Advertisement
trendingNow13034360
Hindi Newsविज्ञान

आ रहा है Designer Babies का दौर? इंसान की Skin Cell से भ्रूण बनाने में मिली सफलता, वैज्ञानिकों को मिली बड़ी कामयाबी

Artificial Embryo Research: वैज्ञानिकों ने पहली बार इंसानो की स्कीन की कोशिकाओं से Egg Cells बनाने में सफलता हासिल कर ली है. यह तकनीक आने वाले समय में उन लोगों के लिए उम्मीद बन सकती है जिनके पास नेचुरली हेल्दी Reproductive Cells नहीं होतीं हैं.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Dec 09, 2025, 09:44 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

human egg creation
human egg creation

Artificial Embryo Research: एक नई रिसर्च में वैज्ञानिकों ने इसानों के स्कीन की कोशिका का इस्तेमाल करके ऐसे eggs बनाए जो शुरुआती मानव भ्रूण (Embryo) में बदलने की क्षमता रखते हैं. यह प्रयोग Reproductive Science की दुनिया में बड़ा कदम माना जा रहा है. इससे भविष्य में इसी तकनीक का इस्तेमाल करके वो लोग भी माता-पिता बन सकेंगे जिनके पास स्वस्थ अंडाणु या शुक्राणु नहीं होते हैं. हालांकि यह तरीका अभी सुरक्षित नहीं है और पूरी तरह सफल होने में कई साल लग सकते हैं.

स्किन की सेल्स से एग्स
इंसान का जन्म अंडाणु और शुक्राणु दो कोशिकाओं के मिलने से होता है. कई बार किसी कारणों से किसी भी व्यक्ति के पास दोनों प्रजनन कोशिकाएं उपलब्ध नहीं होतीं हैं. इसी कारण से वैज्ञानिक लंबे समय से ऐसी तकनीक बनाने की कोशिश कर रहे हैं. जिससे शरीर की किसी दूसरी कोशिका से अंडाणु या शुक्राणु बनाया जा सके. अब इस नई रिसर्च ने इस दिशा में उम्मीद जगाई है. वैज्ञानिकों ने एक मानव त्वचा कोशिका का DNA लेकर उसे एक दान किए गए अंडाणु की खाली कोशिका में डाल दिया. इसके बाद उस अंडाणु को मेयोसिस जैसे प्रोसेस से गुजरना पड़ा, जिसमें उसे अपने DNA के आधे क्रोमोसोम बाहर निकालने थे.

कैसे किया गया यह प्रयोग?
रिसर्चर्स ने पहले दान किए गए मानव अंडाणु का न्यूक्लियस निकाल दिया, उसके बाद उन्होंने स्किन की कोशिका का न्यूक्लियस उस अंडाणु में डाल दिया. प्रॉब्लम यह थी कि त्वचा की कोशिकाओं में 46 क्रोमोसोम होते हैं जबकि अंडाणु में केवल 23 होने चाहिए. अब इस समस्या को ठीक करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक रसायन रोस्कोविटीन का इस्तेमाल किया जिससे अंडाणु के एक्सट्रा क्रोमोसोम बाहर निकल सकते थे. जब इस अंडाणु का शुक्राणु से फर्टिलाइज किया गया तो कुछ मामलों में शुरुआती मानव भ्रूण बनने लगा था.

Add Zee News as a Preferred Source

कहां हुई सफलता और कब आई दिक्कत?
कुछ अंडे शुरुआती भ्रूण में बदल गए लेकिन कई नहीं बदल पाए. ज्यादातर मामलों में भ्रूण में क्रोमोसोम की संख्या सही नहीं थी. कई भ्रूण में 46 की बजाय 48 क्रोमोसोम मिले. कुछ में क्रोमोसोम गायब थे तो कुछ दोहरी मात्रा में मौजूद नजर आए. बता दें कि इन भ्रूणों को 6 दिनों से ज्यादा बढ़ने की अनुमति नहीं दी गई थी क्योंकि कानून इसकी अनुमति नहीं देता है. वैज्ञानिकों की माने तो यह पूरी तरह सफल परिणाम तो नहीं है लेकिन इसने यह साबित कर दिया है कि ऐसा करना संभव है.

