सकती हैं. जब तक ये माइंस नहीं हटतीं, बीमा कंपनियां जहाजों को वहां जाने की अनुमति नहीं देतीं, जिससे तेल की सप्लाई रुक जाती है और कीमतें बढ़ जाती हैं.

कैसे हटती हैं सी माइंस?

सी माइंस को चार तरीके से हटाया जा सकता है. इसका सबसे पहला रास्ता है माइन्सवीपर जहाजों का इस्तेमाल करना. ये विशेष प्रकार के जहाज होते हैं, जो लोहे के नहीं बल्कि लकड़ी या फाइबरग्लास के बने होते हैं. लकड़ी या फाइबरग्लास से बने होने के कारण इन्हें मैग्नेटिक माइंस पहचान नहीं पाती हैं. ये जहाज अपने पीछे लंबे तार या जाल खींचते हुए आगे चलते हैं, जिससे पानी के नीचे बिछी माइंस की चेन कट जाती है. जब माइंस ऊपर आ जाती हैं, तो उन्हें गोलियों से उड़ा दिया जाता है या डिफ्यूज कर दिया जाता है.

अंडरवॉटर ड्रोन्स और रोबोट्स

यह भी सी माइंस हटाने का एक तरीका है. इसमें अंडरवॉटर ड्रोन्स और रोबोट्स माइन के पास जाते हैं और उसे सुरक्षित दूरी से उड़ा देते हैं. ये छोटे रोबोटिक सबमरीन की तरह होते हैं, जिनमें सोनार लगा होता है. ये माइंस को ढूंढते हैं और उनके पास जाकर एक छोटा विस्फोटक रख देते हैं. रिमोट से इसे फोड़ दिया जाता है, जिससे माइन भी नष्ट हो जाती है और किसी इंसान की जान को खतरा नहीं होता.

एकॉस्टिक और मैग्नेटिक सिमुलेशन

यह भी एक तरह से माइंस हटाने का तरीका है. इसमें जहाज अंदर नहीं जाते, बल्कि पानी में ऐसे गैजेट्स छोड़े जाते हैं, जो बड़े जहाजों के इंजन जैसा शोर करते हैं या वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते हैं. इससे माइंस को धोखा होता है कि कोई बड़ा जहाज गुजर रहा है और वे खाली समंदर में ही फट जाती हैं.

डॉल्फिन और सी-लॉयन्स की मदद

हैरानी की बात यह है कि अमेरिकी नौसेना इन माइंस को खोजने के लिए प्रशिक्षित डॉल्फिन और सी-लॉयन्स का भी उपयोग करती है. उनकी सुनने और देखने की क्षमता इंसानी मशीनों से कहीं बेहतर होती है, जिससे वे रेत के नीचे दबी माइंस को भी पहचान लेते हैं.

कितना समय लगेगा?

रिपोर्ट के अनुसार, यह काम रातों-रात नहीं होता. होर्मुज का रास्ता संकरा है और वहां हजारों की संख्या में छोटी-बड़ी सुरंगें हो सकती हैं. पूरी तरह से 'ग्रीन सिग्नल' मिलने में कुछ हफ्तों से लेकर महीनों का समय लग सकता है.

तेल की कीमतों पर असर

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा संभालता है. ऐसे में ईरान द्वारा इसे बंद किए जाने से वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट पैदा हो गया है. अब अगर सीजफायर होता है, तो इन सुरंगों को हटाने की प्रक्रिया शुरू होने से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने की उम्मीद है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी राहत होगी.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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