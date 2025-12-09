आ रहा है Designer Babies का दौर? इंसान की Skin Cell से भ्रूण बनाने में मिली सफलता, वैज्ञानिकों को मिली बड़ी कामयाबी

Artificial Embryo Research: एक नई रिसर्च में वैज्ञानिकों ने इसानों के स्कीन की कोशिका का इस्तेमाल करके ऐसे eggs बनाए जो शुरुआती मानव भ्रूण (Embryo) में बदलने की क्षमता रखते हैं. यह प्रयोग Reproductive Science की दुनिया में बड़ा कदम माना जा रहा है. इससे भविष्य में इसी तकनीक का इस्तेमाल करके वो लोग भी माता-पिता बन सकेंगे जिनके पास स्वस्थ अंडाणु या शुक्राणु नहीं होते हैं. हालांकि यह तरीका अभी सुरक्षित नहीं है और पूरी तरह सफल होने में कई साल लग सकते हैं.

स्किन की सेल्स से एग्स

इंसान का जन्म अंडाणु और शुक्राणु दो कोशिकाओं के मिलने से होता है. कई बार किसी कारणों से किसी भी व्यक्ति के पास दोनों प्रजनन कोशिकाएं उपलब्ध नहीं होतीं हैं. इसी कारण से वैज्ञानिक लंबे समय से ऐसी तकनीक बनाने की कोशिश कर रहे हैं. जिससे शरीर की किसी दूसरी कोशिका से अंडाणु या शुक्राणु बनाया जा सके. अब इस नई रिसर्च ने इस दिशा में उम्मीद जगाई है. वैज्ञानिकों ने एक मानव त्वचा कोशिका का DNA लेकर उसे एक दान किए गए अंडाणु की खाली कोशिका में डाल दिया. इसके बाद उस अंडाणु को मेयोसिस जैसे प्रोसेस से गुजरना पड़ा, जिसमें उसे अपने DNA के आधे क्रोमोसोम बाहर निकालने थे.

कैसे किया गया यह प्रयोग?

रिसर्चर्स ने पहले दान किए गए मानव अंडाणु का न्यूक्लियस निकाल दिया, उसके बाद उन्होंने स्किन की कोशिका का न्यूक्लियस उस अंडाणु में डाल दिया. प्रॉब्लम यह थी कि त्वचा की कोशिकाओं में 46 क्रोमोसोम होते हैं जबकि अंडाणु में केवल 23 होने चाहिए. अब इस समस्या को ठीक करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक रसायन रोस्कोविटीन का इस्तेमाल किया जिससे अंडाणु के एक्सट्रा क्रोमोसोम बाहर निकल सकते थे. जब इस अंडाणु का शुक्राणु से फर्टिलाइज किया गया तो कुछ मामलों में शुरुआती मानव भ्रूण बनने लगा था.

कहां हुई सफलता और कब आई दिक्कत?

कुछ अंडे शुरुआती भ्रूण में बदल गए लेकिन कई नहीं बदल पाए. ज्यादातर मामलों में भ्रूण में क्रोमोसोम की संख्या सही नहीं थी. कई भ्रूण में 46 की बजाय 48 क्रोमोसोम मिले. कुछ में क्रोमोसोम गायब थे तो कुछ दोहरी मात्रा में मौजूद नजर आए. बता दें कि इन भ्रूणों को 6 दिनों से ज्यादा बढ़ने की अनुमति नहीं दी गई थी क्योंकि कानून इसकी अनुमति नहीं देता है. वैज्ञानिकों की माने तो यह पूरी तरह सफल परिणाम तो नहीं है लेकिन इसने यह साबित कर दिया है कि ऐसा करना संभव है.

इस तकनीक से जुड़े खतरे

कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तकनीक से भविष्य में डिज़ाइनर बेबी बनाने का रास्ता खुल सकता है, जहां पर लोग अपनी पसंद के अनुसार DNA चुन पाएंगे. साथ ही यह डर भी है कि किसी व्यक्ति की त्वचा कोशिका चुपके से लेकर उसका जैविक बच्चा बनाना भी संभव हो सकता है.

