धरती के बाद अब चांद पर भी होंगे खूबसूरत आशियाने, नासा के शीशे के घरों में मिलेगा ऑक्सीजन और खाना!

पिछले काफी समय से पृथ्वी से दूर इंसानों के बसने की बात चल रही है. स्पेस एजेंसीज लंबे समय से रिसर्च और खोज कर रही हैं कि ऐसे पृथ्वी के परे इंसान का जीवन हो सकता है. अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा Skyeports के साथ मिलकर चांद पर लोगों को बसाने की तैयारी कर रहा है. दरअसल नासा ने ग्लास स्फेयर सिटी बनाने पर काम कर रही है. ग्लास डोम्स को चांद पर बनाया जाएग. इस ग्लास डोम्स को चांद की मिट्टी यानी लूनर रिगोलिथ से बनाया जाएगा.

चांद की मिट्टी से बनेगा घर

Skyeports कंपनी के CEO डॉ. मार्टिन बर्मुडेज़ के अनुसार यह प्रोजेक्ट नासा के Innovative Advanced Concepts (NIAC) प्रोग्राम का बड़ा हिस्सा है. इस प्रोजेक्ट में मून डस्ट को माइक्रोवेव फर्नेस में पिघालकर गैस के जरिए उड़ा देंगे. जब यह पिघला हुआ पदार्थ लो ग्रैविटी के बार निकलेगा तो गोल शेप ले लेगा जिसके बाद स्फेयर बन जाएगा. जिसके बाद ठंडा होकर सख्त हो जाएगा. इसके अंदर फिटिंग्स लूनर मैटीरिय से 3 प्रिंट की जाएगी. जिसे बाद में दरवाजों के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा.

मजबूत होगा ग्लास

डॉ ने कहा कि लोगों ने कहा कि ग्लास बहुत नाजुक होता है लेकिन रिसर्च में पाया गया है कि इसे टाइटेनियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम से भी मजबूत बनाया जा सकता है. यह स्टील से भी मजबूत हो सकता है. कंपनी का विजन है चांद पर सैकड़ों मीटर उंचे ग्लास स्फेयर जो एक-दूसरे से स्काई ब्रिज के द्वारा जुड़े होंगे. इन पारदर्शी घरों से अंतरिक्ष नजर आ सकता है.

चांद पर उग पाएंगे पौधे

इन ग्लास को डबल लेयर सिस्टम से बनाया जाएगा. एक लेयर गर्म होगी और दूसरी लेयर ठंडी होगी. इससे कंडेन्सेशन के जरिए पानी बन सकेगा और पौधे उग सकेंगे. जिससे मिनी बायोस्फीयर तैयार होगा जो कि ऑक्सीजन और फूड दोनो ही देंगे.

बनेगी बिजली

Skyeports के अनुसार ग्लास स्फेयर सोलर एनर्जी सिस्टम को समेटे होंगे. यह पारदर्शी ग्लास खुद में बिजली पैदा कर पाएंगे. इस बिजली से पूरे बेस को पावर मिलेगा. एक बड़ा स्फेयर मेगावॉट्स बिजली पैदा कर सकता है. NASA अधिकारी का कहना है कि इस तरह के कॉन्सेप्ट भविष्य में अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करने में मदद करेगा.

ग्लास सिटी का सपना

नासा Artemis Program के जरिए अगले 5 साल में इंसान फिर चांद पर कदम रखने वाले हैं. ऐसे में ग्लास सिटी केवल हाउसिंग का नहीं बल्कि सर्वाइवल का ब्लू प्रिंट है. डॉक्टर बर्मुडेज का सपना है एक दिन चांद पर ग्लास स्फेयर पर पूरी कॉलोनी होगी, जिसमें घर, पार्क, ग्रीन फूड सिस्टम आदि. यह मॉडल आगे चलकर मंगल पर भी इंसान का नया घर बनेगा.