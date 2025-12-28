30 बृहस्पति ग्रहों के बराबर... हबल ने खोजा ब्रह्मांड का सबसे बड़ा 'जवान ग्रह', Dracula को देख घबरा गए वैज्ञानिक

Dracula Chivito: वैज्ञानिकों ने हाल ही में हबल टेलीस्कोप की मदद से ब्रह्मांड में एक विशाल और अनोखे ग्रह निर्माण डिस्क की तस्वीरें साझा की हैं. यह डिस्क, जिसे शोधकर्ताओं ने Dracula Chivito का नाम दिया है, अब तक का सबसे बड़ा और सबसे अस्थिर ग्रह निर्माण क्षेत्र माना जा रहा है. यह पहली बार है कि हबल ने इस संरचना को इतने साफ रूप में कैप्चर किया है. वैज्ञानिकों का कहना है कि डिस्क असमान, उथल-पुथल भरा और असामान्य रूप से असममित दिखता है, जो ग्रह निर्माण की प्रक्रियाओं पर अत्यधिक पर्यावरणीय प्रभाव को उजागर करता है.

पृथ्वी से 1,000 प्रकाश वर्ष दूर

यह विशाल डिस्क IRAS 23077+6707 नामक एक युवा तारे के चारों ओर फैली हुई है. पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 1,000 प्रकाश वर्ष है. इस डिस्क का आकार हमारे सौरमंडल से लगभग 40 गुना बड़ा है और इसकी लंबाई लगभग 400 अरब मील है. डिस्क केंद्र के प्रकाश स्रोत को सीधे देखने से रोकती है, जिससे वैज्ञानिक मानते हैं कि इसके केंद्र में या तो कोई विशाल तारा है या फिर बाइनरी तारा प्रणाली मौजूद है.

फिलामेंट जैसी संरचनाएं

हबल की तस्वीरों में डिस्क से ऊपर उठते हुए धूल के धागे दिखाई दे रहे हैं, जो अन्य समान ग्रह निर्माण डिस्क की तुलना में कहीं अधिक ऊंचाई तक फैले हुए हैं. शोधकर्ताओं को इसके एक तरफ के फिलामेंट जैसी संरचनाएं देखकर आश्चर्य हुआ, जबकि दूसरी तरफ तेज किनारे दिखाई दे रहे हैं. इस असमानता से संकेत मिलता है कि हाल ही में गैस का प्रवाह या अन्य पर्यावरणीय इंटरैक्शन डिस्क के विकास को प्रभावित कर रहे हैं.

Dracula Chivito नामकरण में शोधकर्ताओं ने सांस्कृतिक पहलुओं को ध्यान में रखा है. डिस्क का किनारे से दृश्य देखने पर यह एक लेयर वाले बर्गर की तरह दिखता है. इसके बीच में एक अंधेरा केंद्र और ऊपर चमकते धूल के परत दिखाई देती हैं. वैज्ञानिकों के अनुसार डिस्क में मौजूद सामग्री की मात्रा 10 से 30 बृहस्पति ग्रहों के बराबर हो सकती है, जो कई विशाल ग्रहों के निर्माण को संभव बना सकती है.

गैस और धूल के घूमते हुए डिस्क से हो रही है विकसित

इस खोज से ग्रह निर्माण की समझ में नई संभावनाएं खुलती हैं. ग्रह प्रणाली गैस और धूल के घूमते हुए डिस्क से विकसित होती हैं. IRAS 23077+6707 जैसे सिस्टम चरम परिस्थितियों में ग्रह निर्माण को देखने का दुर्लभ अवसर प्रदान करते हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि मूल प्रक्रियाएं समान रह सकती हैं, लेकिन इस डिस्क की असममित संरचना और उथल-पुथल भरे वातावरण से नई सवाल खड़े होते हैं. भविष्य में की जाने वाली अनुसंधान इन ग्रह निर्माण प्रणाली की विकास प्रक्रिया को और स्पष्ट कर सकती है.

