कितनी पतली होती है इंजेक्शन वाली सुई? जानकर दंग रह जाएंगे आप...

Injection Needle: हम रोजमर्रा की जिंदगी में कई चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम ज्यादातर चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं. जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वे कई बार दवा लगाने के लिए इंजेक्शन का यूज करते है. इंजेक्शन वाली सुई से दवा भी दी जाती है और ब्लड सैंपल लेने में भी इसका इस्तेमाल होता है. ऐसी ही बहुत सी चीजें हैं जो कभी ना कभी हमने इस्तेमाल की होंगी. चलिए आज हम इंजेक्शन वाली सुई के बारे में जानते हैं कि ये कितनी पतली होती है.

कितनी पतली होती है सुई?

पूरी लाइफ में हम बहुत सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं. इनमें से हम कुछ ही चीजों पर ध्यान दे पाते हैं और ज्यादातर से अंजान रह जाते हैं. आज हम आपका ध्यान इंजेक्शन की सुई की ओर ले जाना चाहते हैं. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में लोग जानकर दंग रह जाते हैं. आपको कभी न कभी सुई तो जरूर लगी होगी. चाहे वो टीकाकरण हो या सैंपल लेना हो. कई तरह से डॉक्टर इंजेक्शन वाली सुई का यूज करते हैं. आपने सुई तो लगवाई, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जो सुई पल भर में बड़े ही आराम से स्किन के अंदर चली जाती है. वो सुई कितनी पतली होती होगी. चलिए इंजेक्शन की सुई के बारे में मजेदार फैक्ट जानते हैं. जानकारी के अनुसार 32 से 35 गेज वाली सुई काफी पतली होती है. इसके अलावा 25 गेज वाली सुई मोटी होती है.

यह भी पढ़ें: वैज्ञानिकों की क्रांतिकारी खोज! मुंह में रखते ही फ्लू का पता लगा सकती है ये च्यूइंगम, जाने पूरा प्रोसेस

Add Zee News as a Preferred Source

गेज में मापी जाती है सुई की मोटाई

दरअसल, इंजेक्शन वाली सुई की मोटाई 'गेज' में मापी जाती है. जितना गेज बढ़ता है उतनी ही सुई पतली होती है. यानि गेज की संख्या जितनी कम होगी सुई उतनी ही मोटी होगी. जैसे 25 गेज वाली सुई मोटी होती है और 32 गेज वाली सुई पतली होती है. मिली जानकारी के अनुसार 32 से 35 गेज वाली सुई काफी पतली होती है.

यह भी पढ़ें: Global Warming: सदी के अंत तक समुद्र में समा जाएंगी 10 करोड़ इमारतें! भारत के इन शहरों पर खतरा

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.