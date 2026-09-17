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चूहे में फिट किया इंसानी दिमाग, रीढ़ तक पहुंचीं ‘नर्व तारें’; नतीजा सामने आया तो वैज्ञानिक भी चौंके, व्यवहार में दिखा क्या अंतर

Study on Human Brain in Rats: चूहे के दिमाग में जब इंसानी दिमाग फिट कर दिया जाए तो क्या होगा. इस पर हाल में एक बड़ी स्टडी हुई है, जिसके नतीजे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Sep 17, 2026, 11:12 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 11:14 PM IST
चूहे में फिट किया इंसानी दिमाग, रीढ़ तक पहुंचीं ‘नर्व तारें’; नतीजा सामने आया तो वैज्ञानिक भी चौंके, व्यवहार में दिखा क्या अंतर

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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