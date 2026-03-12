घर की छत पर भी उग सकता है दुनिया का सबसे महंगा फल, जानें ₹3 लाख वाले आम का 'जापानी' सीक्रेट

भारत में एक बेहद खास और महंगा फल इन दिनों चर्चा में है. यह फल है Miyazaki Mango, जिसे दुनिया के सबसे महंगे आमों में गिना जाता है. हाल ही में कर्नाटक के तटीय जिले Udupi में रहने वाले एक शौकिया माली Joseph Lobo ने इसे अपने घर की छत पर उगाकर सबको चौंका दिया. उनकी यह सफलता इसलिए खास है क्योंकि आमतौर पर इतने महंगे और दुर्लभ फलों को बड़े बागानों में उगाया जाता है. लेकिन लुबो ने यह साबित कर दिया कि अगर सही देखभाल और धैर्य हो तो शहरों में छोटी जगह पर भी ऐसे फल उगाए जा सकते हैं.

जापान से आया यह खास आम

मियाजाकी आम की शुरुआत Japan से हुई है. इस आम की सबसे बड़ी खासियत इसका गहरा लाल रंग और बेहद मीठा स्वाद है. इसका टेक्सचर भी काफी क्रीमी और मुलायम होता है, जिसकी वजह से यह दुनिया के सबसे प्रीमियम फलों में शामिल हो गया है. अंतरराष्ट्रीय लग्जरी फलों के बाजार में इसकी कीमत बेहद ज्यादा होती है. कई रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी कीमत करीब 2.5 लाख रुपये प्रति किलो तक पहुंच सकती है. कुछ खास मामलों में यह कीमत 3 लाख रुपये प्रति किलो तक भी बताई जाती है. इसी वजह से इसे अक्सर “Eggs of the Sun” यानी सूरज के अंडे भी कहा जाता है.

छत पर खेती का अनोखा प्रयोग

जोसेफ लुबो ने इस आम को अपने घर की छत पर उगाने का प्रयोग किया. उन्होंने पौधे की देखभाल उसी तरह की जैसे दूसरे फलों के पेड़ों की की जाती है. हालांकि उन्होंने मिट्टी की गुणवत्ता, पोषण और पानी देने के समय का खास ध्यान रखा. कई सालों की मेहनत और इंतजार के बाद आखिरकार पेड़ पर फल लगने शुरू हुए. शुरुआत में लुबो और उनके परिवार ने इसे सामान्य आम समझकर खाया. बाद में एक रिपोर्टर ने इसकी पहचान दुर्लभ मियाजाकी आम के रूप में की.

शहरों में छत पर खेती की बढ़ती संभावनाएं

इस घटना के बाद कई शहरी बागवानी प्रेमियों की दिलचस्पी बढ़ गई है. इससे यह साबित हुआ है कि शहरों में भी छत पर खेती करके दुर्लभ फलों को उगाया जा सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि गर्म मौसम और पर्याप्त धूप ऐसे पौधों के लिए बहुत जरूरी होते हैं. खासकर तटीय इलाकों का मौसम इस तरह के पौधों के लिए काफी अनुकूल माना जाता है. इसके साथ ही जैविक मिट्टी और नियमित देखभाल भी बेहद जरूरी होती है.

मियाजाकी आम उगाने के लिए जरूरी धैर्य

विशेषज्ञों के मुताबिक आम के पौधे को फल देने में कुछ साल लग सकते हैं. इसलिए बागवानी करने वालों को धैर्य रखना जरूरी है. पौधों को समय-समय पर पोषक तत्व देना और प्राकृतिक तरीके से कीटों से बचाव करना भी जरूरी होता है. अगर पौधे को पर्याप्त धूप और सही मिट्टी मिलती रहे तो कुछ साल बाद अच्छे फल मिलने की संभावना बढ़ जाती है.

छत पर बागवानी से पर्यावरण को भी फायदा

शोधकर्ताओं का मानना है कि शहरों में छत पर बागवानी करने से कई पर्यावरणीय फायदे होते हैं. इससे शहरों की हरियाली बढ़ती है और हवा की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है. इसके अलावा ऐसे बगीचे मधुमक्खियों और दूसरे परागण करने वाले कीड़ों के लिए भी मददगार होते हैं. स्थानीय स्तर पर फल उगाने से पर्यावरण को भी फायदा होता है क्योंकि इससे परिवहन और पैकेजिंग की जरूरत कम होती है.

क्या घर पर उग सकता है यह महंगा आम?

जोसेफ लुबो की कहानी यह दिखाती है कि सही देखभाल और धैर्य के साथ घर की छत पर भी दुर्लभ फलों को उगाया जा सकता है. अगर पौधे को पर्याप्त धूप, पोषण और जगह मिले तो भविष्य में कई शहरी बागवान इस महंगे आम को अपने घरों में उगाने की कोशिश कर सकते हैं. इस तरह मियाजाकी आम सिर्फ बड़े बागानों तक सीमित न रहकर शहरों की छतों तक भी पहुंच सकता है.