इस तकनीक से जुड़े खतरे 
कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तकनीक से भविष्य में डिज़ाइनर बेबी बनाने का रास्ता खुल सकता है, जहां पर लोग अपनी पसंद के अनुसार DNA चुन पाएंगे. साथ ही यह डर भी है कि किसी व्यक्ति की त्वचा कोशिका चुपके से लेकर उसका जैविक बच्चा बनाना भी संभव हो सकता है.

यह भी पढ़ें: अचानक आंखों के सामने क्यों छा जाता है अंधेरा? कैसे हो सकता है आपके लिए खतरनाक, जानें इसके वैज्ञानिक कारण

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, ट्रैवल सेगमेंट में काम करने का 6 महीने से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और ट्रैवल की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Artificial Embryo

Trending news

वामपंथ के गर्भ से निकला 'हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ'? पीएम क्यों गुस्साए, अंदर की कहानी
The economic slowdown
वामपंथ के गर्भ से निकला 'हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ'? पीएम क्यों गुस्साए, अंदर की कहानी
हजारों साल पुराने इतिहास को ये स्तंभ करता है उजागर, बताता है भारत की असली कहानी
Gupta Empire
हजारों साल पुराने इतिहास को ये स्तंभ करता है उजागर, बताता है भारत की असली कहानी
'किसी देवी-देवता की पूजा के लिए कैसे कर सकते हैं मजबूर?'ओवैसी ने किसकी ओर किया इशारा
Asaduddin Owaisi
'किसी देवी-देवता की पूजा के लिए कैसे कर सकते हैं मजबूर?'ओवैसी ने किसकी ओर किया इशारा
Parliament Winter Session 2025 Live: लोकसभा में 'वोट चोरी' पर आज राहुल गांधी रखेंगे अपनी बात? राज्यसभा में 'वंदे मातरम' पर विशेष चर्चा, जानें अपडेट
Parliament winter session
Parliament Winter Session 2025 Live: लोकसभा में 'वोट चोरी' पर आज राहुल गांधी रखेंगे अपनी बात? राज्यसभा में 'वंदे मातरम' पर विशेष चर्चा, जानें अपडेट
30000000 सैनिक और 25000 हाथी...ऐसे थे भारत के वो साम्राज्य जिनकी मुरीद थी दुनिया
empires of india
30000000 सैनिक और 25000 हाथी...ऐसे थे भारत के वो साम्राज्य जिनकी मुरीद थी दुनिया
शिवसेना-BJP और...अब एक साथ ये चुनाव लड़ेगा 'महायुति गठबंधन', बंद कमरे में क्या हुआ?
CM Devendra Fadnavis
शिवसेना-BJP और...अब एक साथ ये चुनाव लड़ेगा 'महायुति गठबंधन', बंद कमरे में क्या हुआ?
फैशन आइकन, शाही ताज, दुनिया की वाहवाही... फिर भी अकेली पड़ गई 'कोह-ए-नूर' शहजादी
Hyderabad
फैशन आइकन, शाही ताज, दुनिया की वाहवाही... फिर भी अकेली पड़ गई 'कोह-ए-नूर' शहजादी
एंडरसन - माल्या याद है? पुलिस सोचती रही, गोवा क्लब के मालिक को उड़ा ले गई इंडिगो
Goa Fire Tragedy
एंडरसन - माल्या याद है? पुलिस सोचती रही, गोवा क्लब के मालिक को उड़ा ले गई इंडिगो
भीषण सर्दी के साथ अब बारिश की एंट्री, इन 4 राज्यों में बरसेंगे मेघ
Weather
भीषण सर्दी के साथ अब बारिश की एंट्री, इन 4 राज्यों में बरसेंगे मेघ
'हिंदू-मुसलमान जिंदाबाद...' संसद में असदुद्दीन ओवैसी ने लगाए, सांसदों ने की तारीफ
aimim asaduddin owaisi
'हिंदू-मुसलमान जिंदाबाद...' संसद में असदुद्दीन ओवैसी ने लगाए, सांसदों ने की तारीफ