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इंसान ने जगा दिया वो ‘डिजिटल दैत्य’, जिसे अब काबू करना भी मुश्किल! AI के अगले कदम ने वैज्ञानिकों की नींद उड़ाई

Why are Scientists Afraid of AI? क्या इंसानों ने ‘डिजिटल दैत्य’ जगा दिया है, जिसे अब काबू करना मुश्किल हो गया है! काफी एडवांस्ड हो चुके AI के अगले कदम ने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी है. उन्हें 5 साल बाद के बारे में सोचकर पसीने छूट रहे हैं.

Edited ByDevinder Kumar
Published: Sep 14, 2026, 10:57 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 10:57 PM IST
इंसान ने जगा दिया वो ‘डिजिटल दैत्य’, जिसे अब काबू करना भी मुश्किल! AI के अगले कदम ने वैज्ञानिकों की नींद उड़ाई
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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