/चूहे में फिट किया इंसानी दिमाग, रीढ़ तक पहुंचीं ‘नर्व तारें’; नतीजा सामने आया तो वैज्ञानिक भी चौंके, व्यवहार में दिखा क्या अंतर

Latest Research on Human Brain in Rats: जरा सोचिए... एक ऐसा चूहा जिसके दिमाग में इंसानी ब्रेन टिश्यू लगाया गया हो. कुछ महीनों बाद वही इंसानी टिश्यू उसके दिमाग में तेजी से फैलने लगे, खाली पड़ी जगह का ज्यादातर हिस्सा भर दें और यहां तक कि चूहे की रीढ़ की हड्डी तक अपनी ‘तारें’ यानी नर्व कनेक्शन पहुंचा दें. सुनने में यह किसी साइंस-फिक्शन फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन वैज्ञानिकों ने लैब में ऐसा प्रयोग कर दिखाया है.
वैज्ञानिकों ने इंसानी ब्रेन टिश्यू को ऐसे चूहों के दिमाग में प्रत्यारोपित किया, जिनके दिमाग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जानबूझकर विकसित नहीं होने दिया गया था. इस रिसर्च का नतीजा बेहद दिलचस्प रहा. इंसानी कोशिकाओं को चूहे के दिमाग में खाली जगह मिली तो उन्होंने तेजी से विकास किया और महज दो से तीन महीनों में करीब पांच गुना तक फैल गईं. उन्होंने खाली जगह के 90 फीसदी से ज्यादा हिस्से को भर लिया और चूहे के नर्वस सिस्टम के साथ भी कनेक्शन बना लिए.
Nature जर्नल में 16 सितंबर को यह स्टडी प्रकाशित की गई. इस स्टडी को इंसानी ब्रेन सेल्स को किसी जानवर के दिमाग में इतने बड़े स्तर पर जोड़ने वाले अब तक के सबसे बड़े प्रयोगों में से एक बताया गया है.
यह स्टडी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूरोसाइंटिस्ट सर्जियू पाश्का ने की है. उनका कहना है कि यह मॉडल इंसानी दिमाग को समझने का एक नया आयाम बन सकता है. खासकर उन बीमारियों के अध्ययन में, जिनका संबंध दिमाग के विकास में गड़बड़ी से है. इनमें सेरेब्रल पाल्सी जैसी स्थितियां भी शामिल हैं.
इंसानी दिमाग आखिर इतना खास क्यों है?
इस प्रयोग के पीछे वैज्ञानिकों का मकसद कोई ‘सुपर इंटेलिजेंट चूहा’ बनाना नहीं है. असली सवाल यह है कि इंसानी दिमाग में ऐसा क्या है, जो उसे दूसरी प्रजातियों से अलग बना देता. कुछ न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के प्रति वह इतना संवेदनशील क्यों हो जाता है.
दरअसल, वैज्ञानिक कई वर्षों से इंसानी दिमाग को लैब में समझने की कोशिश कर रहे हैं. इसी कोशिश में ब्रेन ऑर्गेनॉइड तकनीक सामने आई. ये इंसानी स्टेम सेल्स से लैब में तैयार किए गए छोटे-छोटे ब्रेन टिश्यू होते हैं, जिनमें न्यूरॉन्स विकसित किए जा सकते हैं.
इन ऑर्गेनॉइड तकनीक से वैज्ञानिकों को यह समझने में काफी मदद की कि इंसानी दिमाग शुरुआती दौर में कैसे विकसित होता है. लेकिन इनमें एक बड़ी कमी थी. लैब की डिश में उगाए गए इन ब्रेन टिश्यू में आमतौर पर रक्त वाहिकाओं का पूरा नेटवर्क नहीं होता. उनके पास ऐसा वास्तविक शरीर भी नहीं होता, जिससे वे लगातार सिग्नल ले और भेज सकें. यानी वैज्ञानिक इंसानी ब्रेन टिश्यू को देख तो सकते थे, लेकिन उसे एक वास्तविक जीवित शरीर के माहौल में उसी तरह काम करते हुए देखना मुश्किल था.
इसके बाद वर्ष 2022 में पाश्का और उनकी टीम ने इंसानी ब्रेन ऑर्गेनॉइड को नवजात चूहों के दिमाग में प्रत्यारोपित किया था. वहां इंसानी न्यूरॉन्स ज्यादा परिपक्व हुए और उन्होंने चूहे के संवेदनात्मक रास्तों से कनेक्शन बनाना शुरू कर दिया.
इसके बाद 2024 में वैज्ञानिकों ने इसी तरह के चूहों की मदद से टिमोथी सिंड्रोम के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं का अध्ययन किया. यह एक गंभीर आनुवंशिक बीमारी है, जिसका संबंध ऑटिज्म और मिर्गी से भी है. लेकिन उस मॉडल में एक दिक्कत थी.
