धरती पर जीवन के अंत की तारीख तय! 'आग का गोला' बन जाएगी पृथ्वी? वैज्ञानिकों ने दी खौफनाक चेतावनी

End of Human Life Earth: नई रिसर्च से हमें यह पता चलता है कि धरती भले ही आज रहने लायक लगती हो लेकिन बहुत दूर के भविष्य में हालात पूरी तरह बदल सकते हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि जब सारे महाद्वीप आपस में जुड़ जाएंगे और एक बहुत बड़ा भूभाग बनेगा. तब धरती पर गर्मी और नमी खतरनाक स्तर तक पहुंच सकती है. उस वक्त इंसानो का अस्तित्व खतरे में आ सकता है. आइए इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं.

धरती कभी नहीं रहती एक जगह

धरती के महाद्वीप हमेशा हिलते रहते हैं. करोड़ों सालों में वे टूटते हैं दूर जाते हैं और फिर आपस में जुड़ जाते हैं. बहुत पहले पैंजिया नाम का एक सुपरकॉन्टिनेंट था. इसमें सारी जमीन जुड़ी हुई थी. वैज्ञानिकों का मानना है कि करीब 25 करोड़ साल बाद फिर से ऐसा ही एक नया सुपरकॉन्टिनेंट बनेगा. जिसे उन्होंने नाम दिया है पैंजिया अल्टिमा.

कैसा होगा भविष्य का पैंजिया अल्टिमा

जर्नल Nature Geoscience में छपी रिपोर्ट में वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर मॉडल की मदद से यह समझने की कोशिश की कि जब पैंजिया अल्टिमा बनेगा तो धरती का मौसम कैसा होगा. इस रिसर्च में जमीन की बनावट, हवा की हालत, ज्वालामुखी एक्टिविटी और सूरज की बढ़ती रोशनी को ध्यान में रखा गया है. वैज्ञानिकों के मुताबिक उस समय सूरज आज से करीब 2.5 फीसदी ज्यादा गर्म होगा. समुद्र बेहद कम रह जाएंगे और ज्यादातर जमीन एक ही जगह इकट्ठा होगी. इससे धरती ठंडी होने के बजाय और ज्यादा गर्म हो जाएगी.

गर्मी होगी जानलेवा

रिसर्च के अनुसार उस दौर में धरती की जमीन का ऐवरेज तापमान आज के मुकाबले करीब 30 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा हो सकता है. कई इलाकों में तापमान 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. इतनी गर्मी में इंसान और जानवर अपने शरीर को ठंडा नहीं रख पाएंगे. आपको बताते चलें कि वैज्ञानिकों ने बताया कि इंसान पसीने के जरिए शरीर को ठंडा करता है लेकिन जब गर्मी और नमी एक साथ बहुत ज्यादा हो जाती है तो यह तरीका काम करना बंद कर देगा. इसे वेट बल्ब तापमान कहा जाता है. अगर यह 35 डिग्री से ऊपर चला जाए तो इंसान ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता है.

रहने लायक जमीन कम बचेगी

इस रिसर्च में बताया गया है, अगर हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थोड़ी भी बढ़ी तो हालात और बिगड़ सकते हैं. मध्यम स्तर की CO2 में भी सिर्फ 16 फीसदी जमीन ही रहने लायक रह जाएगी. अगर CO2 ज्यादा हो गई तो यह हिस्सा घटकर सिर्फ 8 फीसदी रह जाएगा. इलाकों में गर्मी और सूखा इतना ज्यादा होगा कि वहां रहना नामुमकिन हो जाएगा.

ज्वालामुखी और CO2 बढ़ाएंगे संकट

जब सारे महाद्वीप आपस में टकराते हैं तो ज्वालामुखी गतिविधि बढ़ जाती है. इससे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकलती है. गैस से धरती की गर्मी और बढ़ जाती है. सूखी जमीन पर चट्टानों का प्राकृतिक घिसाव भी कम हो जाता है. आमतौर पर CO2 को कम करता है. इसका मतलब है कि गर्मी लंबे समय तक बनी रहेगी.

पहले भी हुआ है ऐसा

वैज्ञानिकों ने इतिहास से तुलना करते हुए बताया कि करीब 25 करोड़ साल पहले हुए एंड-पर्मियन विनाश में धरती का तापमान करीब 10 डिग्री बढ़ गया था. समुद्र के 90 फीसदी जीव खत्म हो गए थे. पैंजिया अल्टिमा के समय हालात उससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं.

बता दें, ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉ. अलेक्जेंडर फार्न्सवर्थ के मुताबिक इतनी ज्यादा गर्मी, नमी, पानी की कमी और खाने की परेशानी मिलकर इंसानों के लिए धरती को रहने लायक नहीं रहने देंगी. रेगिस्तान जैसे इलाकों में लंबी दूरी तय करना मुश्किल होगा और ठंडे इलाकों में भी ज्यादा राहत नहीं मिलेगी.

दूसरी ग्रहों के लिए भी सबक

यह रिसर्च सिर्फ धरती के भविष्य की बात नहीं करती बल्कि दूसरे ग्रहों पर जीवन खोजने के नजरिए को भी बदल कर रख देती है. वैज्ञानिकों का कहना है कि किसी ग्रह का सूरज से सही दूरी पर होना ही काफी नहीं है. वहां की जमीन की बनावट, हवा और अंदरूनी गतिविधियां भी बहुत मायने रखती हैं. इस रिसर्च के मुताबिक, पैंजिया अल्टिमा के समय धरती सूरज से उसी दूरी पर रहेगी, फिर भी इंसानों के लिए रहने लायक नहीं बचेगी.

बता दें कि वैज्ञानिक साफ कहते हैं कि यह खतरा आज या आने वाली कई पीढ़ियों का नहीं है. यह सब करोड़ों साल बाद होगा.

