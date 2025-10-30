ISRO: लॉन्चिंग के लिए तैयार है CMS-03 सैटेलाइट, जानें कब और कहां देखें लाइव प्रसारण

When are How to Watch Rocket Launch: यह Satellite लॉन्च होने के लिए पूरी तरह तैयार है. यह लॉन्च देश की अंतरिक्ष पर आधारित सेना और संचार की ताकतों में एक बहुत बड़ी तरक्की का संकेत है. इस उपग्रह का नाम सीएमएस-03 है जिसे जीसैट-7आर भी कहा जाता है और इसका वजन लगभग 4,410 किलो है. यह भारत की सैटेलाइट इंजीनियरिंग की बेहतरीन क्षमता को दिखाता है, खासकर उन मिशनों के लिए जो भूस्थिर स्थानांतरण कक्षा(GTO)में जाते हैं.

अंतरिक्ष में क्या करेगा CMS-03?

इस सैटेलाइट का मुख्य काम कई तरह की Communication Services को देना है जिससे भारतीय जमीन के साथ-साथ विस्तृत समद्री क्षेत्र में भी इसकी पहुंच बढ़ेगी. इसे खासतौर पर भारतीय नौसेना(Indian Navy)के लिए तैयार किया गया है. यह Voice, डेटा और वीडियो संचार के लिए ज्यादा बैंडविड्थ और बेहतर सुरक्षित लिंक प्रदान करेगा.

इससे क्या फायदा होगा?

इस सैटेलाइट के लॉन्च होने से बेहतर कनेक्टिविटी में ये सारे फायदे होंगे- समुद्री निगरानी(Marine Surveillance)बढ़ेगी, नौसेना के कमान और नियंत्रण को मजबूती मिलेगी और दूरदाज के इलाकों में नागरिक एजेंसियों को भी मदद मिलेगी. इसमें अगली पीढ़ी के उपकरण लगे हैं जो सी, विस्तारित सी और केयू बैंड पर काम करते हैं. इससे भारत के डिजिटल नेटवर्क और समुद्री संचार की ताकतों को काफी बढ़ावा मिलेगा.

कब होगा लॉन्च?

LVM3 रॉकेट 2 नवंबर 2025 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च होगा. जो LVM3-M5 रॉकेट सीएमएस-03 उपग्रह को ले जाएगा वह अपनी पांचवी उड़ान पर है. इसे आखिरी तैयारियों के लिए जोड़कर पहले ही लॉन्च पैड(Launch Pad)पर ले जाया जा चुका है.

इसे कैसे देखें?

ISRO इस लॉन्च का सीधा प्रसारण YouTube पर करेगा जिससे हर कोई इसे देख सके. इसके अलावा दर्शक ISRO की लॉन्च वीडियो गैलरी से इस लॉन्च को लाइव देखने के लिए पंजीकरण(Registration)भी कर सकते हैं. रविवार 2 नवंबर को होने वाला यह लॉन्च ISRO के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा. यह लॉन्च दिखाएगा कि इसरो भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने और जमीन के साथ समुद्र में देश के रणनीतिक हितों का समर्थन करने में कितना सक्षम हो गया है.