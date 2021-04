Veil Nebula: Hubble Telescope ने शेयर की नेब्यूला की बेहद खूबसूरत तस्वीर, मरते तारे के विस्फोट से हुआ पैदा

नई दिल्ली: धरती से देखने पर ऐसा लगता है जैसे आसमान टिमटिमाते तारों से भरा है. लेकिन अंतरिक्ष की तस्वीरें वहां हो रही हलचल के रोमांच को और बढ़ाता है. अमेरिकी स्पेस एजेंसी (NASA) और यूरोपीय स्पेस एजेंसी (ESA) के हबल टेलिस्कोप ने सोशल मीडिया पर वील नेब्यूला (Veila Nebula) की तस्वीर शेयर की है. Nebula गैस और धूल का विशाल गुबार होता है जो साधारणतः किसी विस्फोट से पैदा होता है. Hubble Telescope ने नेब्यूला की बेहद खूबसूरत तस्वीर साझा की है.

Hubble Telescope के वाइड फील्ड कैमरा 3 इंस्ट्रुमेंट ने इस तस्वीर को पांच अलग-अलग फिल्टर्स की मदद से ली है. इसके दो बार आयनाइज हुई ऑक्सिजन (नीली), आयनाइज्ड हाइड्रोजन और आयनाइज्ड नाइट्रोजन (लाल में) के उत्सर्जन ज्यादा डीटेल के साथ देखे गए. आपको बता दें कि वील नेब्यूला धरती से 2100 लाइट इयर दूर Cygnus (स्वान) तारामंडल में है.

Formed from the death of a star about 20 times the size of our Sun, the Veil Nebula proves that surprising astronomical beauty can come from stellar violence.

This #HubbleFriday image shows a small portion of the nebula, which is 2,100 light-years away: https://t.co/BDRacxxucj pic.twitter.com/08KZsyIbtY

— Hubble (@NASAHubble) April 2, 2021