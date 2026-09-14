/इंसान ने जगा दिया वो ‘डिजिटल दैत्य’, जिसे अब काबू करना भी मुश्किल! AI के अगले कदम ने वैज्ञानिकों की नींद उड़ाई

What are Risks Associated with AI? धरती पर मौजूदा समय में इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? परमाणु युद्ध, एलियन अटैक, किसी उल्का पिंड की टक्कर या कोई महामारी? संभवत: ये चारों ही खतरे छोटे हैं. तो क्या इनसे बड़ा खतरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है? इस सवाल पर दुनिया में नई बहस छिड़ गई है क्योंकि एलियन सभ्यता का धरती पर कब्जा सिर्फ एक अवधारणा है. उल्का पिंड की टक्कर भी बहुत दूर की संभावना है और एटमी हमले से सीमित दायरे में विनाश की आशंका लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खतरा काफी नजदीक आ चुका है.