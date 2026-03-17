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IIT गुवाहाटी ने ढूंढ निकाला एनर्जी संकट का तोड़, एक ही मशीन से पैदा होगा हाइड्रोजन फ्यूल और शुद्ध पानी; जानें क्या है मैजिक मटेरियल

IIT Guwahati Innovation: IIT गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने एक ऐसी खोज की है, जो आने वाले समय में ऊर्जा और पानी की किल्लत को एक साथ खत्म कर सकती है. उन्होंने एक ऐसा वंडर मटेरियल (Wonder Material) तैयार किया है, जो सूरज की रोशनी से न सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन बनाएगा, बल्कि खारे पानी को पीने लायक भी बना देगा.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 17, 2026, 01:25 PM IST
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IIT गुवाहाटी ने ढूंढ निकाला एनर्जी संकट का तोड़, एक ही मशीन से पैदा होगा हाइड्रोजन फ्यूल और शुद्ध पानी; जानें क्या है मैजिक मटेरियल

IIT Guwahati Innovation: असम के IIT गुवाहाटी के रिसर्चर्स ने विज्ञान की दुनिया में एक बड़ा धमाका किया है. प्रोफेसर पीके गिरी और उनकी टीम ने MXene (मैक्सीन) नामक मटेरियल का इस्तेमाल करके एक ऐसा कैटलिस्ट (Catalyst) तैयार किया है, जो पानी से हाइड्रोजन निकालने की प्रक्रिया को बेहद सस्ता और आसान बना देगा. इसके साथ ही यह मटेरियल सूरज की रोशनी का इस्तेमाल कर समुद्र के खारे पानी को शुद्ध करने के लिए भी काम में आ सकता है. आम भाषा में कहें तो यह टेक्नोलॉजी ऊर्जा और पानी, दोनों समस्याओं का हल निकाल सकती है. यह खोज देश के लिए नई उम्मीद की किरण है.

क्या है पानी से फ्यूल बनाने का तरीका

हाइड्रोजन को लंबे समय से आने वाले समय का ईंधन माना जा रहा है. इसके पीछे वजह साफ है कि यह जलता है तो प्रदूषण नहीं करता. अब नई टेक्नोलॉजी में वैज्ञानिकों ने ऐसा मटेरियल तैयार किया है, जो पानी को तोड़कर हाइड्रोजन निकालने की प्रक्रिया को तेज और आसान बना देता है. इसमें बहुत कम ऊर्जा लगती है और यह पहले के तरीकों से ज्यादा असरदार साबित हुआ है.

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खारे समुद्री पानी को बना देगा पीने लायक

इस रिसर्च की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यह सिर्फ फ्यूल बनाने तक सीमित नहीं है. इस मटेरियल से समुद्र के खारे पानी को साफ किया जा सकता है. सूरज की रोशनी की मदद से यह पानी को भाप में बदलता है और फिर उसे ठंडा करके साफ पानी के रूप में वापस लाता है. इस तरह बिना ज्यादा खर्च के पीने लायक पानी तैयार किया जा सकता है.

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खास डिजाइन से बढ़ी ताकत

वैज्ञानिकों ने इस मटेरियल को साधारण रूप में नहीं छोड़ा. इसे बहुत पतली परतों और धागे जैसी संरचना में बदला गया है, जिससे इसका काम करने का क्षेत्र बढ़ गया है. इसके अलावा इसमें कुछ खास तत्व मिलाए गए हैं, जिससे इसकी क्षमता और मजबूत हो गई है. यही वजह है कि यह तेजी से काम करता है और लंबे समय तक टिकता भी है. प्रोफेसर पीके गिरी और उनकी टीम का मानना है कि यह तकनीक कम लागत में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की जा सकती है.

भविष्य के लिए क्यों है जरूरी?

प्रोफेसर गिरी के अनुसार, 'यह मटेरियल न केवल टिकाऊ है, बल्कि इसे कमर्शियल स्तर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है.' आने वाले समय में यह टेक्नोलॉजी गाड़ियों के लिए सस्ता हाइड्रोजन फ्यूल उपलब्ध कराएगी और तटीय इलाकों में पीने के पानी की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर देगी.

सूरज की रोशनी में बेहतर प्रदर्शन

टेस्ट के दौरान पाया गया कि यह मटेरियल सूरज की रोशनी में और भी अच्छा काम करता है. टेस्ट के समय यह लंबे समय तक लगातार काम करता रहा और इसकी क्षमता में ज्यादा गिरावट नहीं आई. इससे साफ है कि आने वाले समय में इसे बड़े स्तर पर इस्तेमाल करना आसान हो सकता है.

पानी साफ करने का नया तरीका

वैज्ञानिकों ने इसे एक खास सिस्टम में लगाया, जो पानी के ऊपर तैरता है. यह सिर्फ पानी की ऊपरी सतह को गर्म करता है, जिससे कम ऊर्जा में ज्यादा काम हो जाता है. पानी भाप बनता है और नमक व गंदगी पीछे रह जाती है. बाद में यही भाप साफ पानी में बदल जाती है.

आगे क्या हो सकता है असर

अगर इस टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल शुरू होता है, तो यह ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला सकता है. हाइड्रोजन फ्यूल सस्ता और आसान हो जाएगा, जिससे प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी. साथ ही पानी की कमी से जूझ रहे इलाकों को भी राहत मिल सकती है.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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