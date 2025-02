इस देश में मकड़ियों से भर गया आसमान, लोग रह गए हक्के-बक्के, डरावना है वीडियो

Spiders Falling From Sky: सोचिए अचानक आसमान से पानी की बजाय मकड़ियों की बारिश होने लगे तो आप इसे करिश्मा नहीं क्या मानेंगे. हाल ही में ऐसा ही हुआ है. ब्राजील के साओ थोमे दास लेत्रास में एक चौंकाने वाला नजारा देखने को मिला जब सैकड़ों मकड़े आसमान से गिरते हुए दिखाई दिए. यह दृश्य किसी हॉरर फिल्म के सीन जैसा लग रहा था जिसे कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर शेयर किया गया. वीडियो वायरल होते ही लोगों के बीच जिज्ञासा बढ़ गई और कई लोगों ने इसे कुदरत का अनोखा करिश्मा बताया.

झुंड मिलकर जाल बनाता है

एक सोशल मीडिया यूजर ने वीडियो साझा करते हुए लिखा ब्राजील में मकड़ों ने आसमान पर कब्जा कर लिया! यह घटना हर साल दिसंबर से मार्च के बीच गर्म और उमस भरे मौसम में ग्रामीण इलाकों में होती है. लगभग 500 मकड़ों का एक बड़ा झुंड मिलकर ऐसा जाल बनाता है, जो पूरे आसमान को ढक लेता है. यह इंसानों के लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है.

आसमान से गिरने का कारण..

हालांकि यह नजारा जितना डरावना दिखता है उतना ही सामान्य भी है. विशेषज्ञों के मुताबिक मकड़ों के इस तरह आसमान से गिरने का कारण उनका विशाल जाल होता है, जिसमें सैकड़ों मकड़े एक साथ प्रजनन प्रक्रिया में लगे होते हैं. इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बायोलॉजिस्ट ने बताया कि ये मकड़े एक खास प्रकार की प्रजनन क्रिया में शामिल होते हैं और जब यह प्रक्रिया खत्म होती है तो वे खुद को जाल से छोड़ देते हैं, जिससे ऐसा लगता है जैसे वे आसमान से गिर रहे हैं.

मकड़ों की सामूहिक प्रजनन प्रक्रिया

पासोस ने समझाया यह मकड़ों की सामूहिक प्रजनन प्रक्रिया है. मादा मकड़ियां 'स्पर्माथेका' नामक अंग में कई नर मकड़ों के वीर्य को इकट्ठा करके रखती हैं, जिससे वे कई बार अंडे दे सकती हैं और अपनी प्रजाति की विविधता को बढ़ा सकती हैं.

