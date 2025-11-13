Advertisement
trendingNow13000016
Hindi Newsविज्ञान

धरती की तरफ बढ़ रहा है 3I/ATLAS! वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी- खतरे में पृथ्वी की 90% आबादी

Interstellar Comet 3I ATLAS: 3I/ATLAS की खोज के बाद वैज्ञानिक यह पता लगाने लगे हैं कि ऐसे पिंड अंतरिक्ष में कैसे होते हैं. वे यह भी जानना चाहते हैं कि धरती के कौन से हिस्से इन बाहरी अंतरिक्ष से आने वाले मेहमानों के टकराने के प्रति ज्यादा संवेदनशील हैं.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Nov 13, 2025, 11:52 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

धरती की तरफ बढ़ रहा है 3I/ATLAS! वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी- खतरे में पृथ्वी की 90% आबादी

Science News: 1 जुलाई को खोजे जाने के बाद से 3I/ATLAS नाम का यह पिंड चर्चा में है. यह हमारे सौरमंडल में देखा गया केवल तीसरा अंतरतारकीय पिंड है. यह हाल ही में सूरज के सबसे करीब से गुजरा है और अब पृथ्वी की ओर आ रहा है. हालांकि, यह हमारे ग्रह के लिए कोई खतरा नहीं है और सुरक्षित दूरी से निकल जाएगा. भूमध्य रेखा के पास वाले कम अक्षांश(Low Latitudes)वाले इलाकों को ISO से सबसे ज्यादा खतरा है. उत्तरी गोलार्ध(Northern Hemisphere)भी खतरे में है लेकिन थोड़ा कम. चिंता की बात है कि दुनिया की 90% आबादी इसी उत्तरी गोलार्ध में रहती है.

कहां से मिली ये जानकारी?
यह अध्ययन ऑनलाइन उपलब्ध है और इसे पहली बार Universe Today ने प्रकाशित किया था. इस रिसर्च में वैज्ञानिक यह हिसाब लगा रहे हैं कि जो अंतरतारकीय पिंड पृथ्वी से टकराएंगे उनकी कक्षाएं(Orbit), दिशाएं और गति क्या होगी. वैज्ञानिकों की गणनाएं सिर्फ उन्हीं अंतरतारकीय पिंडों पर आधारित हैं जो एम-तारों से आते हैं. एम-तारों को लाल बौने तारे(Red Dwarfs)भी कहा जाता है.

यह भी पढ़ें: NASA के डाटा ने दिखाया कैसे 'लाल दानव' बनेगा सूर्य, वैज्ञानिकों ने बताया कब और कैसे खत्म होगी धरती

Add Zee News as a Preferred Source

सबसे आम तारा
लेखकों का कहना है कि ये एम-तारे आकाशगंगा में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं इसलिए ज्यादातर अंतरतारकीय पिंड ऐसे ही सौर मंडलों से निकलेंगे. उन्होंने यह भी निष्कर्ष निकाला कि ज्यादातर Interstellar Objects शायद 2 मुख्य दिशाओं से आएंगे- पहला है Solar Apex, यह वो रास्ता है जिस पर हमारी आकाशगंगा में सूरज घूमता है. दूसरा है, Galactic Plane जो आकाशगंगा का समतल इलाका है.

यह भी पढ़ें: जब 50 फुट का सांप करने वाला था हेलीकॉप्टर पर हमला! पायलट के दावे से हिल गई वैज्ञानिकों की दुनिया

क्या निकला खोज का नतीजा?
लेखकों ने माना कि उनका यह अध्ययन मुख्य रूप से एम-स्टार की गति पर आधारित है. लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उनके काम के मुख्य नजीतों के बाद शायद अन्य तरह के तारों की गति पर भी लागू हो सकते हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि, इस खंड में बताई गई मुख्य विशेषताएं अलग-अलग गतियों पर भी लागू होंगी भले ही उसका असर थोड़ा कम या अलग दिखे.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

interstellar comet

Trending news

Delhi Blast: आतंकी उमर का हैंडलर था...UKASA, दिल्‍ली ब्‍लास्‍ट का तुर्किए कनेक्‍शन?
Delhi blast
Delhi Blast: आतंकी उमर का हैंडलर था...UKASA, दिल्‍ली ब्‍लास्‍ट का तुर्किए कनेक्‍शन?
लंदन के इंडिया हाउस को क्यों खरीदेगी महाराष्ट्र सरकार, सावरकर का क्या है कनेक्‍शन?
India House
लंदन के इंडिया हाउस को क्यों खरीदेगी महाराष्ट्र सरकार, सावरकर का क्या है कनेक्‍शन?
i20 कार धमाके में उड़ गए थे डॉक्टर उमर के चिथड़े, दांत-हड्डियों की राख से खुलासा
Delhi blast
i20 कार धमाके में उड़ गए थे डॉक्टर उमर के चिथड़े, दांत-हड्डियों की राख से खुलासा
Delhi Blast Live Updates: फहीम ने फरीदाबाद में लाल इको स्पोर्ट्स कार की थी खड़ी, आतंकी डॉ. उमर का निकला रिश्तेदार, जानें पल-पल की अपडेट
Delhi blast
Delhi Blast Live Updates: फहीम ने फरीदाबाद में लाल इको स्पोर्ट्स कार की थी खड़ी, आतंकी डॉ. उमर का निकला रिश्तेदार, जानें पल-पल की अपडेट
Nyoma Airbase: LAC पर भारत ने किया ऐसा काम, सरहद के भीतर अपनी खोल में छुपेगा ड्रैगन
ladakh china border
Nyoma Airbase: LAC पर भारत ने किया ऐसा काम, सरहद के भीतर अपनी खोल में छुपेगा ड्रैगन
भारतीय वायुसेना और यूएस एयरफोर्स का ज्वाइंट एक्सरसाइज क्यों है अहम?
air force
भारतीय वायुसेना और यूएस एयरफोर्स का ज्वाइंट एक्सरसाइज क्यों है अहम?
पुलवामा जैसी 'बारूदी' साजिश, पहलगाम जैसी 'क्रूर' सोच; आखिर क्या करना चाहते थे आतंकी
DNA
पुलवामा जैसी 'बारूदी' साजिश, पहलगाम जैसी 'क्रूर' सोच; आखिर क्या करना चाहते थे आतंकी
दिल्ली धमाके के 'इमाम' का DNA टेस्ट, 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' क्या है?
DNA
दिल्ली धमाके के 'इमाम' का DNA टेस्ट, 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' क्या है?
आतंकियों के निशाने पर था दिल्ली-लखनऊ और अहमदाबाद; ATS की जांच में खुलासा
ATS
आतंकियों के निशाने पर था दिल्ली-लखनऊ और अहमदाबाद; ATS की जांच में खुलासा
‘आतंकी दो तरह के होते हैं…’ दिल्ली धमाकों पर आखिर चिदंबरम ने क्यों कहा ऐसा?
Delhi blast
‘आतंकी दो तरह के होते हैं…’ दिल्ली धमाकों पर आखिर चिदंबरम ने क्यों कहा ऐसा?