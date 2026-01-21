टूट रहा है दिल्ली से 2 गुना बड़ा बर्फ का पहाड़, सैटेलाइट ने भेजीं A23a की डरावनी तस्वीरें

Science News: दुनिया का सबसे बड़ा बर्फ का पहाड़ जिसका नाम A23a है, अब दक्षिण अटलांटिक महासागर में पूरी तरह से टूटने की कगार पर पहुंच गया है. इसका आकार 4,000 वर्ग किमी से भी ज्यादा है या फिर आसान शब्दों में कहें तो यह दिल्ली शहर के टोटल क्षेत्रफल से भी ढाई गुना बड़ा है. 20 दिसंबर 2025 को सैटेलाइट ने इस हिमखंड की एक बहुत ही साफ तस्वीर ली जिसमें साफ दिख रहा है कि यह बर्फ का पहाड़ अब खत्म हो रहा है. इसकी ऊपरी सतह पर जगह-जगह चमकीले रंग के पानी के तालाब बन गए हैं तो असल में बर्फ के पिघलने से बने है.

कहां है दुनिया का सबसे बड़ा बर्फ का पहाड़?

यह विशाल बर्फ का पहाड़ अब पहले से काफी छोटा हो गया है. फिलहाल यह 1,000 वर्ग किलोमीटर के करीब बचा है और दक्षिण जॉर्जिया द्वीप के पास समुद्र में तैर रहा है. यह हिमखंड 1986 में अंटार्कटिका की मुख्य बर्फ से टूटकर अलग हुआ था और तब से अब तक यह अपनी कुल बर्फ का लगभग तीन चौथाई हिस्सा खो चुका है.

30 साल तक एक ही जगह फंसा रहा

अंटार्कटिका के अलग होने के बाद यह करीब 30 सालों तक समुद्र की तलहटी में एक ही जगह जमीन से अटका रहा और हिल नहीं पाया. साल 2020 में यह आखिरकार वहां से छूट गया और नवंबर 2023 में तेज हवाओं और समुद्री लहरों की वजह से बहुत ही तेजी से उत्तर दिशा की तरफ बढ़ने लगा.

क्या है A32a का ताजा हाल?

मई 2025 में दक्षिण जॉर्जिया के पास गर्म पानी में पहुंचते ही यह तेजी से टूटने लगा. इसके टूटने से हजारों छोटे-बड़े बर्फ के टुकड़े समुद्र में फैल गए. इनमें से कुछ टुकड़े तो 1 किमी से भी ज्यादा चौड़े हैं. ये तैरते हुए टुकड़े समुद्र में फैल गए और इनमें से तो कुछ 1 किमी से भी ज्यादा बड़े हैं. ये तैरते हुए टुकड़े समुद्र में चलने वाले जहाजों के लिए खतरा बन गए हैं क्योंकि इनसे टकराकर जहाज डूब सकते हैं.

क्या आई इसपर वैज्ञानिकों की रिपोर्ट?

नासा और एनओएए के वैज्ञानिकों ने जनवरी 2026 की शुरुआत में इसकी नई जांच की है. इसका क्षेत्रफल अब 1,1182 वर्ग किमी बचा है. हालांकि, यह अब भी बहुत बड़ा है लेकिन पहले के मुकाबले बहुत छोटा हो गया है. सैटेलाइट से मिली तस्वीरों में इस हिमखंड पर ऊंची-नीची पहाड़ियों और घाटियां जैसी आकृतियां दिख रही हैं. इनके बीच से पिघली हुई बर्फ का पानी तेजी से बह रहा है जिससे यह बहुत रफ्तार से गल रहा है और छोटा होता जा रहा है.