धरती की तरफ बढ़ रहा है 3I/ATLAS! वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी- खतरे में पृथ्वी की 90% आबादी

Science News: 1 जुलाई को खोजे जाने के बाद से 3I/ATLAS नाम का यह पिंड चर्चा में है. यह हमारे सौरमंडल में देखा गया केवल तीसरा अंतरतारकीय पिंड है. यह हाल ही में सूरज के सबसे करीब से गुजरा है और अब पृथ्वी की ओर आ रहा है. हालांकि, यह हमारे ग्रह के लिए कोई खतरा नहीं है और सुरक्षित दूरी से निकल जाएगा. भूमध्य रेखा के पास वाले कम अक्षांश(Low Latitudes)वाले इलाकों को ISO से सबसे ज्यादा खतरा है. उत्तरी गोलार्ध(Northern Hemisphere)भी खतरे में है लेकिन थोड़ा कम. चिंता की बात है कि दुनिया की 90% आबादी इसी उत्तरी गोलार्ध में रहती है.

कहां से मिली ये जानकारी?

यह अध्ययन ऑनलाइन उपलब्ध है और इसे पहली बार Universe Today ने प्रकाशित किया था. इस रिसर्च में वैज्ञानिक यह हिसाब लगा रहे हैं कि जो अंतरतारकीय पिंड पृथ्वी से टकराएंगे उनकी कक्षाएं(Orbit), दिशाएं और गति क्या होगी. वैज्ञानिकों की गणनाएं सिर्फ उन्हीं अंतरतारकीय पिंडों पर आधारित हैं जो एम-तारों से आते हैं. एम-तारों को लाल बौने तारे(Red Dwarfs)भी कहा जाता है.

सबसे आम तारा

लेखकों का कहना है कि ये एम-तारे आकाशगंगा में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं इसलिए ज्यादातर अंतरतारकीय पिंड ऐसे ही सौर मंडलों से निकलेंगे. उन्होंने यह भी निष्कर्ष निकाला कि ज्यादातर Interstellar Objects शायद 2 मुख्य दिशाओं से आएंगे- पहला है Solar Apex, यह वो रास्ता है जिस पर हमारी आकाशगंगा में सूरज घूमता है. दूसरा है, Galactic Plane जो आकाशगंगा का समतल इलाका है.

क्या निकला खोज का नतीजा?

लेखकों ने माना कि उनका यह अध्ययन मुख्य रूप से एम-स्टार की गति पर आधारित है. लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उनके काम के मुख्य नजीतों के बाद शायद अन्य तरह के तारों की गति पर भी लागू हो सकते हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि, इस खंड में बताई गई मुख्य विशेषताएं अलग-अलग गतियों पर भी लागू होंगी भले ही उसका असर थोड़ा कम या अलग दिखे.