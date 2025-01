Sunita Williams on 7 months in space: सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर करीब 7 महीने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती पर वापसी का इंतजार कर रहे हैं. पूरे देश-दुनिया के लोग इन दोनों की सुरक्षित वापसी की दुआ और इंतजार दोनों कर रहे हैं. इसी बीच सुनीता विलियम्स के एक बयान ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया. अंतरिक्ष में 237 दिनों से फंसी भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने कहा कि वह ‘याद करने की कोशिश कर रही हैं कि चलना कैसा होता है’.

न चल रही, न बैठ रही, न लेट रही सुनीता विलियम्स

टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, 27 जनवरी को अमेरिका के नीधम हाई स्कूल के छात्रों से बात करते हुए, 59 वर्षीय नासा अंतरिक्ष यात्री ने खुलासा किया कि अंतरिक्ष स्टेशन पर रहना कैसा होता है. उन्होंने बच्चों से बातचीत में कहा "मैं यहाँ काफी समय से हूं और मैं याद करने की कोशिश कर रही हूं कि चलना कैसा होता है. मैं चली नहीं हूं. मैं बैठी नहीं हूँ. मैं लेट नहीं हूँ. आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है. आप बस अपनी आंखें बंद कर सकते हैं और जहां आप हैं, वहीं तैर सकते हैं.

विलियम्स को क्या लगा झटका

विलियम्स ने छात्रों से यह भी कहा कि उन्हें इतने लंबे समय तक अंतरिक्ष में नहीं रहना था, उन्होंने कहा कि यह "थोड़ा झटका" था. विलियम्स और साथी अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर ने अंतरिक्ष में एक महीने से ज़्यादा समय बिताने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन मिशन अप्रत्याशित रूप से कई महीनों तक खिंच गया.

विलियम्स की वापसी पर अब उठा रहे लोग सवाल

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सात महीने बिताने के बाद अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को चलने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है. जैसे ही यह खबर सामने आई, उनकी दुर्दशा और अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर पर इस तरह की लंबी अंतरिक्ष यात्रा के शारीरिक नुकसान से उनके बचाव के बारे में काफी गरमागरम बहस छिड़ गई है. अब कई सारे लोग विलियम्स और साथी अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर की सुरक्षा को लेकर डरे हुए हैं. सुनीता विलियम्स ने बताया कि वह यहां से अपनी मां से बात लगभग करती हूं. ताकि मैं उनसे संपर्क बनाए रख सकूं और एक रिश्तों का तार जुड़ा रहे.

The @POTUS has asked @SpaceX to bring home the 2 astronauts stranded on the @Space_Station as soon as possible. We will do so.

Terrible that the Biden administration left them there so long.

— Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2025