अंतरिक्ष में सैटेलाइट की बढ़ती भीड़ ने बढ़ाया खतरा! चमकीली लकीर भी कर रही डेटा को बेकार, वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी

Hubble Risk Starlink Satellites: एक नई स्टडी में पता चला है कि तेजी से बढ़ती सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशंस जैसे Starlink, Hubble Space Telescope की लगभग 40 प्रतिशत तस्वीरों में streaks डाल सकती हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले सालों में अंतरिक्ष इतना भर जाएगा कि कई टेलीस्कोप अपने आपको ही सही ढंग से नहीं समझ पाएंगे. इससे ऐस्टरॉइड, एक्सोप्लैनेट और दूर की कॉस्मिक घटनाओं को पकड़ने की क्षमता पर भी असर पड़ सकता है.

बढ़ती सैटेलाइट भीड़ से परेशान वैज्ञानिक

रिपोर्ट में बताया गया है कि Hubble Telescope की तस्वीरों में आने वाले सैटेलाइट ट्रेल्स लगातार बढ़ रहे हैं.

वैज्ञानिकों को डर है कि कई तस्वीरों में कॉस्मिक ऑब्जेक्ट पूरी तरह गायब हो सकते हैं. आसमान में घूम रहे खतरनाक ऐस्टरॉइड्स की पहचान करना मुश्किल हो सकता है. एक्सोप्लैनेट्स की हल्की रोशनी सैटेलाइट लकीरों में खो सकती है.

बता देंं कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी (ESA) के आंकड़ों के अनुसार 2019 में 5,000 सैटेलाइट्स थे. आज यह संख्या 15,800 से अधिक हो गई है. वहीं हैरानी वाली बात ये है कि भविष्य की योजनाओं में 5 लाख से ज्यादा सैटेलाइट्स शामिल हैं. पहले Hubble की केवल 4.3 प्रतिशत तस्वीरों में लकीरें नजर आती थीं, लेकिन अब हर एक्सपोजर में दो या उससे ज्यादा सैटेलाइट गुजरने की संभावना बढ़ गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

कौन से टेलीस्कोप सबसे ज्यादा खतरे में?

Hubble टेलीस्कोप संकरी दिशा में देखता है, इसलिए थोड़ा बचाव संभव है लेकिन खतरा तेजी से बढ़ रहा है. वहीं चीन का Xuntian Telescope वाइड-एंगल व्यू की वजह से एक तस्वीर में 92 तक सैटेलाइट्स दिख सकते हैं. James Webb Telescope (JWST) दूर की कक्षा में होने से अभी सुरक्षित है, लेकिन आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है.

वैज्ञानिक समाधान क्यों तलाश रहे हैं?

सैटेलाइट्स सूरज, चांद या पृथ्वी की रोशनी को चेंज करके चमकीली लकीरें बनाते हैं. बता दें कि एक लकीर भी किसी तस्वीर का डेटा बेकार कर सकती है.

यह भी पढ़ें: दशकों पुराना 'अंटार्कटिक श्राप' टूट रहा? 1992 के बाद 5वां सबसे छोटा ओजोन होल, NASA और NOAA ने खोला राज