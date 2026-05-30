70 करोड़ साल पुराने जीव से मिला इंसानों को बीमारी से लड़ने का हथियार! वैज्ञानिकों के खुलासे ने सबको किया हैरान

Human Immune System Evolution: हमारा इम्यून सिस्टम हमें हर दिन बैक्टीरिया, वायरस और दूसरी बीमारियों से बचाता है, लेकिन इसकी शुरुआत आखिर कब और कैसे हुई? इस सवाल का जवाब देने वाली एक नई वैज्ञानिक स्टडी ने सबको हैरान कर दिया है. जापान की क्योतो यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के अनुसार, इंसानी रोग प्रतिरोधक क्षमता की जड़ें करीब 70 करोड़ साल पुरानी है.
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Human Immune System Evolution: जब भी हम बीमार पड़ते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता एक ढाल की तरह खड़ा हो जाता है. सदियों से हम यही मानते आए हैं कि इंसानी शरीर का सुरक्षा तंत्र लाखों सालों में इंसानों के क्रमिक विकास का ही नतीजा है. लेकिन अब विज्ञान की दुनिया में ऐसा रिसर्च हुआ है, जिसने सबको हैरान कर दिया है. वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि बीमारियों, बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने की ताकत हमें किसी इंसान या बंदर जैसे पूर्वज से नहीं, बल्कि आज से 70 करोड़ साल पहले धरती पर रहने वाले एक बहुत ही अजीब एक कोशिका वाले जीव से मिली है.
जापान की क्योतो यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने एक ऐसा रिसर्च किया है, जो पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है. वैज्ञानिकों के अनुसार, हमारे शरीर की इम्यून कोशिकाओं का सीधा संबंध 70 करोड़ साल पुराने उन एक-कोशिका वाले जीवों से है, जो धरती पर इंसानों या किसी जटिल जीव के आने से बहुत पहले मौजूद थे.
क्योतो यूनिवर्सिटी की टीम ने एक एडवांस तकनीक का इस्तेमाल किया. इसके जरिए उन्होंने कई प्रजातियों के जानवरों की कोशिकाओं के जीन एक्सप्रेशन को मिलाया. जीन एक्सप्रेशन किसी भी कोशिका के फिंगरप्रिंट की तरह काम करता है, जिससे यह जानकारी हुआ कि वह कोशिशा क्या काम करती है और कहां से आई है. वैज्ञानिकों ने पहली बार जानवरों के खून की तुलना उन शुरुआती एक-कोशिका वाले जीवों से की, जो करोड़ों साल पहले अकेले रहते थे.
रिसर्च में खुलासा हुआ कि इंसानी खून में पाई जाने वाली मैक्रोफेज सेल्स, प्राचीन एक-कोशिका वाले जीवों से सबसे मिलती है. मैक्रोफेज हमारे शरीर के वो सिपाही हैं, जो बाहर से हमला करने वाले बैक्टीरिया से लड़ते हैं और उन्हें घरकर निगल जाते हैं. चौंकाने वाली बात तो यह है कि 70 करोड़ साल पहले का एक-कोशिका वाला जीव भी किसी चीज को घेरकर निगल जाते थे. वैज्ञानिकों ने FOS नाम के एक खास जीन का पता लगाया है, जो आज भी हमारे खून में मौजूद है और यह 70 करोड़ साल पहले भी उन शुरुआती जीवों में पाया जाता था.
इस स्टडी ने खून की कोशिकाओं के विकास का एक साफ-सुथरा नक्शा सामने रखा-
सबसे पहले मैक्रोफेज आई.
मैक्रोफेज से मास्ट सेल्स बना.
फिरमास्ट सेल्स से ही टी-सेल्स और हमारी रेड ब्लड सेल्स बनीं.
वहीं बी-सेल्स सीधे मैक्रोफेज से अलग होकर बनीं.
यानी आज जो टी-सेल्स और बी-सेल्स हमारी बीमारियों से लड़ाई करती हैं, वे सब उसी एक प्राचीन कोशिका की संतानें हैं जो कभी सिर्फ खाना खाना जानती थी.
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यह रिसर्च सिर्फ इतिहास जानने तक सीमित नहीं है. रिसर्च टीम के लीडर हिरोशी कावामोटो के अनुसार, इस नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों को समझने के लिए किया जा सकता है. ब्लड कैंसर में कोशिकाएं जिस रास्ते को भटकाती हैं, वह वही प्राचीन रास्ता है जिसे वैज्ञानिकों ने अब ढूंढ निकाला है.
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