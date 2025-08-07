घर से निकाल फेंकेंगे AC...बस खर्च करिए 50 रुपए, ठंडक मिलेगी दोगुनी और बिजली बिल आधा
घर से निकाल फेंकेंगे AC...बस खर्च करिए 50 रुपए, ठंडक मिलेगी दोगुनी और बिजली बिल आधा

IIT Kanpur: आईआईटी कानपुर ने एक बहुत ही अनोखी शीट विकसित की है जिसे दीवारों पर लगाने से घर का तापनाम 8-10 डिग्री तक कम हो सकता है. इतना ही नहीं, ये आपके बिजली बिल की भी बचत करेगा. आइए इसके बार में जानते हैं कि ये कैसे काम करता है और इसकी कीमत कितनी है. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 07, 2025, 10:53 AM IST
घर से निकाल फेंकेंगे AC...बस खर्च करिए 50 रुपए, ठंडक मिलेगी दोगुनी और बिजली बिल आधा

Electricity Bill Saving Tips: IIT Kanpur ने इस शीट को कपड़े और खास इंसुलेशन मेटेरियल की मदद से बनाया है जो बारिश में खराब नहीं होगी. साथ ही इसे बहुत आसानी से साफ भी किया जा सकेगा.  इस शीट को मकान की छत या इमारतों की दीवार पर पर लगाने से AC का खर्च कम किया जा सकेगा. सबसे खास बात है कि ये बारिश से खराब नहीं होती और धूल लगने पर इस बहुत ही सिंपल तरीके से साफ भी किया जा सकता है. ये शीट आपके कमरे के तापमान को 8-10 डिग्री तक कम कर देगी. 

कितनी है इसकी कीमत?
इस शीट को इमारत की दीवार और छतों पर लगाने के 8-10 डिग्री तक तापमान को कम होगा ही, साथ ही ये आपके एयर कंडिशनर के बिजली के बिल की भी बचत करेगा. इस शीट की कीमत की बात करें तो 50-60 प्रति वर्ग फीट है जो बाजार में मिलने वाले दूसरे इंशुलेशन शीट्स की तुलना में आधा है जो 100-200 प्रति वर्ग फीट तक मिलता है. 

क्यों है इतनी सस्ती?
बाजार में मिलने वाली शीट को लगाने के लिए लोहे या लकड़ी का ढांचा बनाना पड़ता है जिससे इसका खर्च ज्यादा हो जाता है. लेकिन IIT Kanpur की बनाई हुई शीट को लगाने में प्रति वर्ग फीट सिर्फ 50-60 रुपए का ही खर्च आता है. इसे किसी फ्रेम की जरूरत नहीं पड़ती. लैब में जांच करने के बाद इसका कुछ इमारतों पर इस्तेमाल भी किया गया है. इस तकनीक को 1 साल पहले ही पेटेंट करा लिया गया है. 

कपड़ा कैसे बना इंसुलेशन?
IIT के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर अनिमांग्सु घटक ने बताया कि ये शीट खास सिंथेटिक पॉलीमर से बनी है जिसे Paper Coated with Polymer भी कहा जा सकता है. इस शीट को छत, दीवार या पानी की टंकी पर लगाया जाता है तो ये गर्मी को अंदर आने से रोकता है. पॉलीमर कोटिंग के बीच हवा भर जाती है जिससे इंसुलेशन होने लगता है.

कैसे करता है काम?
इस शीट की बाहरी परत पूरी तरह से सफेद है जिससे सूरज की किरणें टकराकर वापस लौट जाती हैं और सीधी गर्मी का असर नहीं होता. इसके बाद भी जो थोड़ी बहुत गर्मी आती है वह कपड़े और पॉलीमर कोटिंग के बीच में रूक जाती है. इसी वजह से शीट गर्मी या ठंड को डायरेक्ट अंदर आने से रोकता है. 

FAQ
1- ये शीट क्या काम करती है?
Ans: इस शीट से घर का तापमान 8-10 डिग्री तक कम हो जाएगा.

2- इसकी कीमत कितनी है?
Ans: इसकी कीमत लगभग 50-60 रुपए प्रति वर्ग फीट है. 

3- इसे कहां लगाया जा सकता है?
Ans: इस छत, घर की दीवारों और टंकियों पर लगाया जा सकता है.

