गजब! 2 टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच तैरती है दुनिया की ये इकलौती जगह, जहां एक हाथ में एशिया तो दूसरे में अमेरिका

Science News in Hindi: आइसलैंड में एक दरार है जिसे सिल्फ्रा विदर कहा जाता है. यह दरार टेक्टोनिक ताकतों की वजह से बनी है. यह एकदम साफ बर्फ के पानी से भरी हुई है. यहां साहसी लोग उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के बीच तैर सकते हैं. साफ शब्दों में कहें तो आप एक हाथ एक महाद्वीप पर और दूसरा हाथ दूसरे महाद्वीप पर रख सकते हैं. इसका पानी दशकों से ज्वालामुखी चट्टानों से छनकर आता है इसलिए यह बहुत प्योर है. आप 100 मीटर से भी ज्यादा दूरी तर साफ देख सकते हैं.

कहां है ये जगह?

यह जगह रेक्जाविक शहर से 50 किमी दूर है. सिल्फ्रा को UNESCO World Heritage Site घोषित किया गया है. यह दरार 2 टेक्टोनिक प्लेटों के बीच की सीमा है जो धीरे-धीरे एक दूसरे से दूर जा रही हैं. हजारों सालों से यह चौड़ी होती खाई लैंगजोकुल ग्लेशियर के बर्फ के पिघले हुए पानी से भर गई जिससे पानी के अंदर का एक अनोखा रास्ता बन गया. यह दुनिया में इकलौती जगह है जहां कोई सचमुच 2 महाद्वीपों के बीच तैर सकता है.

क्या है पानी की खासियत?

सिल्फ्रा में भरा पानी सिर्फ ठंडा ही नहीं बल्कि बहुत ही खास है. यह बर्फ का पानी 100 साल तक जमीन के नीचे लावा क्षेत्रों से फिल्टर होकर आता है. यह दरार तक इतना शुद्ध है पहुंचता है कि इसे सीधे पीया जा सकता है. इस प्राकृतिक फिल्टरेशन की प्रक्रिया के कारण सिल्फ्रा का पानी धरती के सबसे साफ पानी में से एक है. इसी वजह से गोताखोरों को पानी के अंदर 120 मीटर तक साफ-साफ देखने को मिलता है.

कहां से आता है पानी?

सिल्फ्रा का साफ पानी लंबी भूवैज्ञानिक प्रक्रिया का नतीजा है. लैंगजोकुल ग्लेशियर की पिघली हुई बर्फ जमीन के नीचे जाती है. यह पानी लावा की छेद वाली चट्टानों से होकर गुजरता है और अपने आप साफ हो जाता है. BBC Travel के मुताबिक, इस पूरी यात्रा में 30 से 100 साल तक का समय लग सकता है.

इसके अंदर क्या है?

सिल्फ्रा के अंदर गोताखोरों को कई अलग-अलग गोताखोरी स्थल मिलते हैं जिसमें बिग क्रैक सबसे संकरा और गहरा रास्ता है. इसके अलावा सिल्फ्रा हॉल- जो बहुत बड़े सुरंग जैसे हिस्से में खुलता है, सिल्फ्रा कैथेड्रल- यह सबसे सुंदर हिस्सा है और सिल्फ्रा लैगून- यहां शांत पानी है जो चमकीले हरे शैवाल से भरा है और यह स्नोर्कलिंग करने वालों का स्वागत करता है. यह कोई मूंगा चट्टान(Coral Reefs)या गर्म पानी की मछलियां नहीं हैं.