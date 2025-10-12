Advertisement
Hubble Telescope ने पकड़ी 'अजीब आकाशगंगा', धड़ल्ले से तोड़ रही है ब्रह्मांड के सारे नियम

Science News in Hindi: आंतरिक क्षेत्र चिकना है और उसमें गैस नहीं है. यह दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगाओं की खास पहचान होती है. उस हिस्से में तारों का बनना लगभग रुक चुका है जिस वजह से वहां सिर्फ पुराने तारे ही बचे हुए हैं.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 12, 2025, 12:52 PM IST
Hubble Telescope ने पकड़ी 'अजीब आकाशगंगा', धड़ल्ले से तोड़ रही है ब्रह्मांड के सारे नियम

Galaxy NGC 2775: अंतरिक्ष वैज्ञानिक लंबे समय से आकाशगंगाओं को उनके आकार के हिसाब से कुछ कैटेगरीज जैसे- सर्पिल, दीर्घवृत्ताकार और लेंटिकुलर, में बांटते रहे हैं. लेकिन Hubble Telescope द्वारा हाल ही में ली गई NGC 2775 की तस्वीर इस सरलता को चुनौती देती है. कर्क तारामंडल में लगभग 67 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर मौजूद यह आकाशगंगा अलग-अलग कैटेगरीज की विशेषताओं को इस तरह मिलाती है कि इसे आसानी से किसी एक टाइप में रखना मुश्किल है. 

कैसी है गैलेक्सी NGC 2575?
अपने केंद्र बीच के हिस्से में NGC 2775 दिखने में बहुत सरल लगती है. इसका अंदरूनी हिस्सा चिकना है और उसमें गैस नहीं है जो दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगाओं की खास पहचान होती है. वहां नए तारों का बनना लगभग बंद हो चुका है जिस वजह से वहां सिर्फ पुराने तारे ही बचे हैं. लेकिन, इस केंद्र के चारों ओर धूल और गैस का एक घेरा है जिसमें युवा तारों के समूह और हल्की-हल्की गुच्छेदार सर्पिल भुजाएं दिखने के संकेत देखे गए हैं.

यह भी पढ़ें: Newton ने खोला था दुनिया के अंत का सीक्रेट, पहले ही बता दी थी Doomsday की तारीख

कितनी बड़ी है ये गैलेक्सी?
NGC 2775 की यह अजीबोगरीब बनावट शायद बीते समय में हुए आपस में मिल जाने या करीबी मुलाकातों का पुराना रिकॉर्ड हो सकती है. खगोलविदों ने देखा है कि इसमें हाइड्रोजन गैस की एक पूंछ है जो करीब 1,00,000 प्रकाश-वर्ष तक फैली हुई है. यह शायद किसी टूट चुकी साथी आकाशगंगा का बचा हुआ हिस्सा है. पास में ही NGC 2777 नाम की एक आकाशगंगा है जिसमें भी हाइड्रोजन की एक पूंछ दिखती है जो NGC 2775 से जुड़ी हुई लगती है. 

इनके टकराने से क्या होता है?
इससे पता चलता है कि यह बताता है कि पहले इन दोनों आकाशगंगाओं के बीच Interaction हुआ होगा. इस तरह की टक्करों से आकाशगंगा के अंदरूनी हिस्से से गैस हट सकती है, इसकी सर्पिल भुजाएं कमजोर हो सकती हैं या धीरे-धीरे इसका आकार बदल सकता है. बाहरी किनारों पर शंख जैसी बनावटें और हल्के ज्वारीय मलबे(Tidal Debris)इस विचार को पक्का करते हैं कि NGC 2775 अभी विकास के एक बीच के चरण में है.

यह भी पढ़ें: समुद्र की गहराइयों में मिला जादुई 'तिलिस्मी' पत्थर, हरी चमकती चट्टान को देख चौंधियां गई वैज्ञानिकों की आंखें

क्यों जरुरी है ये आकाशगंगा?
यह अजीब प्रणाली अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को आकाशगंगाओं के आकार में बदलाव का अध्ययन करने के लिए एक दुर्लभ प्रयोगशाला देती है. क्योंकि हमें बस एक ही कोण दिखता है इसलिए इसका वर्गीकरण करना मुश्किल है. लेकिन, यहीं इसे कीमती भी बनाती है. यह हमें बता सकती है कि, सर्पिल आकाशगंगाएं धीरे-धीरे लेंटिकुलर या दीर्घवृत्ताकार रूपों में कैसे बदल जाती हैं या मिलने और आपसी क्रियाएं आकाशगंगा के आकार को कैसे बनाती हैं.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

