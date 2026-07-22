समुद्र का सबसे अनोखा सच! जानिए कैसे व्हेल का मल पृथ्वी को दे रहा है आधी ऑक्सीजन

जलवायु परिवर्तन और गर्म होते महासागरों के कारण पूरी दुनिया के वैज्ञानिक चिंतित हैं कि समुद्री जीवों का भोजन खत्म हो जाएगा. विशालकाय 'साउथर्न राइट व्हेल' (Southern Right Whales) को लेकर भी लंबे समय से यही डर जताया जा रहा था. लेकिन वैज्ञानिकों की एक हालिया रिसर्च ने इस डर को उम्मीद में बदल दिया है. इस रिसर्च में किसी जटिल तकनीक से ज्यादा व्हेल के मल यानी पोटी (Whale Faeces) ने वैज्ञानिकों की मदद की है. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि व्हेल की पोटी से क्या बड़े खुलासे हुए हैं.
समुद्र की गहराइयों में रहने वाली व्हेल मछलियों के खाने की आदतों को ट्रैक करना बेहद मुश्किल होता है. इसलिए वैज्ञानिकों ने उनके मल के सैंपल्स का अध्ययन किया. अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण कोष (IFAW) के अनुसार, इन सैंपल्स में खाए गए शिकार के अवशेष और रसायनों के सुराग मिलते हैं. इससे पता चला कि जब समुद्र के गर्म होने के कारण उनका पसंदीदा खाना (जैसे क्रिल और कोपेपोड्स) कम हो जाता है, तो व्हेल भूखी रहने के बजाय दूसरा उपलब्ध भोजन खाने लगती हैं.
साउथर्न राइट व्हेल आमतौर पर छोटे जूप्लांकटन का शिकार करती हैं. जलवायु परिवर्तन के कारण इन छोटे जीवों की आबादी कम-ज्यादा होती रहती है. रिसर्च से पता चलता है कि व्हेल एक ही प्रकार के शिकार पर निर्भर रहने के बजाय अपनी डाइट का दायरा बढ़ा लेती हैं. इस लचीले व्यवहार की वजह से वे बदलते समुद्री माहौल में भी अपने ऊर्जा स्तर को बनाए रखने में सक्षम हो रही हैं.
व्हेल का मल सिर्फ उनके भोजन की जानकारी नहीं देता, बल्कि समुद्र को स्वस्थ रखने में भी बड़ी भूमिका निभाता है. जब व्हेल गहराई में भोजन करने के बाद सतह पर आकर मल त्याग करती हैं, तो उसमें आयरन और नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्व होते हैं. इसे 'व्हेल पंप' (Whale Pump) कहा जाता है. ये पोषक तत्व सूक्ष्म समुद्री पौधों यानी 'फाइटोप्लांकटन' (Phytoplankton) को बढ़ने में मदद करते हैं.
फाइटोप्लांकटन न केवल जूप्लांकटन का भोजन बनते हैं, बल्कि वे कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर पृथ्वी की लगभग आधी ऑक्सीजन भी पैदा करते हैं. इस तरह व्हेल एक प्राकृतिक चक्र चलाती हैं. वे भोजन करती हैं, पोषक तत्व समुद्र की सतह पर लाती हैं, फाइटोप्लांकटन को उपजाऊ बनाती हैं और अप्रत्यक्ष रूप से अपने ही भोजन के चक्र को बनाए रखती हैं.
वैज्ञानिकों का कहना है कि व्हेल में परिस्थितियों के अनुकूल ढलने की अद्भुत क्षमता है और वे सिर्फ जलवायु परिवर्तन की असहाय शिकार नहीं हैं. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि खतरा टल गया है. यदि महासागर अत्यधिक गर्म हो जाते हैं, तो केवल भोजन बदलने की क्षमता भी व्हेल को नहीं बचा पाएगी. इसके अलावा जहाजों की टक्कर और प्लास्टिक प्रदूषण भी उनके लिए बड़े खतरे बने हुए हैं.