असल में चूहे के दिमाग में इंसानी टिश्यू को जगह देने के लिए चूहे की अपनी ब्रेन सेल्स से मुकाबला करना पड़ता था. चूहे की कोशिकाएं तेजी से बढ़ती थीं और ज्यादातर जगह घेर लेती थीं. ऐसे में इंसानी न्यूरॉन्स को पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती थी. इस बार वैज्ञानिकों ने चूहे के दिमाग में ‘खाली कमरा’ छोड़ दिया. नए प्रयोग में वैज्ञानिकों ने इसी समस्या का समाधान खोज निकाला.
वैज्ञानिकों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से ऐसे चूहे तैयार किए, जिनमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स बनाने वाली शुरुआती कोशिकाएं जीवित नहीं रह पाती थीं. सेरेब्रल कॉर्टेक्स दिमाग की बाहरी परत है, जो इंसानों में सोचने, याद रखने और कई जटिल मानसिक प्रक्रियाओं में अहम भूमिका निभाती है. इसका मतलब था कि चूहे के दिमाग में एक बड़ी खाली जगह मौजूद थी और यही खाली जगह इंसानी ब्रेन टिश्यू के लिए बेहद अहम साबित हुई.
इंसानी कोशिकाओं को चूहे की कोशिकाओं से जगह पाने के लिए ज्यादा प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ी. नतीजा यह हुआ कि प्रत्यारोपित टिश्यू तेजी से चूहे के दिमाग में बढ़ने लगा. दो से तीन महीने में उसका आकार करीब पांच गुना हो गया और उसने खाली जगह के 90 फीसदी से ज्यादा हिस्से को भर दिया.
इसके बाद इंसानी कोशिकाओं से निकले न्यूरल प्रोजेक्शन चूहे के दिमाग से होते हुए उसकी रीढ़ की हड्डी तक पहुंच गए. यानी इंसानी ब्रेन टिश्यू सिर्फ वहां पड़ा नहीं रहा, बल्कि उसने चूहे के नर्वस सिस्टम के साथ वास्तविक कनेक्शन बनाना शुरू कर दिया.
प्रयोग के दौरान वैज्ञानिकों को एक और दिलचस्प चीज देखने को मिली. इंसानी टिश्यू में कई तरह के विशेष न्यूरॉन्स विकसित हुए. इनमें बड़ी और लंबी शाखाओं वाली कोशिकाएं भी थीं, जो वॉन इकोनोमो न्यूरॉन्स जैसी दिखाई देती हैं.
ये खास तरह की ब्रेन सेल्स इंसानों और कुछ दूसरे जानवरों में पाई जाती हैं और इन्हें सामाजिक समझ तथा व्यवहार से जोड़ा जाता है. सबसे खास बात यह है कि इस तरह की कोशिकाएं इससे पहले लैब में तैयार किए गए ब्रेन ऑर्गेनॉइड में विकसित नहीं हुई थीं.
वैज्ञानिकों के लिए यह खोज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि माना जाता है कि ऐसी कोशिकाएं कुछ न्यूरोडीजेनेरेटिव बीमारियों के प्रति बेहद संवेदनशील हो सकती हैं. इनमें फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया भी शामिल है.
स्टडी के बारे में सुनकर यह सवाल आपके दिमाग में भी निश्चित आया होगा. लेकिन जब वैज्ञानिकों ने व्यवहार संबंधी परीक्षण करके देखा और इंसानी ब्रेन टिश्यू वाले चूहों में ऐसी कोई बढ़ी हुई बुद्धिमत्ता देखने को नहीं मिली. यानी उनका व्यवहार बाकी चूहों की तरह ही रहा.
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की न्यूरोबायोलॉजिस्ट मैडलिन लैंकेस्टर के मुताबिक, इस स्टडी का मकसद कोई ऐसा चूहा बनाना नहीं है जो इंसानों जैसा सोचने लगे. इसके बजाय असल उद्देश्य यह था कि इंसानी ब्रेन टिश्यू को एक वास्तविक जीवित शरीर का वातावरण मिले. जिससे वैज्ञानिक इंसानी न्यूरोबायोलॉजी और दिमाग से जुड़ी बीमारियों को बेहतर ढंग से समझ सकें.
इस रिसर्च को काफी अहम माना जा रहा है. इसकी वजह ये है कि अगर इंसानी ब्रेन ऑर्गेनॉइड को सिर्फ लैब की डिश में रखा जाए तो वैज्ञानिक उसके विकास को एक सीमा तक ही देख सकते हैं. लेकिन जब वही टिश्यू जीवित शरीर के वातावरण में विकसित होता है और दूसरे नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्शन बनाता है, तो वैज्ञानिकों को उसके व्यवहार और विकास को समझने का एक अलग मौका मिलता है.
यही वजह है कि यह तकनीक भविष्य में दिमाग के विकास से जुड़ी बीमारियों और न्यूरोलॉजिकल विकारों के अध्ययन में उपयोगी साबित हो सकती है. वैज्ञानिक संभावित दवाओं को इस तरह के मॉडल में टेस्ट करके यह समझने की कोशिश कर सकते हैं कि वे इंसानी ब्रेन सेल्स पर कैसे असर डालती हैं.