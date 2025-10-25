Advertisement
trendingNow12974806
Hindi Newsविज्ञान

गैलेक्सी का हत्यारा है ब्लैक होल, IIA की खोज ने बताया- 'अपने ही घर को उजाड़ रहा है ये राक्षस'

Black Hole: भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान(IIA)के खगोलविदों ने एक अहम अध्ययन किया है. इस अध्ययन से यह पुष्टि हुई है कि बहुत बड़े ब्लैक होल के आस-पास होने वाली हलचल उनकी मेजबान गैलेक्सी में नए तारों को बनने से रोक सकती हैं. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Oct 25, 2025, 01:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गैलेक्सी का हत्यारा है ब्लैक होल, IIA की खोज ने बताया- 'अपने ही घर को उजाड़ रहा है ये राक्षस'

Science News: भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान(IIA)के वैज्ञानिकों ने बहुत ही अहम खोज की है. इस खोज से पक्का हो गया है कि बहुत बड़े ब्लैक होल के आस-पास होने वाली हचलच उनकी Host Galaxy में नए तारों को बनने से रोक सकती हैं. IIA बेंगलुरु में स्थित एक संस्थान है जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग(DST)के अधीन आता है. इसकी शुरुआत 1786 में मद्रास के एक वेधशाला(Observatory)के तौर पर हुई थी जिसे 1899 में कोडईकनाल में ले जाया गया. इस अध्ययन को संभव बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत मशक्कत की. 

किस तकनीक की ली गई मदद?
वैज्ञानिकों ने टीग्रल फील्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे नए डिवाइस की वजह से हम आकाशगंगा के उन हिस्सों की बहुत छोटे स्तर पर जांच कर पा रहे हैं जिनकी कुछ साल पहले तक संभव नहीं था. पहले की पुरानी इमेजिंग तकनीकों से ये बारीकियां देखना मुश्किल था. अब ये नई रिसर्च की सुविधाएं उपलब्ध हैं इसलिए सक्रिया आकाशगंगा नाभिक(AGN)और उनकी मेजबान आकाशगंगाओं के बीच जटिल संबंधों की जांच कर पा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: अंतरिक्ष में पहली बार दिखा 'रिंग ऑफ फायर', वैज्ञानिक बोले- कुछ तो बड़ा होने वाला है

Add Zee News as a Preferred Source

क्या होते हैं सक्रिया आकाशगंगा नाभिक?
वैज्ञानिकों ने समझाया कि, सक्रिया आकाशगंगा नाभिक या AGN वो ऊर्जावान आकाशगंगा केंद्र होते हैं जो बहुत ज्यादा रेडिएशन छोड़ते हैं. कुछ मामलों में ये बहुत ही ताकतवर जेट, जिसे तेज धाराएं भी कहा जाता है, भी छोड़ते हैं. इन्हें सूर्य से लाखों गुना बड़े विशालकाय ब्लैक होल पर गिरने वाले पदार्थ से ऊर्जा मिलती है.

यह भी पढ़ें: 4500 साल बाद खुला मिस्र का Area 51! अंदर था एक बड़ा 'कंटेनर', जिसके खुलते ही मच गया बवाल

क्या है पूरी खोज?
IIA की पीएचडी छात्रा और इस अध्ययन की मुख्य लेखिका पायल नंदी ने कहा, उन्होंने अब साबित कर दिया है कि ब्लैक होल के पास से निकलने वाला रेडिएशन और उनके द्व्रारा छोड़े जाने वाले बहुत तेज रफ्तार वाले जेट दोनों मिलकर आकाशगंगाओं के केंद्रों से गैस को बाहर फेंक सकते हैं. इससे बीच के कई इलाकों में तारों का बनना रुक सकता है जिससे आकाशगंगाओं का पूरा विकास नियंत्रित हो जाता है.

About the Author
author img
Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Black hole discovery

Trending news

वो जगह जहां जहरीले बिच्छुओं से खेलते हैं बच्चे! बड़े-बूढ़े भी क्यों नहीं डरते?
dargah
वो जगह जहां जहरीले बिच्छुओं से खेलते हैं बच्चे! बड़े-बूढ़े भी क्यों नहीं डरते?
डॉक्टर की आत्महत्या पर बवाल: 4 पन्नों के सुसाइड नोट में कई खुलासे! कहा- न्याय चाहिए
crime news
डॉक्टर की आत्महत्या पर बवाल: 4 पन्नों के सुसाइड नोट में कई खुलासे! कहा- न्याय चाहिए
28 विधायक तो भाजपा को 32 वोट कैसे? उमर अब्दुल्ला के पकौड़े का स्वाद फीका पड़ गया
CM Omar Abdullah News
28 विधायक तो भाजपा को 32 वोट कैसे? उमर अब्दुल्ला के पकौड़े का स्वाद फीका पड़ गया
इस चुनाव में कांग्रेस का खुलेआम सपोर्ट क्यों कर रहे ओवैसी? मुस्लिम वोटर बदलेंगे गेम
aimim asaduddin owaisi
इस चुनाव में कांग्रेस का खुलेआम सपोर्ट क्यों कर रहे ओवैसी? मुस्लिम वोटर बदलेंगे गेम
वे मोबाइल से खिड़कियां तोड़ रहे थे लेकिन... बस में जिंदा जले 19 यात्रियों की दास्तां
Kurnool bus fire
वे मोबाइल से खिड़कियां तोड़ रहे थे लेकिन... बस में जिंदा जले 19 यात्रियों की दास्तां
वीकेंड पर मौसम का डबल अटैक, आज इन इलाकों में गलती से भी मत जाइएगा, IMD का रेड अलर्ट
Weather
वीकेंड पर मौसम का डबल अटैक, आज इन इलाकों में गलती से भी मत जाइएगा, IMD का रेड अलर्ट
बिहार चुनाव प्रचार में पार्टियों की मर्जी नहीं चलेगी, आयोग ने जारी किया आदेश
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार चुनाव प्रचार में पार्टियों की मर्जी नहीं चलेगी, आयोग ने जारी किया आदेश
Narendra Modi
"सोचा नही था कि पीएम मोदी आएंगे", कर्पूरी ठाकुर की पोती ने भावुक होकर कही ये बात
इस तस्वीर में हैं दो दिग्गज... एक राजनीति में छाए तो दूसरे विज्ञापन में, आप भी बूझिए
Shashi Tharoor
इस तस्वीर में हैं दो दिग्गज... एक राजनीति में छाए तो दूसरे विज्ञापन में, आप भी बूझिए
'BJP को एक्स्ट्रा वोट कहां से मिले', उमर ने लगाया राज्यसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप
jammu kashmir news
'BJP को एक्स्ट्रा वोट कहां से मिले', उमर ने लगाया राज्यसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप