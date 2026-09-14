/इंसान ने जगा दिया वो ‘डिजिटल दैत्य’, जिसे अब काबू करना भी मुश्किल! AI के अगले कदम ने वैज्ञानिकों की नींद उड़ाई

What are Risks Associated with AI? धरती पर मौजूदा समय में इंसानों के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? परमाणु युद्ध, एलियन अटैक, किसी उल्का पिंड की टक्कर या कोई महामारी? संभवत: ये चारों ही खतरे छोटे हैं. तो क्या इनसे बड़ा खतरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है? इस सवाल पर दुनिया में नई बहस छिड़ गई है क्योंकि एलियन सभ्यता का धरती पर कब्जा सिर्फ एक अवधारणा है. उल्का पिंड की टक्कर भी बहुत दूर की संभावना है और एटमी हमले से सीमित दायरे में विनाश की आशंका लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खतरा काफी नजदीक आ चुका है.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पर क्या इंसान अपना दुश्मन खुद तैयार कर चुका है? ये सवाल दरअसल अब सवाल नहीं, बल्कि दुनिया भर के बड़े AI एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिकों के लिए एक स्टेटमेंट बन चुका है. उनका मानना है कि इंसान ने एआई के रूप में अपना दुश्मन खुद तैयार कर लिया है. अगर इस पर इसी रफ्तार से काम होता रहा तो इस दशक के अंत तक, यानी 2030 तक AI टूल्स इंसानों पर पूरा कंट्रोल कर उन्हें मारना शुरू कर सकते हैं.
दरअसल, एआई से इंसान को खतरे पर ये पूरी बहस शुरू हुई एंथ्रोपिक्स नाम की एआई कंपनी में एक रिसर्चर्स के इस्तीफे के बाद. एथ्रोपिक अमेरिका की बड़ी कंपनी है और ये क्लॉड नाम का एआई टूल बनाती है. इस कंपनी से इस्तीफा देने वाले रिसर्चर जैकब कॉक्शन ने अपने रेजिगनेशन लेटर में दावा किया कि एआई सिस्टम अगले 10 साल में इंसानों की दुनिया पर कब्जा कर लेंगे. ये इतने अनियंत्रित हो जाएंगे कि सबको मार डालेंगे. इसकी शुरुआत 2030 से हो सकती है.
इस खुलासे के बाद पूरी दुनिया में एआई के मौजूदा हालात पर बहस छिड़ गई. अमेरिका में कई सांसदों ने प्रेसिडेंट ट्रंप से अपील कर डाली कि एआई पर बिना सेफ्टीगार्ड का काम फौरन रोका जाए. कंपनियों की आपसी होड़ और चीन के साथ कंपटीशन पर गंभीरता से बात हो. दिलचस्प ये कि इस बात को अब एथ्रोपिक, ओपेन एआई के चीफ से लेकर एलन मस्क जैसी हस्तियां भी स्वीकार कर रही हैं, जो एआई की दुनिया के बड़े प्लेयर्स हैं.
कल तक एआई के सुपरइंटेलिजेंट और इंसानों को कंट्रोल करने की बातें किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी की तरह लगती थी. आज ये ऐसी हकीकत बन चुकी है, जिसे एआई कंपनियों के बॉसेज भी कुबूल करने लगे हैं.
सबसे पहले जानिए एआई की बड़ी अमेरिकी कंपनी, एंथ्रोपिक के CEO डारियो अमोदेई के बारे में. डारियो, आम तौर पर मीडिया सुर्खियों से दूरी ही रहते थे, लेकिन पिछले दिनो कंपनी के भीतर मची खलबली ने इन्हें मुंह खोलने पर मजबूर कर दिया. डारियो अमोदेई ने एआई को लेकर वो बात सीधे तौर पर कुबूल कर ली, जिसके बाद पूरी दुनिया में खलबली मच गई.
डारियो अमोदेई का कहना है, 'लोग अक्सर कहते हैं कि दुनिया खत्म होने के 10% या 20% चांस हैं. लेकिन ये कोई लूडो का पासा नहीं है. हमारे सामने रास्ते बंटे हुए हैं. अगर हम सही रास्ते पर नहीं चले तो तबाही अनुमान से भी ज्यादा खौफनाक हो सकती है.'
डारियो अमोदेई के कुबूलनामे के बाद एंथ्रोपिक की प्रतिदंद्वी कंपनी ओपेन एआई के सैम ऑल्टमैन भी आगे आए और डारियो की बातों से सहमति जताई. इसी तरह एलन मस्क, जो कई एआई कंपनियों में बड़े इन्वेस्टर हैं, उन्होंने भी ने भी कहा कि डारियो की बातों में सच्चाई है.
