शुक्र पर छिपे बैठे हैं 'पृथ्वी वाले' जीव? करोड़ों साल पहले हुई एक टक्कर ने भेजा था वहां जीवन; वैज्ञानिकों के खुलासे से हिला ब्रह्मांड

Life on Venus from Earth Theory: अब तक हम यह मानते रहे हैं कि शुक्र एक डेड ग्रह है, जहां की सतह का तापमान सीसा (Lead) पिघलाने के लिए काफी है. लेकिन वैज्ञानिकों की नजर हमेशा वहां के बादलों पर रही है, जहां का माहौल धरती जैसा है. अब जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी की एक टीम ने वीनस लाइफ इक्वेशन (VLE) के जरिए दावा किया है कि अरबों सालों में पृथ्वी से टकराने वाले उल्कापिंडों ने यहां के सूक्ष्मजीवों (Microbes) को शुक्र तक पहुंचा दिया होगा. रिसर्च के अनुसार कहा जा रहा है कि अगर शुक्र के बादलों में जीवन मौजूद है, तो इसकी प्रबल संभावना है कि वह पृथ्वी से वहां तक पहुंचा होगा. इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक पैनस्पर्मिया (Panspermia) कह रहे हैं. तो आइए समझते हैं इस थ्योरी के पीछे का पूरा तर्क.

'पैनस्पर्मिया' क्या है?

पैनस्पर्मिया वह वैज्ञानिक थ्योरी है, जो कहती है कि ब्रह्मांड में जीवन का प्रसार उल्कापिंडों, धूमकेतुओं और अंतरिक्ष की धूल के जरिए होता है. जब किसी ग्रह (जैसे धरती) पर कोई बड़ा उल्कापिंड टकराता है, तो वहां की मिट्टी और मलबे के टुकड़े तेजी से अंतरिक्ष में चले जाते हैं. इन्हीं टुकड़ों में छिपे सूक्ष्मजीव (Microbes) दूसरे ग्रहों तक का सफर तय कर सकते हैं.

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धरती से शुक्र का सफर

जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी और सैंडिया नेशनल लेबोरेटरीज के वैज्ञानिकों ने एक नया गणितीय मॉडल इस्तेमाल किया है, जिसे 'वीनस लाइफ इक्वेशन' कहा जाता है. इस मॉडल के अनुसार, पिछले 1 अरब सालों में पृथ्वी से करीब 20 अरब जीवित कोशिकाएं शुक्र के बादलों तक पहुंच चुकी होंगी. वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हर साल कम से कम 100 कोशिकाएं शुक्र के वातावरण में सुरक्षित रूप से फैल सकती हैं. ये वे 'हार्डकोर' बैक्टीरिया होंगे, जो अंतरिक्ष के निर्वात (Vacuum) और रेडिएशन को झेल सकते हैं.

शुक्र का खौफनाक माहौल और जीवन की उम्मीद

शुक्र की सतह का तापमान लगभग 475 डिग्री सेल्सियस है, जहां जीवन मुमकिन नहीं है. लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि शुक्र के बादलों (Clouds) में जीवन संभव है. शुक्र की सतह से लगभग 50 किमी ऊपर बादलों की परत में तापमान और दबाव पृथ्वी जैसा ही है. हाल ही में शुक्र के बादलों में 'फॉस्फीन' गैस मिली थी, जो पृथ्वी पर जीवित जीवों द्वारा पैदा की जाती है. इसी खोज ने इस चर्चा को हवा दी है कि क्या शुक्र पर मौजूद जीवन वास्तव में हमारे अपने ग्रह का ही वंशज है.

क्या सूक्ष्मजीव इतने लंबे सफर में बच सकते हैं?

पृथ्वी के कुछ एक्सट्रिमोफाइल्स (अत्यधिक परिस्थितियों में रहने वाले जीव) अंतरिक्ष के वैक्यूम और रेडिएशन को झेलने की क्षमता रखते हैं. अगर ये जीव किसी चट्टान के अंदर सुरक्षित थे, तो वे शुक्र के ऊपरी वायुमंडल में पहुंचकर वहां पनप सकते थे.

क्यों जरूरी है ये रिसर्च?

यह थ्योरी पैनस्पर्मिया (Panspermia) के विचार को बल देती है, जिसके अनुसार जीवन एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक यात्रा कर सकता है. अगर भविष्य के मिशनों में शुक्र पर ऐसे जीव मिलते हैं, जिनका डीएनए पृथ्वी के जीवों से मेल खाता है, तो यह साबित हो जाएगा कि हम और शुक्र के जीव एक ही खानदान के हैं.

2026 की कॉन्फ्रेंस में नया मोड़

इस महीने (अप्रैल 2026) हुई साइंस कॉन्फ्रेंस में सैंडिया नेशनल लेबोरेटरीज के रिसर्चर्स ने बताया कि उन्होंने ऐसे सबूत देखे हैं, जो बताते हैं कि ऑर्गेनिक मैटेरियल वायुमंडल में प्रवेश के दौरान होने वाली भीषण गर्मी को झेल सकता है. इसका मतलब है कि शुक्र पर जीवन होने की संभावना अब सिर्फ एक कल्पना नहीं रह गई है.

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