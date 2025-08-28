व्हेल शार्क की चमड़ी पर खुदी इंसानों की करतूतें, समुद्र पर मंडरा रहा इंसानी खतरा, 80% मछलियां घायल

व्हेल शार्क मछिलयों की तेजी से विलुप्त होती प्रजातियों में से एक है. ऐसे में इनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना जरूरी है. जबकि हालिया स्टडी में ये बात सामने आयी है कि लगभग 80 प्रतिशत मछलिया मानवीय गतिविधियों के कारण घायल हुई हैं.
समुद्री दुनिया में इंसानों की दखल कोई नई बात नहीं है. अपने स्वाद और मजे के लिए सदियों से पानी में जाल बिछाते रहा है. लेकिन इंसानों का शौक समुद्री जीवों के लिए कितना खतरनाक होता है, उसकी एक छोटी सी तस्वीर एक हालिया स्टडी में सामने आयी है.
रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि दुनिया की सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क की हालत बेहद खराब है. इंडोनेशिया के वेस्ट पापुआ स्थित बर्ड्स हेड सीस्केप इलाके में पाई गई 62 प्रतिशत व्हेल शार्क पर इंसानी गतिविधियों की वजह से चोटों और घावों के निशान मिले हैं.
13 साल की स्टडी से सामने आया सच
यह स्टडी 13 साल के रिसर्च के आधार पर तैयार की गई है और इसे फ्रंटियर्स इन मरीन साइंस में पब्लिश किया गया है. इसमें बताया गया है कि ज्यादातर व्हेल शार्क को परंपरागत मछली पकड़ने के प्लेटफॉर्म्स और टूरिस्ट बोट्स से चोटें लगी हैं. ये सभी चोटें पूरी तरह इंसानी लापरवाही से हुई हैं. व्हेल शार्क IUCN की लुप्तप्राय प्रजातियों की रेड लिस्ट में शामिल हैं.
268 घायल व्हेल शार्क की पहचान
शोधकर्ताओं ने 2010 से 2023 तक सेंडरवासिह खाड़ी, कैमाना, राजा अम्पैट क्षेत्रों में व्हेल शार्क्स का अध्ययन किया. इस दौरान उन्होंने 268 अलग-अलग शार्क्स को रिकॉर्ड किया, जिनमें से 206 मछलियों पर चोटों के साफ निशान मिले. चौंकाने वाली बात यह रही कि सेंडेरावासीह खाड़ी में 80.6% व्हेल शार्क को इंसानों द्वारा बनाई गई चीजों से चोटें लगीं, जबकि 58.3% नेचुरल कारणों से मामूली चोटें आई.
'बागान्स' और टूर बोट्स बन रहीं सबसे बड़ा खतरा
शोध के लीड ऑथर डॉ. एडी सेतयावन के मुताबिक, ज्यादातर घाव बागान्स से टकराने और टूर बोट्स के संपर्क में आने की वजह से हुए. इनमें से कुछ घाव मामूली थे, जैसे स्किन पर रगड़ के निशान, लेकिन कई मामलों में शार्क्स को गहरी चोटें भी आई. डॉ. सेतयावन का कहना है कि अगर जरूरी कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले समय में इन चोटों की संख्या बढ़ सकती है.
नर शार्क ज्यादा, मादा शार्क कहां हैं?
रिसर्च में यह भी देखा गया कि जो व्हेल शार्क बार-बार देखी गई, उनमें से 90 प्रतिशत युवा नर थे. सबसे ज्यादा देखी गई एक युवा नर शार्क को तीन साल में 34 बार रिकॉर्ड किया गया. तो सवाल उठता है, मादा शार्क कहां हैं? इस पर को-ऑथर मोचमद इकबाल हर्वाता पुत्रा ने बताया कि मादा व्हेल शार्क गहरे समंदर में रहना पसंद करती हैं, जहां उन्हें ज्यादा मात्रा में क्रिल और मछलियों का झुंड मिलता है. जबकि युवा नर तटीय इलाकों में रहना पसंद करते हैं जहां पानी में प्लवक ज्यादा होते हैं जो उनकी तेजी से ग्रोथ में मदद करते हैं.
व्हेल शार्क का बचाव क्यों जरूरी है?
व्हेल शार्क समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का अहम हिस्सा हैं और उनका धीरे-धीरे लुप्त होना पूरी समुद्री जैव विविधता के लिए खतरा बन सकता है. इस स्टडी के बाद वैज्ञानिकों और संरक्षण संगठनों ने मांग की है कि बागान्स के इस्तेमाल पर कंट्रोल लगाया जाए और टूर बोट्स के संचालन को रेगुलेट किया जाए ताकि इन शांत जीवों को सुरक्षित रखा जा सके.
