सांपों के भी थे पैर! जानिए 10 करोड़ साल पहले अचानक ऐसा क्या हुआ जो गायब हो गए अंग

कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक सांप 4 पैरों पर चलकर आ रहा है. शायद यह किसी डरावनी फिल्म का सीन लगे. लेकिन सच यह है कि आज से 10 से 17 करोड़ साल पहले धरती पर घूमते सांपों के पास असली पैर थे. वे छिपकली की तरह चलते थे और शिकार करते थे. तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उनके पैर गायब हो गए? क्या प्रकृति ने कोई जादू किया या डीएनए का कोई खेल था? आइए जानते हैं इस 100 मिलियन साल पुराने रहस्य की पूरी कहानी.
वैज्ञानिकों को अर्जेंटीना के रेगिस्तान में एक बेहद अनोखा जीवाश्म मिला. इसका नाम Najash rionegrina रखा गया. यह लगभग 9.5 से 10 करोड़ साल पुराना सांप का जीवाश्म था. सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इस सांप के पिछले पैर साफ-साफ शरीर से बाहर निकले हुए थे. यह कोई समुद्री जीव नहीं था बल्कि जमीन और रेगिस्तान में रहने वाला शिकारी सांप था. इसके चेहरे की हड्डियां बताती हैं कि यह कीड़ा नहीं बल्कि बड़े शिकार निगलने वाला खतरनाक शिकारी था.
सांपों ने अपने पैर अचानक एक दिन में नहीं गंवाए. वैज्ञानिकों के अनुसार यह बदलाव धीरे-धीरे हुआ. सांपों ने सबसे पहले अपने आगे के पैर करीब 17 करोड़ साल पहले गंवाए. इसके बाद भी वे करोड़ों सालों तक पिछले पैरों के सहारे चलते रहे. करीब 10 करोड़ साल पहले जाकर उनके पिछले पैर भी पूरी तरह गायब हुए. यह बदलाव इतना धीमा था कि इसमें डायनासोर के खत्म होने से भी ज्यादा समय लगा.
वैज्ञानिकों ने जब सांपों के डीएनए की जांच की तो उन्हें Sonic hedgehog नाम का एक जीन मिला. यह जीन जानवरों में पैर और दिमाग बनाने का काम करता है. सांपों में इस जीन को चालू करने वाला स्विच जिसे ZRS एन्हांसर कहते हैं म्यूटेशन के कारण बंद हो गया था. जब वैज्ञानिकों ने लैब में चूहे के भ्रूण में सांप के इस टूटे हुए स्विच को ठीक करके लगाया तो चूहे के पैर सामान्य रूप से उग आए. इसका मतलब है कि पैर बनाने का कोड आज भी सांपों के डीएनए में छिपा हुआ है.
क्या आप जानते हैं कि आज के अजगर और बोआ (Boa) सांपों में पूरी तरह पैर खत्म नहीं हुए हैं. अगर आप किसी अजगर के पिछले हिस्से को ध्यान से देखें तो वहां छोटी-सी हड्डियां या कांटे जैसी संरचना दिखती है. ये और कुछ नहीं बल्कि उनके पुराने पैरों के बचे हुए हिस्से हैं. भ्रूण के दौरान अजगर के पैर बनना शुरू होते हैं लेकिन बाद में वे रुक जाते हैं. वहीं कोबरा और वाइपर जैसे सांपों में यह जेनेटिक बदलाव बहुत आगे तक चला गया और उनके पैर पूरी तरह मिट गए.
सबसे बड़ा सवाल यह है कि सांपों ने पैर क्यों गंवाए. सीटी-स्कैन और शोध से पता चलता है कि प्राचीन सांपों ने जमीन के नीचे बिल बनाकर रहना शुरू कर दिया था. मिट्टी और पत्थरों के बीच खुदाई करते समय पैर रुकावट बनने लगे थे. इसलिए लंबे और बिना पैर वाले शरीर से बिलों में रेंगना ज्यादा आसान हो गया. प्रकृति ने उन्हें रेंगने में माहिर बना दिया और धीरे-धीरे पैरों की जरूरत ही खत्म हो गई.