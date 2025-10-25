गैलेक्सी का हत्यारा है ब्लैक होल, IIA की खोज ने बताया- 'अपने ही घर को उजाड़ रहा है ये राक्षस'

Science News: भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान(IIA)के वैज्ञानिकों ने बहुत ही अहम खोज की है. इस खोज से पक्का हो गया है कि बहुत बड़े ब्लैक होल के आस-पास होने वाली हचलच उनकी Host Galaxy में नए तारों को बनने से रोक सकती हैं. IIA बेंगलुरु में स्थित एक संस्थान है जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग(DST)के अधीन आता है. इसकी शुरुआत 1786 में मद्रास के एक वेधशाला(Observatory)के तौर पर हुई थी जिसे 1899 में कोडईकनाल में ले जाया गया. इस अध्ययन को संभव बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत मशक्कत की.

किस तकनीक की ली गई मदद?

वैज्ञानिकों ने टीग्रल फील्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे नए डिवाइस की वजह से हम आकाशगंगा के उन हिस्सों की बहुत छोटे स्तर पर जांच कर पा रहे हैं जिनकी कुछ साल पहले तक संभव नहीं था. पहले की पुरानी इमेजिंग तकनीकों से ये बारीकियां देखना मुश्किल था. अब ये नई रिसर्च की सुविधाएं उपलब्ध हैं इसलिए सक्रिया आकाशगंगा नाभिक(AGN)और उनकी मेजबान आकाशगंगाओं के बीच जटिल संबंधों की जांच कर पा रहे हैं.

क्या होते हैं सक्रिया आकाशगंगा नाभिक?

वैज्ञानिकों ने समझाया कि, सक्रिया आकाशगंगा नाभिक या AGN वो ऊर्जावान आकाशगंगा केंद्र होते हैं जो बहुत ज्यादा रेडिएशन छोड़ते हैं. कुछ मामलों में ये बहुत ही ताकतवर जेट, जिसे तेज धाराएं भी कहा जाता है, भी छोड़ते हैं. इन्हें सूर्य से लाखों गुना बड़े विशालकाय ब्लैक होल पर गिरने वाले पदार्थ से ऊर्जा मिलती है.

क्या है पूरी खोज?

IIA की पीएचडी छात्रा और इस अध्ययन की मुख्य लेखिका पायल नंदी ने कहा, उन्होंने अब साबित कर दिया है कि ब्लैक होल के पास से निकलने वाला रेडिएशन और उनके द्व्रारा छोड़े जाने वाले बहुत तेज रफ्तार वाले जेट दोनों मिलकर आकाशगंगाओं के केंद्रों से गैस को बाहर फेंक सकते हैं. इससे बीच के कई इलाकों में तारों का बनना रुक सकता है जिससे आकाशगंगाओं का पूरा विकास नियंत्रित हो जाता है.