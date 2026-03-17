आसमान में दिखेगा 'दो सूरज' जैसा नजारा! शाम होते ही चमक उठेगा आकाश, नोट कर लें तारीख और समय

Venus-Jupiter Conjunction 2026: अगर आपको स्पेस में होने वाले घटनाक्रमों को देखना पसंद है, तो जून का महीना आपके लिए बेहद खास होने वाला है. 8 और 9 जून 2026 की रात में आपको आसमान में एक खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा. इसमें शुक्र और बृहस्पति ग्रह एक-दूसरे के बेहद करीब नजर आएंगे. ये दोनों ग्रह अपनी तेज चमक के लिए जाने जाते हैं, इसलिए जब ये साथ दिखते हैं तो दृश्य और भी खास बन जाता है. अच्छी बात यह है कि इस नजारे को देखने के लिए किसी दूरबीन की जरूरत नहीं होगी, आम लोग भी इसे आसानी से देख सकेंगे.

कब दिखेगा यह नजारा

नासा (NASA) और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के अनुसार, यह खास खगोलीय घटना जून के दूसरे हफ्ते में देखने को मिलेगी. खास तौर पर 8 और 9 जून को दोनों ग्रह एक-दूसरे के बहुत पास दिखाई देंगे. इस समय आसमान में ऐसा लगेगा जैसे दो चमकीले तारे साथ-साथ टंगे हों. हालांकि असल में ये एक-दूसरे से बहुत दूर होते हैं, लेकिन पृथ्वी से देखने पर इनकी दूरी कम लगती है. वैज्ञानिकों ने इस अद्भुत खगोलीय घटना को कंजंक्शन (Conjunction) नाम दिया है.

कहां देखें और किस समय

इस नजारे को देखने का सबसे सही समय सूर्यास्त के बाद का होगा. जैसे ही शाम ढले और अंधेरा बढ़े, आपको आसमान में पश्चिम दिशा की ओर नजर रखनी होगी. वहीं नीचे की तरफ ये दोनों ग्रह दिखाई देंगे. ध्यान रखें कि ये ज्यादा देर तक नजर नहीं आएंगे, इसलिए सही समय पर देखना जरूरी है. इसको आप करीब 45 मिनट से 1 घंटे के बीच साफ-साफ देख सकते हैं. इस घटना की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे देखने के लिए किसी खास दूरबीन की जरूरत नहीं है.

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कैसे पहचानें इन ग्रहों को?

शुक्र और बृहस्पति दोनों ही बहुत चमकीले ग्रह हैं, इसलिए साफ आसमान में ये नग्न आंखों से भी आसानी से दिख जाते हैं. अगर आपके पास दूरबीन है, तो नजारा और भी साफ दिख सकता है, लेकिन बिना उसके भी यह अनुभव खास रहेगा. नासा के अनुसार, ये दोनों ग्रह एक-दूसरे से इतने करीब होंगे कि अगर आप हाथ फैलाकर अपनी छोटी उंगली (Pinky Finger) आसमान की ओर करेंगे, तो दोनों ग्रह उसके पीछे छिप जाएंगे.

क्यों खास होता है यह पल

जब दो ग्रह आसमान में एक-दूसरे के पास दिखाई देते हैं, तो इसे खास खगोलीय घटना माना जाता है. यह रोज देखने को नहीं मिलता. शुक्र और बृहस्पति दोनों ही सौर मंडल के सबसे चमकीले ग्रहों में शामिल हैं. इसलिए जब ये पास आते हैं, तो आसमान में अलग ही चमक दिखाई देती है, जो लोगों को अपनी ओर खींचती है.

आसमान देखने वालों के लिए मौका

यह नजारा उन लोगों के लिए खास मौका है जो एस्ट्रोनॉमी में दिलचस्पी रखते हैं या बस आसमान की खूबसूरती को देखना पसंद करते हैं. अगर मौसम साफ रहा, तो शहरों में भी इसे आसानी से देखा जा सकता है. बस आपको सही समय पर कुछ मिनट निकालकर आसमान की ओर देखना होगा. जून की यह शाम आपके लिए एक यादगार अनुभव बन सकती है, जहां आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ मिलकर इस खूबसूरत दृश्य का आनंद ले सकते हैं.

फोटोग्राफी का सुनहरा मौका

स्मार्टफोन यूजर्स भी इसका फोटो खींच सकते हैं. अपने फोन को नाइट मोड पर रखें और ट्राइपॉड का इस्तेमाल करें, जिससे फोटो हिले नहीं. ढलते सूरज की लाली के साथ इन दो चमकते ग्रहों की तस्वीर आपके सोशल मीडिया पर छा सकती है.

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