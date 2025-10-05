क्या 10 साल में खत्म हो जाएंगे सभी इंसान? AI के गॉडफादर ने क्यों कहा- मशीनें पहले खुद को बचाएंगी

Prediction of AI: AI के गॉडफादर कहे जाने वाले योशुआ बेंगियो ने चेतावनी दी है कि अगले 10 सालों के अंदर इंसानों का खात्मा हो सकते हैं. इसकी वजह ये होगी कि यह बहुत ज्यादा बुद्धिमान मशीनें अब इंसान की जान से ज्यादा अपने खुद के अस्तित्व को महत्व देंगी.
Science News in Hindi: AI के संस्थापकों में से एक योशुआ बेंगियो चेतावनी दे रहे हैं कि अगले 10 सालों के अंदर इंसान खत्म हो सकते हैं. इसकी वजह होगी कि तकनीकी कंपनियां अब ऐसी Intelligent Machines बनाने की होड़ में हैं जो इंसान की जान से ज्यादा अपने खुद के वजूद को अहमियत देंगे. मॉन्ट्रियल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बेंगियो, जो डीप लर्निंग के काम के लिए मशहूर हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि, ऐसी मशीनें बनाना जो हमसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान हों और जो खुद को बचाने की आदत रखती हों, यह इंसानियत के लिए बड़ा खतरा है.
क्यों दी ये चेतावनी?
जब कुछ AI सिस्टमों को अपने प्रोग्राम किए गए काम को पूरा करने और इंसान को मरने से बचाने में से एक को चुनने रे लिए कहा गया तो उन्होंने इंसान की जान से ज्यागा अपने लक्ष्यों को महत्व दिया. हालांकि, ये AI Model इंसानों की भाषा और व्यवहार से सीखते हैं इसलिए उनके पास लोगों को बहकाने की जबरदस्त क्षमता होती है. ये इंसानों के इस तरह प्रेरित कर सकते हैं कि लोग इंसान की भलाई के बजाय मशीनों के फायदे के लिए काम करें.
इसके लिए क्या करना चाहिए?
बेंगियों चाहते हैं कि AI सुरक्षा नियमों पर स्वतंत्र रूप से निगरानी रखी जाए. इसी के लिए उन्होंने हाल ही में 30 मिलियन डॉलर(लगभग 250 करोड़ रुपए)की फंडिंग से लॉजीरो नाम की एक गैर-लाभकारी संस्था शुरू की है. इस संस्था का लक्ष्य AI सिस्टम बनाना है जो बड़ी तकनीकी कंपनियों द्वारा बनाई गई AI तकनीकों की निगरानी करें और उनकी सुरक्षा को पक्का कर सकें. AI विशेषज्ञों का अंदाजा है कि, अगले 5 से 10 सालों में बड़े खतरे आ सकते हैं.
बेंगियो ने क्या कहा?
बेंगियो का कहना है कि, इंसानों का खत्म हो जाने जैसी विनाशकारी घटनाएं या इससे कम खतरनाक घटनाएं जैसे, हमारे लोकतंत्रों को खत्म हो जाना इतनी बुरी है कि अगर इनके होने की सिर्फ 1% की संभावना हो तब भी इसे मानना नहीं चाहिए. हालांकि, बेंगियों और AI सुरक्षा के दूसरे समर्थकों ने सालों से चेतावनी दी है कि, इसके बाद भी AI का विकास बहुत तेजी से हो रहा है.