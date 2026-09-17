/चूहे में फिट किया इंसानी दिमाग, रीढ़ तक पहुंचीं ‘नर्व तारें’; नतीजा सामने आया तो वैज्ञानिक भी चौंके, व्यवहार में दिखा क्या अंतर

इन ऑर्गेनॉइड तकनीक से वैज्ञानिकों को यह समझने में काफी मदद की कि इंसानी दिमाग शुरुआती दौर में कैसे विकसित होता है. लेकिन इनमें एक बड़ी कमी थी. लैब की डिश में उगाए गए इन ब्रेन टिश्यू में आमतौर पर रक्त वाहिकाओं का पूरा नेटवर्क नहीं होता. उनके पास ऐसा वास्तविक शरीर भी नहीं होता, जिससे वे लगातार सिग्नल ले और भेज सकें. यानी वैज्ञानिक इंसानी ब्रेन टिश्यू को देख तो सकते थे, लेकिन उसे एक वास्तविक जीवित शरीर के माहौल में उसी तरह काम करते हुए देखना मुश्किल था.