दुनियाभर के टेक दिग्गजों ने AI की गति धीमी करने की ज़रूरत पर सहमति जताई. इसमें सैम ऑल्टमैन और एलन मस्क जैसे दिग्गजों के साथ डेमिस हसाबिस और डेविड सैक्स जैसी हस्तियां भी शामिल हैं. इसे लेकर सबसे बड़ी खलबली अमेरिका में मची है.
एंथ्रोपिक और ओपेनएआई अमेरिका की ही दो कंपनियां हैं, जिनकी होड़ को एआई से इंसानों के लिए खतरे को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है. एंथ्रोपिक के सीईओ ने एआई से खतरे की जो बात अब जाकर मानी, उसका खुलासा दरअसल पिछले हफ्ते इसी कंपनी के एक रिसर्चर जैकब कॉक्सन ने किया था.
एआई की दुनिया में एजीआई, यानी आर्टिशिफियल जनरल इंटेलिजेंस को लेकर छिड़ी बहस से पहले एथ्रोपिक्स के उस रिसर्चर के गिनाए खतरों को समझना जरूरी है. आखिर 30 32 साल का नौजवान रिसर्चर जैकब कॉक्सन, तीन साल की नौकरी में ही एआई से इतना डर क्यों जाता है कि वो सोशल मीडिया पर आकर एआई के खतरे गिनाने लगता है...?
जैकब ने एआई की मौजूदा दुनिया या अगले दस साल के भविष्य के बारे में ऐसा क्या जान लिया, जो उसने सबसे तेजी से आगे बढ़ती तकनीकि दुनिया को ही छोड़ने का फैसला कर लिया...? उसने कंपनी को दिए अपने इस्तीफे में लिखा कि AI कंपनियां हमारी जिंदगी से खेल रही हैं. एंथ्रोपिक और OpenAI जिम्मेदारी से काम नहीं कर रही हैं. वो AI को सुपरइंटेलिजेंट बनाने के चक्कर में हमारी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं.
ये टेक्नोलॉजी जल्द ही सुपरह्यूमन बन जाएगी, जो सब कुछ हैक कर सकेगी. रातों रात किसी भी फील्ड को बदल देगी. यह ताकत और संसाधन को भी हासिल कर लेगी.
जो लोग AI विकसित कर रहे हैं उन्हें पता है कि दशक खत्म होने तक इंसानों को मार देगा. वे मीडिया में भले ही कुछ और कहें, लेकिन मैंने उन्हें अकेले में यह सच्चाई स्वीकार करते देखा है.
सोचिए, क्या होता, अगर जैकब कॉक्सन ने इस्तीफा नहीं दिया होता और अपने रेजिग्नेशन लेटर में खतरे की बाते नहीं बताई होती. तो क्या आज डारियो अमोदेई ये बात कुबूल कर रहे होते..?
डारियो अमोदेई ने कहा, हां, मैं जैकब से सहमत हूं. AI बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, AI का इस गति से बढ़ना इंसान के लिए खतरा भी हो सकता है.
इंसानों को एआई से खतरे वाली खबर से अमेरिका में ऐसी खलबली मची कि राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप को भी बयान जारी करना पड़ा. कई अमेरिकी सांसदों की तरफ से हस्तक्षेप की मांग के बाद ट्रंप ने ये भरोसा दिया, कि सिलिकॉन वैली की कंपनियों को AI के एडवांस मॉडल सरकारी निगरानी के साथ बनाने के लिए कहा जाएगा. जिस तरह खुद अमेरिकी कंपनियों के बीच होड़ मची है, चीन के साथ अमेरिका का कंपटीशन है, अगर सबकुछ इसी रफ्तार से जारी रहा, तो एआई की कमान इंसानी कंट्रोल से निकल सकती है.
2026 में ही ऐसी कई घटनाएं सामने आई चुकी हैं, जिन्होंने वैज्ञानिकों को पहली बार डराया. इनमें 90 साल से पहले बनी गणित की समस्या को 88 घंटे में सुलझाने से लेकर अपनी मर्जी से विरोधी कंपनी का सर्वर हैक करने की घटनाएं शामिल है.
अब बात जब इंसानों पर हावी होने या हमारा वजूद खत्म करने तक पहुंच चुकी है, तो अमेरिका में मांग अब एआई पर बैन लगाने की उठ रही है. ऐसी अपील अमेरिकी सांसदो ने इसकी अपील राष्ट्रपति ट्रंप से तक कर डाली है.
अमेरिकी सांसद बर्नी सैंडर्स ने कहा, 'अगले कुछ हफ्तों में डॉनल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने वाले हैं. मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके एजेंडे में ये बात जरूर होगी, जिससे दोनों देश एआई पर बैन या इसके विकास पर लगाम लगाने के लिए एक साथ आएं. मैं खुद भी चीन के वैज्ञानिकों से अपील कर रहा हूं. इसमें से कई वैज्ञानिकों ने अमेरिकी वैज्ञानिकों की तरफ से जारी खतरे के अलर्ट से सहमति जताई है.'
