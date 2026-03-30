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NASA Artemis II Launch Live: कितने बजे होगा लॉन्च? घर बैठे कैसे देखें लाइव? जानिए हर सवाल का जवाब

Artemis 2 Launch Live Stream India: चंद्रमा की ओर मानवता के सबसे बड़े कदम की उलटी गिनती शुरू हो गई है. 1 अप्रैल 2026 को नासा (NASA) का आर्टेमिस-2 (Artemis II) मिशन इतिहास रचने के लिए तैयार है. 50 से ज्यादा सालों के बाद यह पहली बार है, जब कोई इंसान चांद के इतने करीब से जाएगा. इस पूरे मिशन को आप लाइव स्ट्रीमिंग की मदद से अपने घर पर बैठकर देख सकते हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 30, 2026, 09:09 AM IST
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NASA Artemis II Launch Live: कितने बजे होगा लॉन्च? घर बैठे कैसे देखें लाइव? जानिए हर सवाल का जवाब

Artemis 2 Launch Live Stream India: इस बार 1 अप्रैल 'मूर्ख दिवस' नहीं, बल्कि अंतरिक्ष की दुनिया का सबसे बड़ा दिन होने वाला है. क्योंकि 1 अप्रैल को नासा (NASA) अपने सबसे महत्वाकांक्षी मिशन आर्टेमिस-2 (Artemis II) को लॉन्च करने के लिए तैयार है. 50 साल से भी ज्यादा समय के बाद, इंसान एक बार फिर चांद के इतने करीब पहुंचने वाला है. इस सफर में 4 एस्ट्रोनॉट्स 10 दिनों के लिए ओरियन स्पेसक्राफ्ट में बैठकर चांद के साउथ पोल तक जाने वाले हैं. ऐसे में अगर आप भी इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनना चाहते हैं, तो NASA ने आपके लिए पूरी तैयारी कर ली है. अगर आप भारत में हैं, तो आप अपनी स्क्रीन पर इस अद्भुत नजारे को लाइव देख सकते हैं. आइए, इस 'मून मिशन' के लाइव टेलीकास्ट और शेड्यूल को जानते हैं.

लॉन्च का समय और लाइव स्ट्रीमिंग

नासा ने इस मेगा लॉन्च के लिए अपनी पूरी तैयारी कर ली है. यह मिशन 1 अप्रैल 2026 को लॉन्च होगा. भारतीय समयानुसार (IST) लॉन्च की लाइव कवरेज शाम से शुरू हो जाएगी. भारत में रहने वाले लोग इसे शाम करीब 6:30 बजे से 8:30 बजे के बीच लाइव देख सकते हैं. लेकिन मौसम और तकनीकी जांच के आधार पर इसमें बदलाव हो सकता है. नासा ने दो घंटे की 'लॉन्च विंडो' तय की है. आप इस लॉन्च को NASA TV, नासा की आधिकारिक वेबसाइट, YouTube चैनल और नासा के ऐप पर लाइव देख सकते हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (X और Facebook) पर भी आपको पल-पल की अपडेट मिलती रहेगी.

यह भी पढ़ें:- 12 सेकंड की उड़ान से 'चांद' तक का सफर! सिर्फ 66 साल में NASA ने कैसे बदल दी दुनिया?

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कौन हैं वो 4 'मून हीरो'?

इस 10 दिन के मिशन के लिए नासा ने 4 एस्ट्रोनॉट्स का चयन किया है. इसमें रीड वाइसमैन (कमांडर), विक्टर ग्लोवर (पायलट), क्रिस्टीना कोच (मिशन स्पेशलिस्ट) और जेरेमी हैनसन (कनाडा) शामिल हो रहे हैं. जेरेमी हैनसन कनाडा के पहले अंतरिक्ष यात्री होंगे, जो चांद की कक्षा तक पहुंचेंगे.

क्या ये चांद पर उतरेंगे?

अगर आपके मन में भी सवाल है कि अपोलो मिशन की तरह ये चारों एस्ट्रोनॉट्स चांद पर उतरने वाले हैं, तो ऐसा नहीं होगा. इस मिशन में कोई भी एस्ट्रोनॉट चांद की सतह पर कदम नहीं रखने वाला है. ये चारों एस्ट्रोनॉट्स ओरियन (Orion) कैप्सूल में बैठकर चांद के पीछे से चक्कर लगाएंगे और फिर धरती पर सुरक्षित लौट आएंगे. यह मिशन एक टेस्ट है कि क्या इंसान इतने लंबे समय तक गहरे अंतरिक्ष (Deep Space) में सुरक्षित रह सकता है, जिससे अगले मिशन (Artemis III) में लैंडिंग की जा सके.

क्यों है यह जरूरी?

यह मिशन वैसा ही है, जैसे किसी नई कार को हाईवे पर ले जाने से पहले उसकी 'टेस्ट ड्राइविंग' की जाती है. अगर आर्टेमिस-2 सफल रहता है, तो समझ लीजिए कि NASA का चांद पर इंसानी बस्ती बसाने का रास्ता साफ हो जाएगा. इस मिशन में शामिल एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी से करीब 3,70,000 किलोमीटर दूर चांद के पीछे (Far Side) तक जाएंगे. इससे ओरियन (Orion) के लाइफ सपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन और नेविगेशन की जांच करना आसान होगा, जिससे अगले मिशन (Artemis III) में इंसानों को चांद की सतह पर उतारा जा सके.

यह भी पढ़ें:- चांद के इतने करीब जाकर भी क्यों लैंड नहीं करेंगे NASA के जांबाज! आखिर 54 साल बाद...

1 अप्रैल ही क्यों?

खगोलीय गणनाओं के अनुसार, 1 अप्रैल को पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति ऐसी है कि रॉकेट को कम ईंधन में सही कक्षा (Orbit) मिल सकेगी. हालांकि, अगर मौसम खराब हुआ, तो नासा ने बैकअप तारीखें भी सुरक्षित रखी हैं. यह सिर्फ एक रॉकेट की लॉन्चिंग नहीं है, बल्कि मंगल (Mars) तक पहुंचने के इंसानी सपने की पहली सीढ़ी है.

मौसम का मिजाज

फ्लोरिडा में इस समय वसंत का मौसम है, लेकिन तटीय इलाकों में अचानक आने वाली आंधी लॉन्च में देरी कर सकती है. जैसा कि आपको पता है कि उत्तर भारत में इस समय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय है, लेकिन फ्लोरिडा के साफ आसमान के लिए वैज्ञानिक लगातार मौसम विभाग (Space Force Weather Wing) के संपर्क में हैं.

मिशन का 'पाथवे' क्या होगा?

इस मिशन को दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम (SLS) की मदद से ओरियन कैप्सूल को अंतरिक्ष में धकेला जाएगा. इसके बाद यह स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा के चारों ओर एक 'फ्री-रिटर्न ट्राजेक्टोरी' (Free-return trajectory) पर जाएगा. इसके बाद यह चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके वापस धरती की ओर मुड़ जाएगा. याद रहे, यह टीम चांद पर उतरेगी नहीं, बल्कि उसकी सतह से करीब 10,000 किमी ऊपर से गुजरते हुए नई टेक्नोलॉजी और लाइफ सपोर्ट सिस्टम की जांच करेगी.

यह भी पढ़ें:- ऑस्ट्रेलिया में दिखा 'कयामत' का मंजर! दोपहर में अचानक लाल हुआ आसमान; जानें क्यों...

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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