'सारे जहां से अच्छा...', रमन इंजन ने जगाया 'देशप्रेम', क्या सुनकर खड़े हो गए इंजीनियरों के रोंगटे?

Hyderabad News: स्कूल, कॉलेज के टाइम में आपने बहुत बार 'सारे जहां से अच्छा' गाना बजते हुए सुना होगा, 15 अगस्त को ये आलम ज्यादातर देखा जाता है, जो देशभक्ति का अनूठा नमूना पेश करता है. हैदराबाद स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काईरूट एयरोस्पेस ने ऐसे ही एक वीडियो शेयर किया है जो लोगों का दिल जीत रहा है. इस वीडियो में रमन मिनी थ्रस्टर्स सारे जहां से अच्छा गाते हुए दिखाई दे रहे हैं. ये खूबसूरत पल लोगों को गौरवान्वित कर रह रहा है.

बजने लगा 'सारे जहां से अच्छा' गीत

स्काईरूट के आधिकारिक सोशल मीडिया चैनलों पर पोस्ट किए गए इस वीडियो में कंपनी के नवीनतम ऑर्बिटल एडजस्टमेंट मॉड्यूल (OAM) चरण परीक्षण का एक दृश्य दिखाया गया है. जैसे ही रमन इंजन चालू होता है, उसकी लयबद्ध धड़कनें देशभक्ति की धुन के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठाती हैं, जिससे स्काईरूट के अनुसार "इंजन का धड़कता हुआ दिल, सारे जहां से अच्छा" की लय पर धड़कता हुआ, एक धुन उत्पन्न होती है. इस परीक्षण के पीछे की टीम ने इसे "रोंगटे खड़े कर देने वाला क्षण" बताया, जो भारतीय ध्वज के नीचे कला और नवाचार के एक साथ आने का प्रतीक है.

निभाते हैं महत्वपूर्ण भूमिका

बता दें कि विंग कमांडर राकेश शर्मा ने एक बार जब उनसे पूछा गया कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने सारे जहां से अच्छा कहा था, जिसे लेकर अब स्काईरूट के सह-संस्थापक पवन चंदना ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हमारी टीम ने उस लय में 1,000 से ज्यादा थ्रस्टर पल्स चलाए, जिसके बाद ये सफलता मिली. बता दें कि नोबेल पुरस्कार विजेता सर सी.वी. रमन के सम्मान में नामित रमन मिनी थ्रस्टर, स्काईरूट की अंतरिक्ष यान प्रणालियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

आ सकता है काम

हाल ही में हुए परीक्षण में थ्रस्टर की स्थिरता, संगति और अलग-अलग शक्ति स्तरों पर प्रदर्शन की पुष्टि हुई, जो तकनीकी रूप से बहुत महत्वपूर्ण था. जब इसका परीक्षण हो रहा था तब इंजीनियरों ने देखा कि थ्रस्ट स्पंदनों का एक गीत के साथ मेल खाना संयोग था. हालांकि इसे देखकर लगता है कि ये विज्ञान में काफी ज्यादा काम आ सकता है.