हालांकि अमेरिका से अच्छी खबर ये है, कि एंथ्रोपिक और ओपेनएआई, कंपनियों ने आपस में मिलकर इस मसले पर बात करने और कोई समाधान निकालने को लेकर तैयार हो चुकी है. दरअसल, ये दोनों ही कंपनियां ये मान चुकी हैं कि एआई की दुनिया में मौजूदा विकास अचंभित कर देने वाला है.
कंपनी जून 2026 में बताया कि उसके इंजीनियर अब 8 गुना ज्यादा कोड डिलीवर कर रहे हैं. इसकी वजह ये है कि ज्यादातर कोड अब AI सिस्टम क्लॉड खुद लिखने लगा है.
कंपनी के चीफ साइंटिस्ट जकुब पचोकी ने इसी महीने ‘An Alien Mind’ नाम का आर्टिकल लिखा. इसमें पचोकी ने कहा, कि - आजकल के AI मॉडल्स सोचने की प्रक्रिया को छुपाने में बेहतर हो रहे हैं. जैसे-जैसे AI ज्यादा सक्षम हो रहा है, उसकी सोच और तर्क को मॉनिटर करना भी मुश्किल होता जा रहा है.
आपको बता दें कि मौजूदा AI सिस्टम को लेकर की जा रही ये चेतावनियां भविष्य की संभावनाओं पर आधारित हैं. विशेषज्ञों के बीच इस बात पर एकमत नहीं है कि AI से मानवता के खत्म होने की आशंका कितनी है? चेतावनी के साथ एंथ्रोपिक्स के सीईओ ने इस बात पर भी जोर दिया, कि एआई की रफ्तार एक सीमा से ज्यादा कम करने पर इसके गलत हाथों में पड़ने की आशंका कम है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खतरा नहीं है.
पिछले महीने चीन में रोबोटिक्स गेम्स हुए थे. इस गेम्स में अलग अलग कंपनियों के रोबोट्स ने हिस्सा लिया था. लेकिन पूरी प्रतियोगिता में जिस तरह रोबोट्स ने इंसानों के बनाए रिकार्ड्स तोड़े, वो अपने आप में हैरान करने वाला था. वो चाहे दुनिया के सबसे तेज धावक उसैन बोल्ट का 100 मीटर रिकार्ड हो या 400 मीटर का.
या फिर बिना किसी गलती के 100 बार टेनिस बॉल हिट किए. यानी एक ऐसी रैली, जिसमें 100 बार से ज्यादा गेंद जमीन पर गिरी ही नहीं. ये भी अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है.
2 साल में रोबोट्स ने इतनी तरक्की कर ली है, तो आगे का फ्यूचर कैसा होगा...? यही सवाल अब एआई की दुनिया में गंभीर हो चला है, क्योंकि एआई से बने टूल्स अपना कंट्रोल खुद करने लगे हैं और अपने दायरे से इंसानों को बाहर करने लगे हैं.
जानकारों के मुताबिक, AI का खतरा इंसानों के सामने अलग अलग अलग तरीके से सामने आ सकता है. एक्सपर्ट्स के बीच चिंता ये है कि बेहद शक्तिशाली होने पर AI सिस्टम साइबर हमले कर सकता है. निगरानी या हथियारों से जुड़े कामों को ज्यादा तेज कर सकते हैं.
हाल में साइबर अटैक, जासूसी और हथियारों के गलत इस्तेमाल की घटनाए हुईं भी हैं. एक्सपर्ट्स की बड़ी चिंता AI सिस्टम को लेकर है जो खुद अपनी ताकतों में सुधार करने में सक्षम हो जाएं. अगर AI से इंसानों का नियंत्रण हटा, इंटरनेट बेस्ड सिस्टम अपने तरीके से चलाने लगेंगे. ये गलत सूचना या घातक हथियारों के इस्तेमाल से इंसानों का संहार भी कर सकते हैं.
एआई और ऑटोमेशन का असर अभी से दिख रहा है. कई पारंपरिक नौकरियां खत्म हो रही हैं, इससे बेरोजगारी बढ़ रही है, साथ ही कई ऐसे डीपफेक वीडियो बनने लगे हैं, जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं. ये इंसानों को अभी से डिप्रेशन में धकेल रहे हैं.
अगर कल को, जमीन से लेकर आसमान में सेटेलाइट तक सबकुछ एआई के कंट्रोल में आ गया तो क्या होगा, इस पर वैज्ञानिकों को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है.